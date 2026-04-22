От Суэца до Китая и Индии: как Uni-Laman Group спасает цепи поставок украинцев

О ключевых цифрах, новых рынках и о том, почему открытие офиса в Индии — это стратегический шаг, "ТОП-100" поговорили с CEO Uni-Laman Group Геннадием Сорочинский.

В последние годы украинская логистика живет в режиме постоянного выживания. Война в стране, усиление конфликта в Персидском заливе и Красном море, а потому закрытие и ограничение судоходства в проливах Ормуз и Баб-эль-Мандеб — это плюс 12-14 дней в пути, рост цены фрахта на 70-80% в течение года, нехватка контейнеров. Для украинцев это означает более дорогие продукты, горючее, лекарства и товары из-за границы, потому что все импортное подорожало.

Украинский бизнес — экспортеры зерна, растительного масла, металла или импортеры сырья — теряет маржу, срывает сроки, рискует контрактами. Многие компании сокращают объемы. Но при таких условиях выиграют те, кто имеет запасные маршруты, технологии для прогноза рисков и быстро перестраиваемую команду. Это позволяет не останавливать экспорт/импорт, сохранять рабочие места и держать экономику на плаву.

Одна из таких компаний, Uni-Laman Group, не просто выстояла, 2025 стал для нее прорывным: победы на Ukrainian Logistics Award и звание "Логистическая компания года" от Ukrainian Business Award, открытие полноценного офиса в Нью-Дели (Индия), рекордные объемы перевозок.

Какие ключевые результаты Uni-Laman Group в 2025 году? Все ли планы удалось выполнить?

– Год получился мощным. За 2025 год мы перевезли 10 157 LCL-грузов, приняли 189 новых сотрудников и привлекли хорошее и символическое количество новых клиентов — 2025.

Общее количество перевозок в Uni-Laman Group тоже значительно возросло: к примеру, 2024 год – 40 066 перевозок, 2025-й – уже 50 609. Это рост примерно на 26,31 %. Планы не просто выполнены, но и во многих направлениях перевыполнены. Главный драйвер – комплексный подход: клиенты покупают не перевозку, а решение с оптимизацией цепи, скоростью, прогнозируемостью и надежным управлением рисками. Именно это мы оттачивали более 20 лет существования.

Вы активно развиваете логистику из Китая. Как выглядит новый офис в Индии на этом фоне?

– Китай остается ключевым: спрос на железнодорожные контейнерные маршруты Китай – Украина существенно вырос. Но мы сознательно расширяем горизонты. Открытие офиса в Нью-Дели – это не представительство, а полноценный хаб с локальными экспертами. Индия – один из крупнейших рынков мира, торговля с Украиной (зерно, масло, агротехника) растет двусмысленными темпами.

Почему это стратегически важно? Индия открывает доступ к коридору IMEC (India – Middle East – Europe), который сокращает доставку из Азии в Европу на 40% по сравнению с классическим путем через Суэц. Мы уже планируем тестовые маршруты через Индийский океан и порты ОАЭ: по нашим расчетам, клиенты будут экономить 15-20% на тонне благодаря обратным загрузкам. Это реальная альтернатива китайским поставкам: индийские товары (фарма, текстиль, электроника) становятся более выгодными по логистике. Офис позволяет украинским экспортерам быстрее выходить на азиатские рынки и снижать зависимость от одного региона.

Какие самые большие вызовы стоят перед украинской логистикой сегодня? Как адаптируется компания?

- Тотальная нестабильность. Кризис в Персидском заливе 2025-2026 годов стал новым ударом: проход по Ормузскому проливу из-за эскалации войны с Ираном ограничен, Красное море снова "горячая точка логистики" из-за возобновления атак хуситов на суда, которым приходится идти вокруг Африки, а это плюс 12-14 дней. Украинские экспортеры, возлагавшиеся на Суэц, почувствовали это на себе.

Мы адаптировались заранее: диверсифицировали маршруты (железная дорога через Казахстан – Грузию – Азербайджан, новые азиатские векторы), усилили сеть партнеров. Клиент всегда имеет 2-3 альтернативы. Благодаря этому ни одна цепь не остановилась даже в пиковые недели кризиса.

В скольких странах сейчас присутствует Uni-Laman Group?

- На сегодняшний день 11 стран: Украина, Молдова, Польша, Румыния, ОАЭ, Болгария, Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузия и Индия. Последний офис в Индии — это то, о чем немногие знают, но именно он дает нам ключ к новым торговым потокам. Международная сеть позволяет реагировать на изменения через часы, а не недели.

Какие инновации и технологии считаете ключевыми для логистики Украины в ближайшие пять лет?

- Цифровые платформы, Big Data, AI для оптимизации маршрутов и прогнозирования рисков – это уже необходимость. Далее – автоматизированные склады и блокчейн для прозрачности. Компании, которые интегрируют это первыми, будут иметь преимущество в 15-25% по скорости и стоимости.

Как война в Украине и глобальные конфликты влияют на стратегию?

- Глобальные события формируют логистику ежедневно. После эскалации в Ормузе мы в считанные дни перенаправили часть грузов на железнодорожные схемы, привязанные к Индии. Стратегия – максимальная диверсификация: несколько маршрутов на направление, глобальная сеть для быстрой реакции. Это и есть стойкость.

Какие принципы управления помогают масштабировать бизнес?

- Профессионализм, ответственность, доверие. В логистике решение принимается быстро: команда имеет полномочия и экспертизу. Инвестируем в обучение, открытую культуру и вовлечение людей в идеи. Сильная команда – основа роста даже при кризисе.

Каково видение будущего Uni-Laman Group?

- Международный оператор, который делает украинский бизнес конкурентным на глобальном рынке. Офис в Индии – развитие большой азиатской сети. Цель – эффективная экосистема, где украинский экспортер доставляет товар быстрее, дешевле и безопаснее. Устойчивость логистики определяет устойчивость экономики, и мы это доказываем каждый день.

Uni-Laman Group в 2025 году показала: когда мировая логистика трещит по швам, украинская компания может не просто выживать, а расти благодаря цифрам, стратегии, технологиям и команде, готовой к любым вызовам.