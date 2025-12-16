Запланована подія 2

Обучение как часть корпоративной культуры: образовательная экосистема "Континентал Фармерз Групп"

Образовательная система "Континентал" прошла путь от оперативного обучения до стратегического развития компетенций
Образовательная система "Континентал" прошла путь от оперативного обучения до стратегического развития компетенций

"Континентал Фармерз Групп" уже более шести лет работает над собственными образовательными программами. Сегодня компания активно развивает команду, вовлекает в стажировку молодежь и внедряет учебные инициативы в общинах. Агрохолдинг не прекращал вкладываться в образование даже в самые тяжелые времена, в частности, после начала полномасштабной войны. Бизнес стабильно направляет около 15 млн. грн. ежегодно на развитие персонала, а общий объем инвестиций в образовательные направления за последние три года достиг 50,8 млн. грн.

Первые образовательные программы в Континентале Фармерз Групп появились еще на этапе объединения компаний в 2019 году, когда формировалась общая стратегия развития. Одним из ее ключевых направлений было привлечение, содержание и развитие персонала. В то время компания претерпевала многие изменения: трансформацию бизнес-модели, обновление процессов, технологий, подходов. Первые учебные программы были очень практичными и направленными прежде всего на развитие хардскилов.

"Тогда мы обучали людей новым бизнес-процессам, помогали понять, как теперь организована работа, и как правильно выполнять обновленные технологические карты. Со временем, когда бизнес-процессы становились более зрелыми, обучение также эволюционировало. В 2020 году мы внедрили методологию управления персоналом, адаптированную к международным стандартам, и начали системно развивать компетенции”, – вспоминает директор департамента по работе с персоналом “Континентал” Ирина Романенко .

Фото 2 — Обучение как часть корпоративной культуры: образовательная экосистема "Континентал Фармерз Групп"
Ирина Романенко

Таким образом, образовательная система "Континентал" прошла путь от оперативного обучения до стратегического развития компетенций. Сегодня она охватывает как профессиональное развитие, так и личностный рост сотрудников. Каждый год все сотрудники компании принимают участие в учебных мероприятиях: из них более 60% - во внутренних программах и около 40% - во внешних тренингах, конференциях, стажировках или сертификационных курсах.

Непрерывное развитие команды

Для сотрудников компании экосистема построена по принципу непрерывного развития. Главная цель образовательной и кадровой политики – дать каждому работнику возможность раскрыть свой потенциал, развивать карьеру и одновременно добиваться целей компании. В холдинге стремятся, чтобы каждый сотрудник четко видел свой путь профессионального развития, имел доступ к образовательным инструментам и понимал, как приобретенные знания помогут ему расти вместе с компанией.

Разработкой, внедрением и координацией всех образовательных программ в компании занимается отдельный департамент обучения, состоящий из четырех специалистов. Они также сопровождают внутренних наставников. Институт внутренних тренеров активно развивается. В частности, существует "Клуб внутреннего тренера" – программа для внутренних экспертов, носителей корпоративной культуры и знаний, передающих опыт команде.

Программы обучения формируются на год и охватывают все категории работников. Есть отдельные проекты для кадрового резерва, будущих руководителей и сотрудников с высоким потенциалом. Для них разрабатывают индивидуальные планы развития, которые могут занять даже несколько лет.

"Континентал" быстро реагирует и на внеплановые запросы, например, разрабатывая курсы через изменения законодательства, внедрение новых технологий или ради определенных внутренних потребностей.

Фото 3 — Обучение как часть корпоративной культуры: образовательная экосистема "Континентал Фармерз Групп"

"Мы используем те инструменты, которые лучше всего отвечают конкретной задаче: для полевых работников - практическое обучение на технике, для управленцев - соответствующие образовательные сессии, для новых направлений - внутренние учения. И, конечно, наши коллеги очень ценят аудиторное обучение, ведь это не только о знании, но и о возможности живого общения", - говорит Романенко.

Для команды доступно электронное обучение. Для этого был разработан корпоративный учебный портал с десятками онлайн-курсов: от базовых инструкций и технических тренингов до курсов корпоративной этики, антикоррупционной политики, конфликта интересов и декларирования подарков. В холдинге также поощряют участие в профессиональных выставках, конференциях и форумах.

Для развития менеджерских навыков действуют следующие программы: "Основы менеджмента", "Ситуационное лидерство", "Лидерство и организационная культура", "Мотивация и обратная связь", "Эффективный руководитель", "Управление результативностью и оценка потенциала", "Эффективные инструменты переговоров", "Наставничество". Программы обязательны для всех, кто приходит на руководящие должности или проходит внутреннее развитие карьеры.

Сложившаяся экосистема дает свои результаты. Так, в 2025 году все руководящие назначения на производстве были осуществлены среди внутренних кандидатов, а в офисных подразделениях – 61% назначений также прошли за счет внутреннего кадрового резерва.

"Мы не только формируем систему знаний, но и создаем реальные возможности для их практического применения. Наши работники понимают, для чего развиваться, и куда это развитие может их привести – к новым карьерным этапам и профессиональной реализации", – объясняет директор департамента по работе с персоналом.

Привлечение молодежи и обучение общин

Образовательная экосистема "Континентал" охватывает также внешнюю аудиторию - студентов, учащихся профтехов, молодежь и детей из общин, где компания работает. Ряд социально-образовательных инициатив включает программы "Умно с Континентал", "Умный огород", направленные на поддержку молодежи, развитие предпринимательских компетенций, основ агропроизводства, повышение финансовой грамотности и мотивации оставаться в Украине. Для детей организуют централизованные онлайн-курсы по английскому языку, программированию, подготовке к НМТ.

Фото 4 — Обучение как часть корпоративной культуры: образовательная экосистема "Континентал Фармерз Групп"

"Это часть нашей ESG-стратегии, ведь мы видим свою миссию в развитии общин и формировании образованного молодого поколения. Таким образом, мы стремимся создать возможности для обучения еще до момента, когда человек становится нашим работником", - комментирует Ирина Романенко.

Для студентов аграрных специальностей в компании действует программа стажировки "Будущее Континентал", которая привлекает молодежь к практическому получению знаний и создает карьерные возможности. Этот проект преследует двойную цель. С одной стороны – это вклад холдинга в образование украинской молодежи, с другой – возможность подготовить потенциальных кандидатов, которые, проходя стажировку, понимают стандарты и культуру компании.

"Мы не ставим своей целью трудоустроить всех стажеров, но хотим, чтобы каждый, кто прошел через наши программы, получил реальные практические навыки, которые помогут ему в дальнейшем. А те, кто остаются в "Континентале", уже имеют определенный уровень готовности, мотивированности и лояльности", - объясняет директор департамента.

Таким образом, образовательная экосистема "Континентал Фармерз Групп" обеспечивает системное развитие команды и создает возможности для подготовки будущих специалистов через стажировку и социально-образовательные программы. Компания поддерживает внутреннее обучение, развивает инструменты для менеджеров, активно привлекает молодежь и модернизирует контент в соответствии с потребностями бизнеса и общин. Такая модель позволяет последовательно формировать кадровый резерв и поддерживать устойчивое профессиональное развитие в долгосрочной перспективе.