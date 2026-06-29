От юаня до румынского лея: как Райффайзен Банк решает нестандартные валютные задачи бизнеса

Как выглядит сегодня рабочий день финансового директора или казначея компании, работающей с экспортом или импортом? Это десятки задач, связанных с управлением ликвидностью: входящие и исходящие платежи в разных валютах, контроль остатков на счетах, покупка и продажа валюты, расчеты с контрагентами, налоговые платежи и требования валютного законодательства.

В условиях войны, регуляторных ограничений и высокой волатильности бизнес-рынков нужен не просто банк, а партнер, способный обеспечить скорость, прозрачность и гибкость в проведении международных операций. Поэтому Райффайзен Банк еще до начала полномасштабной войны начал трансформацию собственной сервисной модели и инвестировал в создание новых технологических решений для проведения валютных операций.

Сегодня одним из результатов этой работы явилось почти мгновенное зачисление средств на счет клиента после фиксации валютного курса. Если раньше отдельные операции могли продолжаться часами, то сейчас большинство процессов происходит практически в режиме реального времени. При этом клиенты могут самостоятельно выбирать наиболее удобный формат покупки валюты в зависимости от собственной бизнес-модели и уровня вовлеченности в процесс.

Для этого банк предлагает сразу несколько механизмов фиксации курса: автоматическую покупку по курсу банка, самостоятельное отслеживание котировок в клиент-банке, ордера для выполнения заявки при достижении определенного курса или прямой дилинг с персональным валютным менеджером.

Впрочем, покупка валюты только первый этап международных расчетов. Значительно сложнее часто оказываются нестандартные платежные сценарии, когда клиентам необходимо работать с валютами, не входящими в число наиболее распространенных на украинском рынке.

Оплата в другой валюте без открытого счета

Один из недавних кейсов касался международной компании, которая обслуживается в Райффайзен Банке и имеет счета только в долларах США и евро. В то же время, компании нужно было осуществить платеж контрагента именно в швейцарских франках.

Ситуация усугублялась тем, что из-за внутренней политики международной группы клиент не мог открывать дополнительные валютные счета в украинских банках. По требованиям валютного регулирования банк должен приобрести валюту и отнести ее на счет клиента, после чего может быть выполнен международный перевод.

В итоге специалисты банка выстроили другую схему. Сначала клиенту была приобретена и зачислена валюта на один из имеющихся счетов, после чего международный платеж был произведен с автоматической конвертацией при прохождении платежа. В итоге контрагент получил средства именно в швейцарских франках, хотя счета в этой валюте у клиента не было.

Платеж в валюте, для которой нет корреспондентского счета

Еще сложнее оказался кейс с проведением платежа в румынских леях. В банк обратилась компания, которой было важно, чтобы контрагент получил средства именно в своей локальной валюте. При этом ни один из банков-партнеров компании не имел возможности открыть счет в румынских леях в Украине.

Как отмечает финансовый директор компании «Сандоз Украина» Алина Войцешина, эта задача имела критическое значение для непрерывности бизнес-процессов: «Раффайзен Банк смог найти оптимальный выход из этой ситуации, предложив платеж с конвертацией уже в процессе отправки платежа. Дополнительной сложностью было то, что сумма в румынских леях должна была совпадать до копейки, а с учетом курсовых разниц и округлений было непросто корректно рассчитать сумму списания с нашего счета в евро. Однако валютный департамент банка безупречно справился с этой задачей.

По словам клиента, такой подход позволил не только выполнить требования контрагента, но обеспечить непрерывность операционной деятельности компании.

Китайский юань: отдельная логика работы

Еще одно направление, все чаще интересующее украинский бизнес, – расчеты в китайских юанях. Несмотря на то, что большинство контрактов с китайскими партнерами по-прежнему номинируется в долларах США или евро, отдельные компании переходят на расчеты непосредственно в юанях. Именно здесь возникают дополнительные особенности работы с валютой.

Из-за ограниченного спроса на китайский юань, украинские банки не всегда удерживают значительные остатки этой валюты на своих корреспондентских счетах. Если клиенту необходимо приобрести значительный объем CNY, банка часто приходится предварительно покупать юань на международном рынке за доллары США.

Кроме того, из-за временной разницы между Украиной и Китаем стандартный срок поставки юаня составляет один рабочий день. Дополнительным фактором остается более низкая ликвидность валюты, что приводит к более широким колебаниям курса по сравнению с долларом или евро.

Поэтому мы рекомендуем клиентам заранее сообщать о намерении покупать юани. Это позволяет подготовить необходимую ликвидность и обеспечить проведение операции без переноса на следующий день. Эмал Бахтари директор департамента продаж финансовых инструментов Райффайзен Банка

SWIFT GPI: международные платежи под полным контролем

Отдельным направлением развития сервисов для бизнеса стало внедрение SWIFT GPI – инструмента, позволяющего клиентам в режиме реального времени отслеживать статус международных платежей непосредственно в системе Raiffeisen Business Online.

В военное время международные переводы часто сопровождаются дополнительными проверками, изменениями регуляторных требований и нескольких банков-корреспондентов. Поэтому бизнесу критически важно понимать, на каком этапе находятся его средства.

SWIFT GPI позволяет видеть маршрут платежа, контролировать его статус, проверять факт зачисления контрагента, отслеживать возможные задержки или дополнительные комиссии, а также оперативно получать SWIFT сообщения для контрагентов, аудиторов или налоговых органов.

После внедрения сервиса время зачисления входящих SWIFT-платежей сократилось на 6–24 часа. В то же время количество обращений клиентов на горячую линию уменьшилось почти вдвое, а необходимость обращаться в отделения для получения SWIFT-сообщений практически исчезла. Юлия Покровская директор департамента корпоративных продуктов и развития бизнеса Райффайзен Банка

Экосистема международных расчетов для бизнеса

В Райффайзен Банке отмечают, что современный валютный сервис уже давно выходит за пределы проведения отдельной операции. Сегодня бизнес ожидает комплексный подход – от консультации на этапе подготовки контракта до сопровождения международных расчетов и интеграции банковских сервисов в собственные финансовые системы компании.

Для этого банк развивает целую экосистему решений:

персональное сопровождение менеджеров валютного надзора;

полностью электронный документооборот;

автоматическую проверку документов с помощью моделей Machine Learning;

интеграцию со стандартом ISO 20022;

онлайн-трекинг международных платежей;

специальные условия для платежей внутри группы;

API-интеграция с корпоративными системами клиентов.

Практика последних лет показывает, что для международного бизнеса ценность банка сегодня определяется не только тарифами или курсами. Решающими становятся быстрота принятия решений, технологичность сервисов и способность находить решения даже в ситуациях, которые на первый взгляд технически невозможны. Именно такие кейсы чаще формируют конкурентное преимущество банка для корпоративных клиентов.