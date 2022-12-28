Опыт корпоративного волонтерства от "Фармак"

Фармацевтическая компания «Фармак» активно вовлекается в благотворительные и социальные инициативы, а работники приумножают добрые дела, которые делает предприятие. Внутри компании образовалось мощное движение волонтеров, которые из года в год организуют экологические акции, благотворительные забеги, сдают кровь, помогают животным. В «Фармаке» есть волонтеры-спортсмены, волонтеры-доноры, волонтеры-экоактивисты и благотворители.

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С началом войны, все волонтерские инициативы сотрудников компании были направлены на поддержку Армии и людей, пострадавших от военных действий. Работники собрали из своих зарплат около 2 миллионов гривен на нужды Армии, сдали более 30 литров крови и плазмы нуждающимся, передали вещи и продукты сотням переселенцев. И даже собирали жестяные банки для изготовления окопных свечей и использованы электронные сигареты с зарядными кейсами для изготовления портативных зарядных устройств (PowerBank) для ВСУ.

Об опыте компании «Фармак» в поддержке волонтерского движения рассказываем в рамках проекта MMR “Отвественная страна”

Я работаю один день для армии

Начиная с 2016 года по инициативе сотрудников «Фармак» в компании проходит акция «Я работаю один день для армии». Фармаковцы перечисляют часть своей заработной платы на нужды ВСУ. В этом году в благотворительной инициативе приняли участие 2508 работников и вместе собрали 2 миллиона гривен. Чтобы поддержать сотрудников компании, к акции присоединился и Благотворительный фонд Родины Жебривских (прим. семья акционеров компании), умноживший собранную сумму.

Общая сумма волонтерской помощи в рамках данной активности составила более 8 миллионов гривен. На собранные средства было приобретено 20 квадрокоптеров DJI Mavic3, 2 квадрокоптера DJI Metrice 300 RTK и профессиональные военные беспилотные летательные комплексы, которые наши защитники используют для разведки и корректировки артиллерийского огня.

Общая сумма волонтерской помощи в рамках данной активности составила более 8 миллионов гривен.

Донорство крови и плазмы

Ежегодно в Киеве и Шостке, городах, где расположены заводы компании, волонтеры предприятия проводят корпоративный День донора. Сотрудники-волонтеры развивают среди коллег культуру донорства и формируют привычку системной сдачи крови и ее компонентов для людей, нуждающихся в этом. Ведь банки крови должны быть заполнены постоянно, особенно во время войны. Следовательно, в этом году сотрудниками компании было сдано более 30 литров крови и плазмы, которую передали людям с хроническими болезнями, пострадавшим в ДТП, раненым военным и гражданским.

Смелая гривна

Также сотрудники «Фармак» присоединились к акции «Смелая гривна», организованной Национальным Банком Украины. Работники собирали монеты номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен. Итого было собрано и передано для ВСУ 30 тысяч монет. В общей сложности украинцы собрали монетами почти 5 миллионов гривен.

Благотворительная помощь переселенцам

В Киеве сотрудники компании "Фармак" организовали сбор помощи для переселенцев. Работники поделились теплыми вещами, продуктами питания, игрушками, средствами гигиены с семьями, вынужденными покинуть свои дома. Компания, чтобы поддержать сотрудников, также предоставила для маленьких и взрослых украинцев бесплатные витамины. Помощь была отправлена для сотен переселенцев с прифронтовых территорий.

Окопные свечи и портативные зарядные устройства для защитников

В свою очередь, в Шостке работники собирали жестяные банки для изготовления окопных свечей. Такие свечи часто являются единственным источником света и тепла наших воинов. На их можно согреть руки, что очень принципиально для бойцов, подсушить вещи и подсветить окоп. Из-за мягкого света свечи угроза демаскировать позицию значительно меньше, чем при пользовании фонариком.

Еще одна инициатива от сотрудников компании – изготовление портативных зарядных устройств (PowerBank) для ВСУ. Для этого работники собирали использованные электронные сигареты и их зарядные кейсы, переоборудованные в элементы питания.