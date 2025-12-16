Обучение как часть корпоративной культуры: образовательная экосистема "Континентал Фармерз Групп"

"Континентал Фармерз Групп" уже более шести лет работает над собственными образовательными программами. Сегодня компания активно развивает команду, вовлекает в стажировку молодежь и внедряет учебные инициативы в общинах. Агрохолдинг не прекращал вкладываться в образование даже в самые тяжелые времена, в частности, после начала полномасштабной войны. Бизнес стабильно направляет около 15 млн. грн. ежегодно на развитие персонала, а общий объем инвестиций в образовательные направления за последние три года достиг 50,8 млн. грн.

Первые образовательные программы в Континентале Фармерз Групп появились еще на этапе объединения компаний в 2019 году, когда формировалась общая стратегия развития. Одним из ее ключевых направлений было привлечение, содержание и развитие персонала. В то время компания претерпевала многие изменения: трансформацию бизнес-модели, обновление процессов, технологий, подходов. Первые учебные программы были очень практичными и направленными прежде всего на развитие хардскилов.

"Тогда мы обучали людей новым бизнес-процессам, помогали понять, как теперь организована работа, и как правильно выполнять обновленные технологические карты. Со временем, когда бизнес-процессы становились более зрелыми, обучение также эволюционировало. В 2020 году мы внедрили методологию управления персоналом, адаптированную к международным стандартам, и начали системно развивать компетенции”, – вспоминает директор департамента по работе с персоналом “Континентал” Ирина Романенко .

Ирина Романенко

Таким образом, образовательная система "Континентал" прошла путь от оперативного обучения до стратегического развития компетенций. Сегодня она охватывает как профессиональное развитие, так и личностный рост сотрудников. Каждый год все сотрудники компании принимают участие в учебных мероприятиях: из них более 60% - во внутренних программах и около 40% - во внешних тренингах, конференциях, стажировках или сертификационных курсах.

Непрерывное развитие команды

Для сотрудников компании экосистема построена по принципу непрерывного развития. Главная цель образовательной и кадровой политики – дать каждому работнику возможность раскрыть свой потенциал, развивать карьеру и одновременно добиваться целей компании. В холдинге стремятся, чтобы каждый сотрудник четко видел свой путь профессионального развития, имел доступ к образовательным инструментам и понимал, как приобретенные знания помогут ему расти вместе с компанией.

Разработкой, внедрением и координацией всех образовательных программ в компании занимается отдельный департамент обучения, состоящий из четырех специалистов. Они также сопровождают внутренних наставников. Институт внутренних тренеров активно развивается. В частности, существует "Клуб внутреннего тренера" – программа для внутренних экспертов, носителей корпоративной культуры и знаний, передающих опыт команде.

Программы обучения формируются на год и охватывают все категории работников. Есть отдельные проекты для кадрового резерва, будущих руководителей и сотрудников с высоким потенциалом. Для них разрабатывают индивидуальные планы развития, которые могут занять даже несколько лет.

"Континентал" быстро реагирует и на внеплановые запросы, например, разрабатывая курсы через изменения законодательства, внедрение новых технологий или ради определенных внутренних потребностей.

"Мы используем те инструменты, которые лучше всего отвечают конкретной задаче: для полевых работников - практическое обучение на технике, для управленцев - соответствующие образовательные сессии, для новых направлений - внутренние учения. И, конечно, наши коллеги очень ценят аудиторное обучение, ведь это не только о знании, но и о возможности живого общения", - говорит Романенко.

Для команды доступно электронное обучение. Для этого был разработан корпоративный учебный портал с десятками онлайн-курсов: от базовых инструкций и технических тренингов до курсов корпоративной этики, антикоррупционной политики, конфликта интересов и декларирования подарков. В холдинге также поощряют участие в профессиональных выставках, конференциях и форумах.

Для развития менеджерских навыков действуют следующие программы: "Основы менеджмента", "Ситуационное лидерство", "Лидерство и организационная культура", "Мотивация и обратная связь", "Эффективный руководитель", "Управление результативностью и оценка потенциала", "Эффективные инструменты переговоров", "Наставничество". Программы обязательны для всех, кто приходит на руководящие должности или проходит внутреннее развитие карьеры.

Сложившаяся экосистема дает свои результаты. Так, в 2025 году все руководящие назначения на производстве были осуществлены среди внутренних кандидатов, а в офисных подразделениях – 61% назначений также прошли за счет внутреннего кадрового резерва.

"Мы не только формируем систему знаний, но и создаем реальные возможности для их практического применения. Наши работники понимают, для чего развиваться, и куда это развитие может их привести – к новым карьерным этапам и профессиональной реализации", – объясняет директор департамента по работе с персоналом.

Привлечение молодежи и обучение общин

Образовательная экосистема "Континентал" охватывает также внешнюю аудиторию - студентов, учащихся профтехов, молодежь и детей из общин, где компания работает. Ряд социально-образовательных инициатив включает программы "Умно с Континентал", "Умный огород", направленные на поддержку молодежи, развитие предпринимательских компетенций, основ агропроизводства, повышение финансовой грамотности и мотивации оставаться в Украине. Для детей организуют централизованные онлайн-курсы по английскому языку, программированию, подготовке к НМТ.

"Это часть нашей ESG-стратегии, ведь мы видим свою миссию в развитии общин и формировании образованного молодого поколения. Таким образом, мы стремимся создать возможности для обучения еще до момента, когда человек становится нашим работником", - комментирует Ирина Романенко.

Для студентов аграрных специальностей в компании действует программа стажировки "Будущее Континентал", которая привлекает молодежь к практическому получению знаний и создает карьерные возможности. Этот проект преследует двойную цель. С одной стороны – это вклад холдинга в образование украинской молодежи, с другой – возможность подготовить потенциальных кандидатов, которые, проходя стажировку, понимают стандарты и культуру компании.

"Мы не ставим своей целью трудоустроить всех стажеров, но хотим, чтобы каждый, кто прошел через наши программы, получил реальные практические навыки, которые помогут ему в дальнейшем. А те, кто остаются в "Континентале", уже имеют определенный уровень готовности, мотивированности и лояльности", - объясняет директор департамента.

Таким образом, образовательная экосистема "Континентал Фармерз Групп" обеспечивает системное развитие команды и создает возможности для подготовки будущих специалистов через стажировку и социально-образовательные программы. Компания поддерживает внутреннее обучение, развивает инструменты для менеджеров, активно привлекает молодежь и модернизирует контент в соответствии с потребностями бизнеса и общин. Такая модель позволяет последовательно формировать кадровый резерв и поддерживать устойчивое профессиональное развитие в долгосрочной перспективе.