Олег Крот: «Каждая новая цель бизнеса должна быть выше текущих возможностей»

Международный технологический холдинг TECHIIA, как и большинство бизнесов в 2022 году, стал сильнее из-за испытаний войной. Нашел новые рынки, инвестировал в украинского производителя стеклопакетов повышенной прочности и стал заметным донором ВСУ. Олег Крот, управляющий партнер TECHIIA, рассказал о стрессоустойчивости бизнеса, роли лидера, социальной и личной ответственности.

Благодаря чему сохраняете стабильность бизнеса в последние два года?

Единственное, где мы сохраняем стабильность, это в уверенности сотрудников и партнеров, что холдинг устойчив и справится с разными вызовами. Во всем остальном кризис — время не замирания, а оперативного отвержения нежизнеспособного и реализации новых возможностей.

С 2014 года мы строили бизнесы в разных секторах и на разных рынках именно для того, чтобы быстро перераспределять усилия в случае кризиса в отдельно взятой стране или отрасли. Так получилось и в 2022-м, когда после полномасштабного вторжения TECHIIA закрыл все проекты с рынками России и Белоруссии. В то же время несколько бизнесов осваивают Северную и Южную Америку, Европу и Азию.

Смена рынков частично повлекла за собой и изменение подходов. Пример – наша WePlay Esports. Раньше она являлась лишь организатором киберспортивных мероприятий, а за прошлый год трансформировалась в полноценный медиахолдинг широкого профиля. В частности, делала шоу для Американской футбольной лиги (NFL), а также помогала создавать украиноязычную трансляцию чемпионата мира по футболу.

Как повысить стрессоустойчивость бизнеса?

Как повысить стрессоустойчивость человека? Тренировать. С бизнесом так же: подвергать стрессу, давать восстанавливаться и усваивать опыт, постепенно поднимать уровень сложности. В идеале, конечно, каждая новая цель бизнеса должна быть выше текущих возможностей, но не намного, чтобы уровень стресса был по силам.

К сожалению, мы годами живем в нетепличных реалиях, когда на бизнес стрессы накладываются глобальные травматические события. Для надежного развития это ужас. В то же время здесь тоже как у людей: некоторые компании получают посттравматический разлад, но большинство — посттравматический рост. Разговоры по теме «АТО/ООС, ковод и мировые кризисы подготовили нас к полномасштабной войне» — об этом.

На фото: Студия WePlay Esports, БпЛА Menatir от Culver Aviation и стеклянный куб входной группы ЖК Chicago в Киеве от Aestech - проекты компаний холдинга TECHIIA

Как строить взаимодействие с разными типами стейкхолдеров в цифровом мире?

Регулярно синхронизировать идеи, деяния, результаты. Консистентно и честно. Цифровые возможности облегчают такую синхронизацию, особенно если команда, как наша, работает на нескольких континентах. Впрочем, я фанат личных живых встреч. Особенно по ключевым вопросам. Особенно во время такой турбулентности как сейчас.

Как изменилась роль фаворита в компании? Стоит ли забыть о демократичности до лучших времен?

И да, и нет. Знаю, например, бизнесменов, которые привлекли демократичность к минимуму. Уменьшили полномочия совета директоров, многие процессы были переведены в ручной режим с жесткой вертикальной отчетностью. Но штука в том, что у них и без того достаточно авторитарный стиль. Этажная демократичность была роскошью спокойных времен, а российская агрессия ее размыла.

У нас по-другому. На этапе подбора людей высок критерий инициативности и ответственности. Зачем – видим в критические моменты. Даже в первые дни полномасштабного вторжения достаточно было сказать: «Коллеги, прежде всего, позаботьтесь о безопасности и близких, вот вам такие-то возможности для этого. И постепенно становитесь к работе». В большинстве своем люди быстро подхватили дела, предложили новые идеи. Работа для них была островком нормальности. Мы от холдинга в первые дни выделили большую сумму в помощь армии и пострадавшим гражданским. И это, мне кажется, тоже многих вернуло в чувство.

Этажная демократичность была роскошью спокойных времен, а российская агрессия ее размыла.

Но догмы не было и не будет. Стиль управления зависит от массы факторов. Среди очевидного – личность лидера, тип бизнеса, уровень зрелости, позиция на рынке, состояние самого рынка, предпринимательской культуры, экономики, страны. Все это еще и меняется постоянно. Поэтому гибкость прежде всего.

Мы от холдинга в первые дни выделили большую сумму в помощь армии и пострадавшим гражданским. И это, мне кажется, тоже многих вернуло в чувство.

Новые роли в общении с командой – от шефа до психолога. Что посоветуете, чтобы удержать каждого в сверхкризисное время?

Волшебной пилюли нет. Сверхкризисное время только дает понять, насколько удачно мы нашли друг друга в докризисном. Но удержать каждого невозможно. И не нужно. На то и кризис двигаться, находить лучшие пути и формы. А основа общения с командой для любого периода неизменна – человечность и честность.

Новый уровень понятия ответственности в Украине или как бизнес берет на себя решение военных и гражданских вопросов в военное время: расскажите о подходах TECHIIA.

Мы целимся в точки не всегда очевидного общественного дефицита. Принцип – максимальная польза для максимального количества людей.

Пример, которому уже четыре года, — проект «Выздоровай скорее!». Он направлен на борьбу с детским раком в Украине, но в последнее время расширяется в помощь медицинской системе в целом. Мы закупаем современное оборудование для нагруженных региональных больниц, чтобы люди могли получать квалифицированную хирургическую и другую помощь прямо там, где живут. Также полностью финансируем Центр инклюзии и коррекции Ева. В нем бесплатно реабилитируют детей, прошедших тяжелое онколечение или имеющих разные виды инвалидности.

Когда наступило 24 февраля 2022-го, мы, к счастью, имели все важные элементы поддержки: волонтеры с опытом от 2014 года в Украине и за рубежом, контакты в конкретных гуманитарных штабах и военных подразделениях, сильная экспертиза по закупкам и коммуникациям с украинскими и зарубежными поставщиками, отлаженная логистика, наличие общественной организации «Фонд Течение». Поэтому с первых дней помогаем под ключ: находим, покупаем, привозим, доставляем. Только через «Фонд Течение» передали необходимое снаряжение и оборудование для Сил обороны более чем на $22 млн. А есть еще личные взносы.

В ближайшее время в партнерстве с несколькими украинскими организациями приступим к программе протезирования военных и гражданских, пострадавших из-за войны войны.

Только через «Фонд Течение» передали необходимое снаряжение и оборудование для Сил обороны более чем на $22 млн. А есть еще личные взносы.

Кризис как новая возможность: какие направления бизнеса/сектора экономики будут активно развиваться в ближайшие годы? Куда следует инвестировать средства и усилия?

Локально — military tech, энергонезависимость, здравоохранение, особенно технологии протезирования, восстановление городов и инфраструктуры, в частности, разработка новых компонентов и технологий строительства. Готовая продукция с высокой добавленной стоимостью в любом месте — от агро и металлургии до легкой промышленности и IT. Мы об этом говорим годами, но поезд ехал туда очень медленно, особенно пока все было условно хорошо.

Глобально — наконец-то осознать себя частью мировой экономики не только на уровне «без нашего зерна умрет Африка». Создавая продукт, сразу думать, как его масштабировать.

К примеру, сейчас Украина активно интегрируется в рынок ЕС экономически, транспортно, энергетически. Поэтому есть смысл изучить спрос там, организовывать патентование, сертификацию, логистику и локальные консульства. Если вы не видите таких сценариев, если амбиции проекта ограничены одним районом, городом или страной, возможно, проект не стоит инвестиций и нервов.