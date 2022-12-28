Досвід корпоративного волонтерства від “Фармак”

Фармацевтична компанія «Фармак» активно долучається до благодійних та соціальних ініціатив, а працівники примножують добрі справи, які робить підприємство. Всередині компанії утворився потужний рух волонтерів, що з року в рік організовують екологічні акції, благодійні забіги, здають кров, допомагають тваринам. У компанії є волонтери-спортсмени, волонтери-донори, волонтери-екоактивісти та благодійники.

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Про досвід компанії «Фармак» у підтримці волонтерського руху розповідаємо в рамках проєкту MMR “Відповідальна країна”

З початком війни усі волонтерські ініціативи співробітників компанії були спрямовані на підтримку Армії та людей, що постраждали від воєнних дій. Працівники зібрали зі своїх заробітних плат близько 2 мільйонів гривень на потреби Армії, здали понад 30 літрів крові та плазми потребуючим, передали речі та продукти сотням переселенців. Та, навіть, збирали жерстяні банки для виготовлення окопних свічок і використані електронні сигарети із зарядними кейсами для виготовлення портативних зарядних пристроїв (PowerBank) для ЗСУ.

Я працюю один день для армії

Починаючи з 2016 року, за ініціативою співробітників «Фармак», у компанії проходить акція «Я працюю один день для армії». Фармаківці перераховують частину зі своєї заробітної плати на потреби ЗСУ. Цього року участь в благодійній ініціативі взяли 2508 працівників та разом зібрали 2 мільйона гривень. Щоб підтримати співробітників компанії, до акції долучився і Благодійний фонд Родини Жебрівських (прим. родина акціонерів компанії), який примножив зібрану суму.

Загальна сума волонтерської допомоги, у рамках даної активності, склала понад 8 мільйонів гривень. На зібрані кошти було придбано 20 квадрокоптерів DJI Mavic3, 2 квадрокоптери DJI Metrice 300 RTK та професійні військові безпілотні літальні комплекси, які наші захисники використовують для розвідки та корегування артилерійського вогню.

Загальна сума волонтерської допомоги, у рамках даної активності, склала понад 8 мільйонів гривень.

Донорство крові та плазми

Щороку у Києві та Шостці, містах де розташовані заводи компанії, волонтери підприємства проводять корпоративний День донора. Співробітники-волонтери розвивають серед колег культуру донорства та формують звичку системної здачі крові та її компонентів для людей, які цього потребують. Адже банки крові мають бути заповненими постійно, особливо в часи війни. Відтак, цього року працівниками компанії було здано понад 30 літрів крові та плазми, яку передали людям з хронічними хворобами, постраждалим в ДТП, пораненим військовим та цивільним.

Смілива гривня

Також співробітники «Фармак» долучилися до акції «Смілива гривня», яка була організована Національним Банком України. Працівники збирали монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Разом було зібрано та передано для ЗСУ 30 тисяч монет. Загалом українці зібрали монетами майже 5 мільйонів гривень.

Благодійна допомога переселенцям

У Києві співробітники «Фармак» організували збір допомоги для переселенців. Працівники поділилися теплими речами, продуктами харчування, іграшками, засобами гігієни з сім’ями, що були змушені покинути свої домівки. Компанія, щоб підтримати співробітників, також надала для малих та дорослих українців безкоштовні вітаміни. Допомога була відправлена для сотень переселенців з прифронтових територій.

Окопні свічки та портативні зарядні пристрої для захисників

У свою чергу в Шостці працівники збирали жерстяні банки для виготовлення окопних свічок. Такі свічки часто являються єдиним джерелом світла та тепла для наших воїнів. На них можна зігріти руки, що вкрай важливо для бійців, підсушити речі та підсвітити окоп. Через м’яке світло свічки загроза демаскувати позицію значно менша, ніж при користуванні ліхтариком.

Ще одна ініціатива від співробітників компанії – виготовлення портативних зарядних пристроїв (PowerBank) для ЗСУ. Для цього працівники збирали використані електронні сигарети та їх зарядні кейси, що були переобладнані у елементи живлення.