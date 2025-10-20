От стрессоустойчивости к развитию: как Sense Bank задает темп обновлению банковского сектора

Война коренным образом изменила потребности клиентов и условия работы банков. Член правления Sense Bank Сергей Максюта рассказал, как финансовое учреждение обеспечивает непрерывность услуг в кризисных условиях, почему инвестирует в цифровизацию и персонал и какие вызовы видит после победы Украины.

Как бы вы описали нынешнее состояние банковского сектора по сравнению с началом полномасштабной войны?

– В начале войны все работали в чрезвычайных условиях: боевые действия, ограниченная логистика, жесткие регуляции Национального банка для сдерживания паники на валютном рынке. Деятельность части отделений пришлось приостановить, клиенты массово снимали деньги. Это была беспрецедентная критическая ситуация, хотя мы и имели разработанные планы обеспечения непрерывной деятельности при различных внешних обстоятельствах, однако реальность оказалась более жесткой.

Сегодня ситуация принципиально другая. Банковский сектор показывает устойчивое восстановление, высшую ликвидность и прибыльность. Например, Sense Bank после убытка в 7,1 млрд грн в 2022 году уже в 2023-м получил более 2,7 млрд грн прибыли, в 2024 году – 1,8 млрд грн, а лишь за восемь месяцев 2025 года заработал 2,3 млрд грн. Такая динамика свидетельствует о том, что доверие к финучреждениям восстановилось – люди доверяют им свои сбережения, ведь динамика роста депозитов является прямым индикатором уровня этого доверия.

Банки также приобрели уникальный опыт работы в условиях обстрелов и блекаутов. Они научились обеспечивать непрерывность сервисов даже при самых сложных и непрогнозируемых сценариях. В итоге банковская система подтвердила свою устойчивость и практически стала одним из ключевых стабилизационных частей общества во время войны.

Если говорить конкретно о Sense Bank, какие решения стали определяющими?

– Здесь стоит отметить несколько направлений. Во-первых, с начала полномасштабной войны мы создали резервные дата-центры и перенесли ключевые сервисы в безопасные зоны. Это позволило гарантировать бесперебойную работу даже в случае форс-мажоров. Во-вторых, мы инвестировались в резервные каналы связи. Речь идет об интернет-соединении с отделениями и головным офисом: установке Starlink в тех отделениях, где отсутствуют наземные каналы, а также подключение дополнительных провайдеров. В банковской системе именно связь стала «кровеносной системой», и ее непрерывность – критически важна.

Третий шаг – развитие цифровых сервисов. Мы значительно расширили функциональность мобильного приложения для физических лиц, а также создали аналогичное приложение для ФОП. Сегодня большинство операций клиенты могут выполнить онлайн без посещения отделения. В военное время это особенно важно, ведь люди находятся в разных регионах Украины и даже за ее пределами, но доступ к финансовым сервисам должен быть простым, понятным и быстрым. Мы вложили значительные ресурсы в развитие Sense SuperApp и сделали его максимально удобным и функциональным для клиентов.

Как Sense Bank адаптировался к вызовам войны?

– Первым и, вероятно, ключевым решением стала возможность релокации персонала. Мы быстро перестроили процессы, чтобы сотрудники могли получить доступ к своим рабочим местам и серверам из любой безопасной точки. Это был максимально бесшовный переход с соблюдением всех требований безопасности, но с возможностью работать дистанционно без потерь эффективности.

Второе важное направление – коммуникация с клиентами. Мы внедрили дополнительные каналы: горячие линии, текстовые и видеочаты. Это позволяло оперативно узнавать, работает ли отделение, есть ли в нем наличные деньги, получить консультацию. Мы пытались сделать взаимодействие с банком максимально доступным при любых условиях.

Третье – это цифровизация. Мы перевели в онлайн почти все операции для физических лиц, а затем и для ФОП и микробизнеса. Сейчас большинство сервисов можно получить через мобильное приложение: от переводов и оплаты до открытия счетов. Это было необходимо, ведь в условиях постоянных угроз клиентам не всегда было безопасно посещать отделения.

В то же время мы понимали, что государственный банк должен обеспечивать присутствие даже в прифронтовых регионах. Мы не закрывали отделения, а адаптировали их деятельность: укрепили кассы и стены, установили генераторы и резервные каналы связи, разработали протоколы быстрой эвакуации в случае опасности. Это также часть нашей социальной миссии – оставаться рядом с клиентами даже в критических условиях. Устойчивость банковской системы в военное время - это не только о финансовых показателях, но и о способности быть рядом с людьми и бизнесом, элемент государственности и стабильности.

Еще одно направление – поддержка бизнеса. Мы присоединились к государственной программе «5-7-9%», предоставляя предпринимателям доступ к кредитам на развитие. Кроме того, упростили процедуры: теперь открытие счета или проведение валютных операций можно совершить онлайн. Это значительно облегчило работу бизнеса, даже в военных условиях нуждающихся в быстрых и прозрачных банковских услугах.

Сочетание физической стойкости и цифровой мобильности стало формулой нашей эффективности.

Какие новые потребности клиентов вы заметили во время войны? Как банк адаптировал свои продукты?

– Первое, что стало очевидным: клиенты хотят получать услуги онлайн. От переводов и депозитов до кредитования – все должно быть доступно в несколько кликов независимо от места нахождения клиента.

Следующее – повышенное внимание к информационной безопасности. Клиенты стали значительно чувствительнее к рискам мошенничества, поэтому для них важно, чтобы транзакции были защищены и прозрачны. Возросла финансовая грамотность. Люди более внимательно считают свои средства, сравнивают условия, смотрят на тарифы и пакеты услуг. Это стимулирует банки делать предложения максимально ясными.

Мы отреагировали на эти запросы: упростили тарифную линейку, значительно инвестировали в кибербезопасность, чтобы обеспечить защиту транзакций, сделали приложение максимально интуитивным и удобным – клиент быстро находит нужную функцию, может совершить операцию без сложных шагов. Наш принцип сегодня: быстро, удобно, безопасно и прозрачно по цене.

Какие программы появились у Sense Bank для поддержки граждан и бизнеса во время полномасштабной войны?

– Это действительно важный вопрос. Мы много работали внутри команды, чтобы ответить на эти вызовы. Прежде всего хочу отметить две ключевые государственные программы – «єОселя» и «5-7-9». Мы активно приобщились к их реализации, ведь они стали спасательным кругом для граждан и бизнеса в этот непростой период.

Отдельно был создан специальный пакет для ветеранов – представителей малого и среднего бизнеса. Он предусматривает онлайн открытие счетов, льготные тарифы на валютные операции и другие упрощенные условия. Мы считаем это нашим вкладом в поддержку тех, кто защищает страну.

Также важным направлением стала помощь вооруженным силам Украины. Банк системно перечисляет десятки миллионов гривен как непосредственно подразделениям Сил Обороны, так и через партнерские фонды, а также организует собрание и специальные мероприятия. Мы отдаем себе отчет: сегодня возможность работать и развиваться у бизнеса и общества есть только благодаря нашим военным.

Еще одна инициатива – льготное кредитование военных. Банк поддерживает своих клиентов, проходящих военную службу: при подтверждении такого статуса начисление процентов по кредиту прекращается на весь период службы. Для банка это некоторые потери, но для нас это принципиальная позиция поддержки армии и наших защитников.

Для нас такие меры – не временные акции, а составная часть долгосрочной стратегии. Мы видим свою роль не только как финансового учреждения, но и как социально ответственного института, инвестирующего в стабильность общества и развитие экономики Украины. Наша цель – сочетать эффективную бизнес-модель с реальной поддержкой тех, кто больше нуждается в неотложной помощи сегодня.

Рассматриваете ли вы участие в государственно-частных партнерствах по восстановлению страны?

– Я убежден, что после нашей победы банковский сектор станет одним из драйверов обновления Украины. Речь идет об восстановлении энергетической инфраструктуры, дорог, жилищ, поддержке бизнеса. Очевидно, что банки станут инструментом финансового обеспечения восстановления, интеграции в европейское пространство и модернизации национальной экономики, нас ожидает настоящий бум кредитования, и мы в Sense Bank уже готовимся к этому.

Мы ведем переговоры с государственными структурами, ищем партнеров среди международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк или ЕБРР. Идея проста: международные доноры предоставляют средства, а банки распределяют их среди бизнесов, нуждающихся в поддержке или стратегически важных для страны. Это может быть дешевое кредитование или гранты.

Важно также, что масштаб восстановления будет настолько велик, что один банк точно не сможет справиться своими силами. Вероятно, будут возникать синдицированные кредиты – когда несколько банков объединяются для финансирования крупных проектов, в частности, в инфраструктуре или энергетике.

Да, существуют ограничения, связанные с нормативами Нацбанка по кредитным портфелям, но благодаря партнерству с международными институтами мы сможем их преодолеть. Я уверен, что Sense Bank будет среди лидеров этого процесса и внесет свой вклад в восстановление Украины. Миссия Sense Bank – формировать инвестиционную привлекательность страны и быть двигателем ее экономического возрождения.

Учитывая войну и отток кадров, как Sense Bank работает с персоналом и какие программы поддержки внедряет?

– Мы отдаем себе отчет, что работники – это фундамент успеха банка. Поэтому с первых месяцев полномасштабной войны был введен ряд программ поддержки. Прежде всего, речь идет о психологической помощи: в штате работает психолог, доступные онлайн-платформы, консультации, индивидуальные и групповые сессии. Это важно, ведь многие люди каждый день живут в состоянии стресса.

Отдельный фокус – развитие soft skills, в том числе тренинги по управлению стрессом и кризисными ситуациями. Также мы ввели гибридный формат работы: работники могут совмещать офис и дистанционную работу. Это повышает гибкость и позволяет сохранять баланс.

Для демобилизованных коллег банк организует санаторное лечение и программы реабилитации. Кроме того, мы производим регулярную индексацию заработных плат, чтобы поддержать коллег в условиях роста расходов и инфляции. В общем, стратегия проста: инвестировать в эмоциональное и профессиональное состояние людей, потому что именно они определяют будущее не только Sense Bank, но и страны в целом. Такой подход формирует устойчивую корпоративную культуру, привлекающую таланты. А для инвестора сильная команда – один из ключевых индикаторов доверия.

Чего, по вашему мнению, ждать банковскому сектору после победы и возвращения украинцев домой?

– После победы Украина получит мощный экономико-социальный импульс и банковский сектор станет одним из ключевых движителей восстановления. Возвращение наших граждан домой будет означать не только рост потребительского спроса, но возобновление доверия к национальной финансовой системе. Люди будут возвращаться с новыми компетенциями, с другим видением финансовой культуры, и это станет фундаментом для обеспечения качественного роста.

Банки будут играть центральную роль в трансформации и интеграции. экономики: от кредитования населения, малого и среднего бизнеса до участия в крупных трансграничных инфраструктурных и энергетических проектах. Мы ожидаем стремительного развития финтеха, расширения партнерств с международными финансовыми институтами, а также усиления ESG-ориентированного подхода в управлении капиталом.

Итак, после победы мы получим не просто экономическое восстановление, а качественное обновление финансовой системы страны более современной, ответственной и открытой к миру.

Сегодня банковский сектор, как и вся экономика, испытывает нехватку квалифицированных кадров. Это глобальная проблема, но в Украине она особенно ощутима из-за войны. Я уверен, что по возвращении наших соотечественников ситуация значительно улучшится. Это позволит закрыть многочисленные вакансии, которые остаются свободными.

Мы уже сегодня готовы предлагать конкурентные рыночные зарплаты и условия. Наш месседж понятен: мы ждем специалистов, которые готовы работать в Украине и развивать банковский сектор здесь, а не за границей. Это наша общая задача для восстановления государства.