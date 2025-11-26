Украинки в бизнесе: история развития от 1990-х по настоящее время

Женщин в бизнесе Украины становится все больше. По данным портала YouControl, между 31 декабря 2020 и 31 декабря 2024 года количество предпринимательниц выросло с 0,89 до 1,09 млн. К началу 2025 года именно женщины открыли более 61% новых ФЛП. В первом материале спецпроекта "У жіночому підприємництві є Сенс!" рассказываем, как развивалось женское предпринимательство в Украине.

Старт женского предпринимательства в Украине приходится на 1991 год. Именно тогда, с обретением независимости, был создан и принят Закон Украины "О предпринимательстве". В тот период миллионы украинок остались без работы из-за массового закрытия предприятий и учреждений, ранее финансировавшихся из бюджета. Эти неблагоприятные обстоятельства послужили толчком для развития частного предпринимательства, когда и женщины начали открывать собственное дело.

По данным исследования UNDP, Human Development Report Ukraine от 1999 года, по состоянию на 1992 год в Украине было от 10% до 12% женщин-предпринимательниц, занимавшихся преимущественно мелкой торговлей, а по оценкам проектов USAID/IFC (Women in Transition Economies) от того же 1999 года, в 1995 году уже до 20% частных предприятий создали или возглавили женщины.

Источник: UNDP, Human Development Report Ukraine от 1999 года и USAID/IFC ("Women in Transition Economies") от 1999 года

В первой половине 1990-х украинки активно овладевали торговлей на рынках, бытовыми услугами и регистрировались как швейные мастерицы. В 1995 году к этим трем ведущим сферам деятельности добавились салоны красоты и услуги в сфере кулинарии.

В начале девяностых рынок труда в Украине находился в шоковом состоянии. Тысячи организаций и учреждений закрывались. Фабрики, заводы, государственные предприятия остались без финансирования и высвободили большое количество квалифицированных работниц, которые начали регистрироваться как физические лица – субъекты предпринимательской деятельности или граждане-предприниматели. В тот период это был скорее способ выживания из-за крайне тяжелого экономического положения в Украине, чем жажда самореализации.

Экономические и общественно-политические изменения в 2000-х годах заметно повлияли на развитие женского бизнеса. Согласно опросу предприятий от International Financial Corporation в 2008 году, 47,12% фирм в Украине имели женское участие в собственности. Такое увеличение количества украинок в бизнесе стало возможным благодаря нескольким факторам: завершающему этапу перехода Украины к рыночной экономике и введению упрощенной налогооблагаемой процедуры, больше известной как "Единый налог". Вдобавок к этому украинки стали острее испытывать потребность в расширении собственных возможностей.

В 2000-е годы в Украине начали появляться бренды, созданные женщинами. С тех пор процент женщин-субъектов хозяйствования в стране только увеличивался. В целом тренд на рост доли женщин среди новосозданных ФЛП сохраняет устойчивые темпы роста в течение последнего десятилетия. Особенно ощутимое увеличение произошло с началом полномасштабного вторжения рф в Украину. Среди его причин: мобилизация мужчин в Сила обороны Украины, поиск альтернативных источников дохода и увеличение инициатив, поддерживающих и стимулирующих развитие женского предпринимательства.

В результате только за период с 2015 по 2024 год прирост количества физических лиц-предпринимательниц в Украине составил 11%. Согласно данным OpenDataBot и Госстата, в течение 2015-2022 годов положительная динамика составляла примерно 0,5% в год, а уже с 2023 года резко увеличилась.

Источник: Госстат и OpenDataBot

В конце 2000-х и с начала 2010-х ситуация стабильно менялась. Если с 2015 по 2021 год включительно в среднем прирост женщин-ФЛП составлял примерно 0,5% в год, то после 2022-го ситуация изменилась: появился прирост в 5%. Число женщин-физлиц-предпринимательниц начало постепенно увеличиваться благодаря новым государственным программам, грантовым инициативам и предложениям со стороны финансового сектора. Сформировался устойчивый тренд на увеличение количества женщин в бизнесе.

Это подтверждает реакция банковского сектора, активно создающего персонализированные услуги для предпринимательниц. Например, в Sense Bank есть специальный продукт Woman Business Lab – комплексное предложение, разработанное специально для женщин-предпринимательниц с учетом их бизнес- и личных финансовых потребностей с доступом к обучению и сервисам, упрощающим ведение бизнеса.

Женское предпринимательство в Украине продолжает развиваться, а невероятные украинки – не прекращают покорять экономические вершины самых разных отраслей. О трендах и тенденциях в бизнесе, возглавляемом женщинами, расскажем в следующем материале спецпроекта.