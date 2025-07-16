"Мы рассматриваем заботу о психологическом состоянии работников как части стратегии эффективности бизнеса", — Елена Великая, Sense Bank

Директор по управлению персоналом Sense Bank Елена Великая рассказала журналу “ТОП-100” о программах поддержки ментального здоровья, которые внедрены в государственном банке.

Очевидно, что война влияет на всех без исключения и как проявить ее влияние на трудовой коллектив? В чем он может проявляться?

– Влияние войны на коллектив мы видим как через прямые запросы на психологическую помощь, так и через смену коммуникационных паттернов, проявления эмоционального выгорания, конфликтность, тревожность. Особенно чувствительными оказались темы, связанные с мобилизацией, страхами близких. Воздействие войны мы фиксируем не только интуитивно. Чтобы системно отслеживать эмоциональное состояние работников, с 2023 года мы в Sense Bank проводим регулярный внутренний анонимный опрос. В нем сотрудники отвечают на вопросы, связанные с их эмоциональным состоянием, могут сформулировать потребность в психологической поддержке. Понятно, что с самого начала полномасштабного вторжения одной из сильнейших потребностей стала психологическая опора. Люди столкнулись с потерями, постоянным стрессом. Поэтому банк как социально ответственный работодатель не может оставаться в стороне от этой проблемы. Поэтому поддержка ментального здоровья стала одним из приоритетов HR-команды Sense Bank.

Как ментальное состояние сотрудников влияет на эффективность работы банка?

- Психоэмоциональное состояние напрямую связано с производительностью: когда работник находится в состоянии хронической тревоги или эмоционального истощения, это влияет на способность принимать решения, быть вовлеченным, проявлять инициативу.

Мы это отчетливо увидели по результатам нашего внутреннего опроса. Работники, оценивающие свое психологическое состояние ниже 5 из 10 баллов, в 80% случаев также оказывают высокое влияние на свою эффективность (4-5 баллов по шкале). Это значит усталость, эмоциональное выгорание, утрату ресурса и понижение вовлеченности.

Эти наблюдения согласуются с выводами Gradus Research, которая ежегодно проводит национальные исследования ментального здоровья в Украине. По их данным, компании, которые игнорируют ментальное благополучие сотрудников, имеют более высокие риски текучести кадров, снижения вовлеченности и ухудшения качества взаимодействия в командах. Именно поэтому в Sense Bank мы рассматриваем заботу о психологическом состоянии не как бонус, а как часть стратегии эффективности бизнеса.

Почему Sense Bank решил уделить внимание укреплению ментального здоровья сотрудников, военных и их семей? Что явилось отправной точкой в принятии этого решения?

– Сразу после начала полномасштабного вторжения мы получили многочисленные запросы на эмоциональную поддержку. Сотрудники открыто писали о трудностях адаптации, страхе за близких, потере опоры, постоянном стрессе. Мы осознали: психологическая стабильность – это основа не только личной выносливости, но и корпоративной устойчивости. Потому начали с базовых шагов: организовали опрос, начали анализировать запросы, приглашали специалистов для тренингов и консультаций. В 2023 году программа поддержки уже начала формироваться как целостная структура, а в 2024 трансформировалась в полноценную системную инициативу Mental Hub.

Это не разовая кампания, а ответ на реальные потребности наших коллег. Программа охватывает не только гражданских работников банка, но и ветеранов, мобилизованных сотрудников и членов их семей. В 2024-2025 годах Mental Hub стал частью нашей стратегии устойчивого развития, и мы продолжаем развивать ее.

Как Sense Bank организовал работу по поддержке ментального здоровья команды и их близких? В чем эта поддержка?

- Наш Mental Hub – это системный комплекс мероприятий и инициатив, направленный на поддержку ментального здоровья сотрудников, объединяющий практические, образовательные, психологические и телесно-эмоциональные форматы. Кратко расскажу о ключевых частях Mental Hub.

Психологическая поддержка — есть в команде штатного психолога, который дает консультации и работает в нашем контакт-центре в Чернигове. Это приграничный регион с повышенным уровнем опасности, поэтому решение было обусловлено как факторами безопасности, так и психологическими. Контакт-центр — это также подразделение с наибольшей эмоциональной нагрузкой, ведь сотрудники ежедневно работают с клиентами, которые часто сами находятся в стрессе. Эффект от этого подхода ощутим: уменьшение текучести кадров, рост обращений за помощью, положительный фидбек команды. Теперь мы рассматриваем возможность масштабирования этого опыта по всей сети банка через единую цифровую платформу психологической помощи.

Программа по резильентности (Israel Trauma Coalition) — один из самых глубоких и профессиональных форматов, которые мы реализовали в рамках Mental Hub. Программа создана в сотрудничестве с Israel Trauma Coalition — международной организацией, имеющей многолетний опыт поддержки людей и команд в посттравматических, кризисных и боевых условиях. В ее фокусе программы развития жизнестойкости и способности действовать эффективно в стрессовых условиях. Программы совмещают психологические знания, работу с личным эмоциональным состоянием, техники стабилизации и практические инструменты поддержки команд. Мы провели четыре учебных модуля для региональных руководителей. В общей сложности — 90 участников. Учеба помогла лучше понимать собственные реакции на стресс, вовремя восстанавливать ресурсное состояние, поддерживать других в команде, строить более безопасную атмосферу внутри коллектива, повысить эмоциональный интеллект руководителей. Участники отметили, что программа дала не только знания, но и точки опоры, которые остаются с ними после тренинга.

Также проводим тренинги и вебинары по ментальному здоровью, делаем еженедельную рассылку, в которой напоминаем о том, как важно заботиться о своем психическом здоровье, создали страницу на внутреннем портале с материалами и рекомендациями, а также руководство "Как оказать психологическую помощь". Проводим йога-марафоны, мероприятия по арттерапии, поощряем заниматься спортом в офисе, учим к медицинской помощи – то есть действуем масштабно и системно.

Как долго действует этот проект и каков эффект его внедрения в Sense Bank?

- Программа стартовала в 2023 году как внутренняя инициатива, а в 2024-2025 годах трансформировалась в масштабный системный комплекс мероприятий, ставший полноценной стратегией поддержки ментального здоровья. Положительный эффект Mental Hub мы уже ощущаем: коллеги не боятся просить о поддержке, у тех, кто регулярно проходит тренинги, снизился уровень тревожности и выгорания, в опросах больше работников отмечают улучшение эмоционального состояния благодаря поддержке компании.

На чей опыт опиралась HR команда Sense Bank в создании программы поддержки ментального здоровья? С какими специалистами сотрудничали?

- Мы привлекли как международный опыт уже упомянутых специалистов по Israel Trauma Coalition, так и экспертизу украинских специалистов проектов Domov UA, Veteran HUB, Code Space, независимых психологов, коучей, арттерапевтов с опытом работы в военное время.

Какой совет вы могли бы дать коллегам, только задумывающимся над подобными проектами?

- Не ждите и не усложняйте. Начните с простого: искреннего слушания людей. Задайте несколько вопросов об их состоянии. Докажите, что вам не безразлично. Попросите обратную связь после мероприятия и вы получите десятки сигналов о том, с чего начать. Затем — двигайтесь постепенно: обучение для руководителей, партнерские мероприятия, поддержка физического и психического здоровья, помощь семьям. И самое главное — рассматривайте психическое здоровье как инфраструктуру устойчивости компании. Не превращайте его в "плюшку" или модную тему. Сделайте заботу частью корпоративной культуры.