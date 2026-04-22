Від Суецу до Китаю та Індії: як Uni-Laman Group рятує ланцюги постачання українців

Про ключові цифри, нові ринки та про те, чому відкриття офісу в Індії — це стратегічний крок, “ТОП-100” поговорили з CEO Uni-Laman Group Геннадієм Сорочинським.

Останні роки українська логістика живе в режимі постійного виживання. Війна в країні, посилення конфлікту в Перській затоці та Червоному морі, а через це закриття та обмеження судноплавства у протоках Ормуз і Баб-ель-Мандеб — це плюс 12-14 днів у дорозі, зростання ціни фрахту на 70-80% протягом року, брак контейнерів. Для українців це означає дорожчі продукти, пальне, ліки та товари з-за кордону, бо все імпортне подорожчало.

Український бізнес — експортери зерна, олії, металу чи імпортери сировини — втрачає маржу, зриває терміни, ризикує контрактами. Багато компаній скорочують обсяги. Але за таких умов виграють ті, хто має запасні маршрути, технології для прогнозу ризиків і команду, яка швидко перебудовується. Це дозволяє не зупиняти експорт/імпорт, зберігати робочі місця й тримати економіку на плаву.

Одна з таких компаній, Uni-Laman Group, не просто вистояла, 2025 рік став для неї проривним: перемоги на Ukrainian Logistics Award та звання "Логістична компанія року" від Ukrainian Business Award, відкриття повноцінного офісу в Нью-Делі (Індія), рекордні обсяги перевезень.

Які ключові результати Uni-Laman Group у 2025 році? Чи всі плани вдалося виконати?

- Рік вийшов потужним. За 2025-й ми перевезли 10 157 LCL-вантажів, прийняли 189 нових співробітників і залучили гарну і символичну кількість нових клієнтів — 2025.

Загальна кількість перевезень в Uni-Laman Group теж значно зросла: до прикладу, 2024 рік — 40 066 перевезень, 2025-й — вже 50 609. Це зростання на приблизно 26,31 %. Плани не просто виконані, а й у багатьох напрямках перевиконані. Головний драйвер — комплексний підхід: клієнти купують не перевезення, а рішення з оптимізацією ланцюга, швидкістю, прогнозованістю та надійним управлінням ризиками. Саме це ми відточували понад 20 років існування.

Ви активно розвиваєте логістику з Китаю. Як на цьому тлі виглядає новий офіс в Індії?

- Китай залишається ключовим: попит на залізничні контейнерні маршрути Китай — Україна суттєво зріс. Але ми свідомо розширюємо горизонти. Відкриття офісу в Нью-Делі — це не представництво, а повноцінний хаб з локальними експертами. Індія — один із найбільших ринків світу, торгівля з Україною (зерно, олія, агротехніка) зростає двозначними темпами.

Чому це стратегічно важливо? Індія відкриває доступ до коридору IMEC (India — Middle East — Europe), який скорочує доставку з Азії до Європи на 40% порівняно з класичним шляхом через Суец. Ми вже плануємо тестові маршрути через Індійський океан та порти ОАЕ: за нашими розрахунками, клієнти матимуть економію 15-20% на тонні завдяки зворотним завантаженням. Це реальна альтернатива китайським постачанням: індійські товари (фарма, текстиль, електроніка) стають вигіднішими за логістикою. Офіс дає змогу українським експортерам швидше виходити на азійські ринки та знижувати залежність від одного регіону.

Які найбільші виклики стоять перед українською логістикою сьогодні? Як компанія адаптується?

- Тотальна нестабільність. Криза у Перській затоці 2025-2026 років стала новим ударом: прохід Ормузькою протокою через ескалацію війни з Іраном обмежений, Червоне море знову "гаряча точка логістики" через поновлення атак хуситів на судна, яким доводиться йти навколо Африки, а це плюс 12-14 днів і різке зростання ставок. Українські експортери, які покладалися на Суец, відчули це на собі.

Ми адаптувалися заздалегідь: диверсифікували маршрути (залізниця через Казахстан — Грузію — Азербайджан, нові азійські вектори), посилили мережу партнерів. Клієнт завжди має 2-3 альтернативи. Завдяки цьому жоден ланцюг не зупинився навіть у пікові тижні кризи.

У скількох країнах зараз присутня Uni-Laman Group?

- На сьогодні 11 країн: Україна, Молдова, Польща, Румунія, ОАЕ, Болгарія, Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузія та Індія. Останній офіс в Індії — це те, про що мало хто знає, але саме він дає нам ключ до нових торгових потоків. Міжнародна мережа дозволяє реагувати на зміни за години, а не тижні.

Які інновації та технології вважаєте ключовими для логістики України у найближчі п’ять років?

- Цифрові платформи, Big Data, AI для оптимізації маршрутів і прогнозування ризиків — це вже необхідність. Далі — автоматизовані склади та блокчейн для прозорості. Компанії, які інтегрують це першими, матимуть перевагу в 15-25% за швидкістю та вартістю.

Як війна в Україні та глобальні конфлікти впливають на стратегію?

- Глобальні події формують логістику щодня. Після ескалації в Ормузі ми за лічені дні переспрямували частину вантажів на залізничні схеми, прив’язані до Індії. Стратегія — максимальна диверсифікація: кілька маршрутів на напрямок, глобальна мережа для швидкої реакції. Це і є стійкість.

Які принципи управління допомагають масштабувати бізнес?

- Професіоналізм, відповідальність, довіра. У логістиці рішення ухвалюють швидко: команда має повноваження та експертизу. Інвестуємо у навчання, відкриту культуру та залучення людей до ідей. Сильна команда — основа зростання навіть за кризи.

Яке бачення майбутнього Uni-Laman Group?

- Міжнародний оператор, який робить український бізнес конкурентним на глобальному ринку. Офіс в Індії — розвиток великої азійської мережі. Мета — ефективна екосистема, де український експортер доставляє товар швидше, дешевше й безпечніше. Стійкість логістики визначає стійкість економіки, і ми це доводимо щодня.

Uni-Laman Group у 2025 році показала: коли світова логістика тріщить по швах, українська компанія може не просто виживати, а зростати — завдяки цифрам, стратегії, технологіям і команді, готовій до будь-яких викликів.