Навчання як частина корпоративної культури: освітня екосистема “Контінентал Фармерз Груп”

“Контінентал Фармерз Груп” вже понад шість років працює над власними освітніми програмами. Сьогодні компанія активно розвиває команду, залучає до стажування молодь та впроваджує навчальні ініціативи у громадах. Агрохолдинг не припиняв вкладатися в освіту навіть у найважчі часи, зокрема після початку повномасштабної війни. Бізнес стабільно спрямовує близько 15 млн грн щороку на розвиток персоналу, а загальний обсяг інвестицій в освітні напрями за останні три роки сягнув 50,8 млн грн.

Перші освітні програми у “Контінентал Фармерз Груп” з’явилися ще на етапі об’єднання компаній у 2019 році, коли формувалася загальна стратегія розвитку. Одним із її ключових напрямів було залучення, утримання й розвиток персоналу. На той час компанія переживала багато змін: трансформацію бізнес-моделі, оновлення процесів, технологій, підходів. Тож перші навчальні програми були дуже практичними та спрямованими передусім на розвиток хардскілів.

“Тоді ми навчали людей новим бізнес-процесам, допомагали зрозуміти, як тепер організована робота, і як правильно виконувати оновлені технологічні карти. Із часом, коли бізнес-процеси ставали зрілішими, навчання також еволюціонувало. У 2020 році ми впровадили методологію управління персоналом, адаптовану до міжнародних стандартів, і почали системно розвивати не лише професійні, а й управлінські та особистісні компетенції”, – згадує директорка департаменту по роботі з персоналом “Контінентал” Ірина Романенко.

Ірина Романенко

Таким чином, освітня система “Контінентал” пройшла шлях від оперативного навчання до стратегічного розвитку компетенцій. Сьогодні вона охоплює як професійний розвиток, так і особистісне зростання співробітників. Щороку усі працівники компанії беруть участь у навчальних заходах: із них більше 60% у внутрішніх програмах і близько 40% – у зовнішніх тренінгах, конференціях, стажуваннях чи сертифікаційних курсах.

Безперервний розвиток команди

Для співробітників компанії екосистема побудована за принципом безперервного розвитку. Головна мета освітньої та кадрової політики – дати кожному працівнику можливість розкрити свій потенціал, розвивати кар’єру та водночас досягати цілей компанії. У холдингу прагнуть, щоб кожен співробітник чітко бачив свій шлях професійного розвитку, мав доступ до освітніх інструментів і розумів, як набуті знання допоможуть йому зростати разом із компанією.

Розробкою, впровадженням та координацією всіх освітніх програм у компанії займається окремий відділ навчання, який складається з чотирьох фахівців. Вони також супроводжують внутрішніх наставників. Інститут внутрішніх тренерів активно розвивають. Зокрема, існує “Клуб внутрішнього тренера” – програма для внутрішніх експертів, носіїв корпоративної культури й знань, які передають досвід команді.

Програми навчання формуються на рік наперед та охоплюють усі категорії працівників. Є окремі проєкти для кадрового резерву, майбутніх керівників та співробітників із високим потенціалом. Для них розробляють індивідуальні плани розвитку, які можуть тривати навіть кілька років.

“Контінентал” швидко реагує й на позапланові запити, наприклад, розробляючи курси через зміни законодавства, впровадження нових технологій або заради певних внутрішніх потреб.

“Ми використовуємо ті інструменти, які найкраще відповідають конкретній задачі: для польових працівників – практичне навчання на техніці, для управлінців – відповідні освітні сесії, для нових напрямів – внутрішні навчання. І, звісно, наші колеги дуже цінують аудиторне навчання, адже це не лише про знання, а й про можливість живого спілкування, обміну досвідом та командної єдності”, – розповідає Ірина Романенко.

Для команди доступне електронне навчання. Для цього розробили корпоративний навчальний портал із десятками онлайн-курсів: від базових інструкцій та технічних тренінгів до курсів із корпоративної етики, антикорупційної політики, конфлікту інтересів та декларування подарунків. У холдингу також заохочують участь у професійних виставках, конференціях та форумах.

Для розвитку менеджерських навичок діють наступні програми: “Основи менеджменту”, “Ситуаційне лідерство”, “Лідерство та організаційна культура”, “Мотивація і зворотний зв'язок”, “Ефективний керівник”, “Управління результативністю та оцінка потенціалу”, “Ефективні інструменти переговорів”, “Наставництво”, “Ефективна комунікація із стейкхолдерами” тощо. Програми обов’язкові для всіх, хто приходить на керівні посади або проходить внутрішній кар’єрний розвиток.

Сформована екосистема дає свої результати. Так, у 2025 році всі керівні призначення на виробництві були здійснені серед внутрішніх кандидатів, а в офісних підрозділах – 61% призначень також відбулися за рахунок внутрішнього кадрового резерву.

“Ми не лише формуємо систему знань, а й створюємо реальні можливості для їхнього практичного застосування. Наші працівники розуміють, для чого розвиватися, і куди цей розвиток може їх привести – до нових кар’єрних етапів та професійної реалізації”, – пояснює директорка департаменту по роботі з персоналом.

Залучення молоді та навчання громад

Освітня екосистема “Контінентал” охоплює також зовнішню аудиторію – студентів, учнів профтехів, молодь та дітей з громад, де компанія працює. Низка соціально–освітніх ініціатив включає програми “Розумно з Контінентал”, “Розумний город”, що спрямовані на підтримку молоді, розвиток підприємницьких компетенцій, основ агровиробництва, підвищення фінансової грамотності та мотивації залишатися в Україні. Для дітей організовують централізовані онлайн-курси з англійської мови, програмування, підготовки до НМТ.

“Це частина нашої ESG-стратегії, адже ми бачимо свою місію у розвитку громад та формуванні освіченого молодого покоління. Таким чином ми прагнемо створити можливості для навчання, ще до моменту, коли людина стає нашим працівником”, – коментує Ірина Романенко.

Для студентів аграрних спеціальностей у компанії діє програма стажування “Майбутнє Контінентал”, яка залучає молодь до практичного отримання знань та створює кар’єрні можливості. Цей проєкт має подвійну мету. З одного боку – це внесок холдингу у освіту української молоді, з іншого – можливість підготувати потенційних кандидатів, які проходячи стажування розуміють стандарти та культуру компанії.

“Ми не ставимо собі за мету працевлаштувати всіх стажерів, але хочемо, щоб кожен, хто пройшов через наші програми, отримав реальні практичні навички, які допоможуть йому надалі. А ті, хто залишаються в “Контінентал”, уже мають певний рівень готовності, вмотивованості та лояльності”, – пояснює директорка департаменту по роботі з персоналом.

Таким чином, освітня екосистема “Контінентал Фармерз Груп” забезпечує системний розвиток команди та створює можливості для підготовки майбутніх фахівців через стажування та соціально-освітні програми. Компанія підтримує внутрішнє навчання, розвиває інструменти для менеджерів, активно залучає молодь та модернізує контент відповідно до потреб бізнесу та громад. Така модель дозволяє послідовно формувати кадровий резерв та підтримувати сталий професійний розвиток у довгостроковій перспективі.