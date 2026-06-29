Від юаня до румунського лея: як Райффайзен Банк вирішує нестандартні валютні завдання бізнесу

Як сьогодні виглядає робочий день фінансового директора чи казначея компанії, що працює з експортом або імпортом? Це десятки завдань, пов’язаних з управлінням ліквідністю: вхідні та вихідні платежі в різних валютах, контроль залишків на рахунках, купівля та продаж валюти, розрахунки з контрагентами, податкові платежі та виконання вимог валютного законодавства.

В умовах війни, регуляторних обмежень і високої волатильності ринків бізнесу потрібен не просто банк, а партнер, здатний забезпечити швидкість, прозорість і гнучкість у проведенні міжнародних операцій. Саме тому Райффайзен Банк ще до початку повномасштабної війни почав трансформацію власної сервісної моделі та інвестував у створення нових технологічних рішень для проведення валютних операцій.

Сьогодні одним із результатів цієї роботи стало майже миттєве зарахування коштів на рахунок клієнта після фіксації валютного курсу. Якщо раніше окремі операції могли тривати годинами, то зараз більшість процесів відбувається практично в режимі реального часу. При цьому клієнти можуть самостійно обирати найбільш зручний формат купівлі валюти залежно від власної бізнес-моделі та рівня залученості до процесу.

Для цього банк пропонує одразу кілька механізмів фіксації курсу: автоматичну купівлю за курсом банку, самостійне відстеження котирувань у клієнт-банку, ордери на виконання заявки при досягненні визначеного курсу або прямий дилінг із персональним валютним менеджером.

Втім, купівля валюти – лише перший етап міжнародних розрахунків. Значно складнішими часто виявляються нестандартні платіжні сценарії, коли клієнтам необхідно працювати з валютами, які не входять до числа найпоширеніших на українському ринку.

Оплата в іншій валюті без відкритого рахунку

Один із нещодавніх кейсів стосувався міжнародної компанії, яка обслуговується в Райффайзен Банку та має рахунки лише в доларах США та євро. Водночас компанії потрібно було здійснити платіж контрагенту саме у швейцарських франках.

Ситуація ускладнювалася тим, що через внутрішню політику міжнародної групи клієнт не міг відкривати додаткові валютні рахунки в українських банках. За вимогами валютного регулювання банк має придбати валюту та зарахувати її на рахунок клієнта, після чого може бути виконаний міжнародний переказ.

У результаті фахівці банку побудували іншу схему. Спочатку клієнту було придбано та зараховано валюту на один із наявних рахунків, після чого міжнародний платіж було здійснено з автоматичною конвертацією під час проходження платежу. У підсумку контрагент отримав кошти саме у швейцарських франках, хоча рахунку в цій валюті клієнт не мав.

Платіж у валюті, для якої немає кореспондентського рахунку

Ще складнішим виявився кейс із проведенням платежу в румунських леях. До банку звернулася компанія, якій було принципово важливо, щоб контрагент отримав кошти саме у своїй локальній валюті. При цьому жоден із банків-партнерів компанії не мав можливості відкрити рахунок у румунських леях в Україні.

Як зазначає фінансова директорка компанії «Сандоз Україна» Аліна Войцешина, це завдання мало критичне значення для безперервності бізнес-процесів: «Саме Райффайзен Банк зміг знайти оптимальний вихід із цієї ситуації, запропонувавши платіж з конвертацією вже в процесі відправки платежу. Додатковою складністю було те, що сума в румунських леях мала співпадати до копійки, а з урахуванням курсових різниць та округлень було непросто коректно розрахувати суму списання з нашого рахунку в євро. Проте валютний департамент банку бездоганно впорався із цим завданням».

За словами клієнта, такий підхід дозволив не лише виконати вимоги контрагента, а й забезпечити безперервність операційної діяльності компанії.

Китайський юань: окрема логіка роботи

Ще один напрям, який дедалі частіше цікавить український бізнес, – розрахунки в китайських юанях. Попри те, що більшість контрактів із китайськими партнерами все ще номінується в доларах США або євро, окремі компанії переходять на розрахунки безпосередньо в юанях. Саме тут виникають додаткові особливості роботи з валютою.

Через обмежений попит на китайський юань українські банки не завжди утримують значні залишки цієї валюти на своїх кореспондентських рахунках. Якщо клієнту необхідно придбати значний обсяг CNY, банку часто доводиться попередньо купувати юань на міжнародному ринку за долари США.

Крім того, через часову різницю між Україною та Китаєм стандартний термін поставки юаня становить один робочий день. Додатковим фактором залишається нижча ліквідність валюти, що призводить до ширших коливань курсу порівняно з доларом чи євро.

Саме тому ми рекомендуємо клієнтам заздалегідь повідомляти про намір купувати юані. Це дозволяє підготувати необхідну ліквідність та забезпечити проведення операції без перенесення на наступний день. Емал Бахтарі директор департаменту продажів фінансових інструментів Райффайзен Банку

SWIFT GPI: міжнародні платежі під повним контролем

Окремим напрямом розвитку сервісів для бізнесу стало впровадження SWIFT GPI – інструменту, який дозволяє клієнтам у режимі реального часу відстежувати статус міжнародних платежів безпосередньо в системі Raiffeisen Business Online.

У воєнний час міжнародні перекази часто супроводжуються додатковими перевірками, змінами регуляторних вимог та участю кількох банків-кореспондентів. Через це бізнесу критично важливо розуміти, на якому етапі перебувають його кошти.

SWIFT GPI дозволяє бачити маршрут платежу, контролювати його статус, перевіряти факт зарахування контрагенту, відстежувати можливі затримки чи додаткові комісії, а також оперативно отримувати SWIFT-повідомлення для контрагентів, аудиторів або податкових органів.

Після впровадження сервісу час зарахування вхідних SWIFT-платежів скоротився на 6–24 години. Водночас кількість звернень клієнтів на гарячу лінію зменшилася майже вдвічі, а необхідність звертатися до відділень для отримання SWIFT-повідомлень практично зникла. Юлія Покровська директор департаменту корпоративних продуктів та розвитку бізнесу Райффайзен Банку

Екосистема міжнародних розрахунків для бізнесу

У Райффайзен Банку наголошують, що сучасний валютний сервіс вже давно виходить за межі проведення окремої операції. Сьогодні бізнес очікує комплексного підходу – від консультації на етапі підготовки контракту до супроводу міжнародних розрахунків та інтеграції банківських сервісів у власні фінансові системи компанії.

Для цього банк розвиває цілу екосистему рішень:

персональний супровід менеджерів валютного нагляду;

повністю електронний документообіг;

автоматичну перевірку документів за допомогою моделей Machine Learning;

інтеграцію зі стандартом ISO 20022;

онлайн-трекінг міжнародних платежів;

спеціальні умови для платежів у межах групи;

API-інтеграції з корпоративними системами клієнтів.

Практика останніх років показує: для міжнародного бізнесу цінність банку сьогодні визначається не лише тарифами чи курсами. Вирішальними стають швидкість ухвалення рішень, технологічність сервісів та здатність знаходити рішення навіть у ситуаціях, які на перший погляд виглядають технічно неможливими. Саме такі кейси дедалі частіше формують конкурентну перевагу банку для корпоративних клієнтів.