Первые шаги – как не упасть и расти?

В предыдущих материалах спецпроекта “У жіночому підприємництві є Сенс!” мы исследовали, как менялась общая гендерная картина украинского малого и среднего бизнеса, выяснили, какие его отрасли наиболее популярны среди бизнеследи, делились советами тех, кому удалось добиться успеха. Пора подытожить: какими же должны быть первые шаги в предпринимательстве, чтобы крепнуть и расти?

«Чтобы добиться успеха в жизни, необходимы целеустремленность, упорный труд и преданность делу», – такой рецепт сформулировала Лидия Фенет, американская аукционистка, спикерша, писательница. Он, конечно, вдохновляет. Но когда речь идет о предпринимательстве или малом бизнесе, не стоит забывать, что на одном вдохновении достичь стабильности будет трудно, необходимо применять знания, обращаться к экономическим исследованиям, чтобы понимать, какие фазы будет переживать бизнес, какие кризисы будут на этом пути и, соответственно, попытаться заранее реагировать на них – да, соломки подстелить.

Исследователи Гарвардской школы экономики выделили пять этапов развития бизнеса, имеющих свои особенности и вызовы. Мы же, для полноты картины, добавим к ним и пути избегания ошибок, чтобы получилась полноценная дорожная карта для тех, кто собирается открыть собственное дело.

Этап 1: Существование

На этом этапе главные проблемы бизнеса заключаются в привлечении клиентов и выполнении обязательств по поставке продукта или предоставлению услуги. Среди ключевых вопросов способность бизнеса привлечь больше клиентов и предоставить надлежащий уровень услуг или продуктов, перспектива масштабирования, наличие средств для покрытия потребностей стартового периода.

Часто на этапе существования стратегия компаний сводится к одному – выжить, о ком бы ни шла речь: начинающей рестораторке или владелице розничного магазина. В настоящее время владелица бизнеса выполняет все ключевые функции, является главным источником энергии, мотиватором развития. Главный риск здесь – выгорание и нехватка стартового капитала.

Как избежать ошибок на этапе существования

На старте бизнеса ключевым фактором выживания есть фокус. Распыление на несколько продуктов, аудиторий или направлений часто истощает ресурсы и не позволяет ни одному достаточно окрепнуть. Поэтому следует сосредоточиться на одном четком ценностном предложении и понять, за что именно клиент готов платить уже сейчас. Еще одна критическая зона – финансы. Нехватка контроля за денежными потоками остается одной из наиболее распространенных причин сворачивания бизнеса на раннем этапе. Важно отделить личные и бизнес средства, вести базовый учет затрат и иметь хотя бы краткосрочный финансовый план, позволяющий оценить запас прочности.

Не менее серьезным риском является перегрузка владелицы бизнеса. Когда все роли сосредоточены в одних руках, быстро возникает истощение. Даже частичное делегирование облегчит ситуацию.

Этап 2: Выживание

Достигнув этого этапа, бизнес уже доказал свою жизнеспособность как экономическая единица. Он имеет достаточное количество клиентов и способен удовлетворять их потребности своими продуктами или услугами настолько, чтобы удерживать их. Соответственно, ключевая проблема смещается от самого факта существования к соотношению доходов и расходов. Поэтому на этапе выживания владелицы бизнесов могут столкнуться со следующими проблемами: способностью/неспособностью бизнеса в краткосрочной перспективе генерировать достаточно средств, чтобы выйти в ноль и покрывать затраты на ремонт или замену основных активов по мере их износа; наличием денежного потока, который позволит оставаться на рынке и финансировать рост.

У компании может появиться ограниченное количество работников. В то же время, они не принимают ключевых решений самостоятельно, а выполняют четко очерченные указания владелицы бизнеса. На этом этапе развитие управленческих систем минимально, а формальное планирование в лучшем случае сводится к прогнозированию денежных потоков. Главной целью все еще остается выживание. Многие компании надолго задерживаются на этой стадии, получая лишь минимальную отдачу от вложенных времени и капитала, а затем прекращают деятельность. К этой категории относятся небольшие семейные магазины и производственные предприятия, которым не удается реализовать продукт или процесс в запланированном объеме.

Как избежать ошибок на этапе выживания

На этапе выживания главный риск – застрять в режиме постоянного «латания дыр». Бизнес уже работает, но все ресурсы идут на поддержку операций, а не на развитие. Чтобы избежать этого, важно четко различать: какие затраты критически необходимы, а какие не создают реальной ценности. Регулярный пересмотр затрат и приоритизация направлений, приносящих стабильный доход, помогают выйти из хронического финансового напряжения. Еще одно распространенное заблуждение – ориентация только на оборот, а не на рентабельность. Рост выручки без понимания маржи может создавать иллюзию успеха, в то время как бизнес фактически не генерирует достаточного денежного потока. На этом этапе следует внимательно анализировать, какие продукты или услуги действительно прибыльны, и постепенно отказываться от истощающих ресурсы.

Этап выживания – это момент принятия честного решения о будущем бизнеса. Либо он переходит к системному росту, либо сознательно остается небольшим, но управляемым. Осознание этой развилки и четкий выбор напрямую уменьшают риск истощения и позволяют бизнесу перейти на следующий уровень.

Этап 3: Успех

На этапе успеха бизнес уже достиг финансовой устойчивости, имеет сложившуюся клиентскую базу и эффективные управленческие процессы. Перед владелицей встает стратегический выбор: сохранять компанию стабильной и прибыльной или использовать ее как платформу для дальнейшего роста. В сценарии стабильности бизнес может годами оставаться в сбалансированном состоянии, обеспечивая предполагаемый доход и позволяя владелице частично отойти от операционного управления. Такой путь часто выбирают компании, рост которых ограничен рыночной нишей, а также бизнесы, для которых важнее управляемость, чем масштаб. Стратегия роста предполагает сознательный риск: реинвестирование доходов, привлечение финансирования, усиление управленческой команды и внедрение систем с прицелом на будущие нужды. Владелец в этом случае возвращается к активной роли – как стратег, определяющий направление и темп развития.

Оба варианта равноценны. Ключевое условие успеха на этом этапе – способность бизнеса адаптироваться к изменениям и осознанный выбор между сохранением статус-кво и масштабированием. Именно эта точка определяет, станет ли компания стабильной основой на годы, перейдет ли к следующему уровню развития.

Как избежать ошибок на этапе успеха

Самая распространенная ловушка этапа успеха – отсутствие четкого стратегического выбора. Когда бизнес одновременно пытается и сохранять стабильность, и расти, он рискует потерять управляемость. Поэтому ключевая задача этого этапа – сознательно определить приоритет: развитие или удержание статуса-кво, и выстроить под него управленческие решения. Еще одна типичная ошибка – снижение внимания к адаптации. Финансовая стабильность может создавать чувство безопасности, однако рынок продолжает меняться. Регулярный просмотр бизнес-модели, продукта и управленческих процессов помогает не потерять конкурентные позиции даже в периоды внешних изменений.

Отдельного фокуса требует работа с командой. На этом этапе бизнес часто «перерастает» свои первоначальные управленческие решения. Инвестиции в развитие менеджеров и четкое распределение ролей позволяют владелице сосредоточиться на стратегии, не возвращаясь к постоянному ручному управлению.

Важно не воспринимать успех как финальную точку. Это скорее период осознанной стабильности, требующий не меньшего внимания, чем фаза роста.

Этап 4: Взлет

Этап взлета – это период быстрого масштабирования, когда бизнес одновременно сталкивается с двумя критическими вызовами: темпом роста и его финансированием. Именно здесь становится очевидно, готова ли компания перейти на новый уровень сложности: управленческой и финансовой. Ключевым фактором успеха является делегирование. Владельцам бизнеса необходимо передать часть ответственности управленческой команде, выстроив систему контроля результатов и позволив команде учиться на ошибках. Без этого быстрый рост может превратиться в хаос или перегрузить одного человека.

Не менее важен вопрос финансов. Масштабирование нуждается в значительных ресурсах, часто с привлечением внешнего финансирования. В то же время, слабый контроль расходов или импульсивные инвестиции могут взорвать денежный поток даже успешного бизнеса.

На этом этапе организация становится децентрализованнее, появляются сильные функциональные руководители, а системы управления усложняются и формализуются. Владелец и бизнес уже не эдиное целое, однако роль стратегического лидерства остается определяющей. Этап взлета является переломным. Если бизнес справляется с вызовами роста, у него есть шанс превратиться в крупную компанию.

Как избежать ошибок на этапе взлета

На этапе взлета главный риск – пытаться расти быстрее, чем позволяют управленческие и финансовые возможности бизнеса. Масштабирование должно опираться на четкие приоритеты, реалистические финансовые расчеты и контроль денежных потоков. Осознанное управление темпом роста помогает избежать дефицита ресурсов и утраты управляемости. Следует сохранять стратегический фокус. Этап взлета часто сопровождается новыми возможностями, но не все из них следует реализовывать одновременно. Способность отказываться от второстепенного и последовательно выстраивать систему управления определяет, станет ли быстрый рост устойчивым.

Этап 5: Зрелость ресурса

Главными вызовами для входящей в этот этап компании являются, во-первых, консолидация и контроль финансовых результатов, полученных вследствие стремительного роста, а во-вторых – сохранение преимуществ малого бизнеса, в частности гибкости реакций и предпринимательского духа. Компании необходимо достаточно быстро усиливать управленческую команду, чтобы устранить неэффективности, приносящие рост, и одновременно профессионализировать управление с помощью таких инструментов, как бюджеты, стратегическое планирование, система стандартных расходов.

На этапе зрелости ресурсов у компании есть персонал и финансовые возможности для детального операционного и стратегического планирования. Управление децентрализовано, команда укомплектована и опытна, а системы – развитые и комплексные. Владелец бизнеса и компания уже четко разделены — как финансово, так и операционно. Фактически компания прибыла к точке зрелости. Она имеет преимущества масштаба, финансовых ресурсов и управленческого таланта. Если удается сохранить предпринимательский дух, она становится мощным игроком на рынке. Если же нет, то бизнес рискует войти в условный шестой этап: окаменение, характеризующееся нехваткой инновационных решений и пренебрежением рисками.

Как избежать ошибок на этапе зрелости ресурса

Самая большая ошибка этого этапа – потерять предпринимательский импульс, заменив его чрезмерной формализацией. Системы, процедуры и контроль должны поддерживать эффективность бизнеса, а не тормозить принятие решений. Сохранение пространства для экспериментов и инициатив позволяет компании оставаться гибкой даже при больших масштабах. Финансовая стабильность и сильные рыночные позиции могут создавать иллюзию неизменности, в то время как внешняя среда продолжает быстро меняться. Регулярный пересмотр стратегии, инвестиции в инновации и внимательность новых игроков на рынке помогут избежать потери конкурентоспособности.

Конечно, следует помнить о балансе между управленческой дисциплиной и доверием к команде. Чрезмерный контроль демотивирует и снижает ответственность, в то время как четкие цели, автономность и общее видение развития помогают бизнесу не «окаменеть», а оставаться живой системой.

Следовательно, развитие бизнеса – это сложный процесс со своими законами. Финансы, команда, системы, стратегия приобретают разное значение в зависимости от фазы развития компании, и именно способность вовремя переосмысливать их роль определяет долгосрочную устойчивость бизнеса. Осознание своего этапа развития и понимания будущих вызовов дает предпринимателям важное преимущество – действовать проактивно, а не реагировать постфактум.

Каждый бизнес уникален, но логика его роста имеет общие закономерности. Выделить и усилить их, помочь в принятии решений поможет Women Business Lab от Sense Bank. Это комплексное предложение состоит из выгодных условий банковского обслуживания, специальных ценовых предложений и скидок от партнеров банка, возможностей для обучения и нетворкинга в бизнес-сообществе, наличия персонального менеджера для поддержки финансовых вопросов – все для того, чтобы начинать бизнес было легко.