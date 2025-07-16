"Ми розглядаємо турботу про психологічний стан працівників як частину стратегії ефективності бізнесу", — Олена Велика, Sense Bank

Директорка з управління персоналом Sense Bank Олена Велика розповіла журналу “ТОП-100” про програми підтримки ментального здоров’я, які впроваджено в державному банку.

Очевидно, що війна впливає на всіх без винятку, та як виявити її вплив на трудовий колектив? У чому він може проявлятися?

- Вплив війни на колектив ми бачимо як через прямі запити на психологічну допомогу, так і через зміну комунікаційних патернів, прояви емоційного вигорання, конфліктність, тривожність. Особливо чутливими виявилися теми, пов’язані з мобілізацією, страхами за близьких. Вплив війни ми фіксуємо не лише інтуїтивно. Щоб системно відстежувати емоційний стан працівників, з 2023 року ми у Sense Bank проводимо регулярне внутрішнє анонімне опитування. У ньому співробітники відповідають на запитання, повʼязані з їхнім емоційним станом, мають змогу сформулювати потребу у психологічній підтримці. Зрозуміло, що від початку повномасштабного вторгнення однією з найсильніших потреб стала психологічна опора. Люди стикнулися із втратами, постійним стресом. Тож банк як соціально відповідальний роботодавець не може залишатися осторонь цієї проблеми. Саме тому підтримка ментального здоров’я стала одним із пріоритетів HR-команди Sense Bank.

Як ментальний стан співробітників впливає на ефективність роботи банку?

- Психоемоційний стан напряму пов’язаний із продуктивністю: коли працівник перебуває у стані хронічної тривоги чи емоційного виснаження, це впливає на здатність ухвалювати рішення, бути залученим, проявляти ініціативу.

Ми це чітко побачили за результатами нашого внутрішнього опитування. Працівники, які оцінюють свій психологічний стан нижче 5 балів із 10, у 80% випадків також ставлять високий вплив на свою ефективність (4-5 балів за шкалою). Це означає втому, емоційне вигорання, втрату ресурсу та зниження залученості.

Ці спостереження узгоджуються з висновками Gradus Research, яка щороку проводить національні дослідження ментального здоров’я в Україні. За їхніми даними, компанії, які ігнорують ментальний добробут співробітників, мають вищі ризики плинності кадрів, зниження залученості та погіршення якості взаємодії у командах. Саме тому в Sense Bank ми розглядаємо турботу про психологічний стан не як бонус, а як частину стратегії ефективності бізнесу.

Чому Sense Bank вирішив приділити увагу зміцненню ментального здоров’я співробітників, військових та їхніх сімей? Що стало відправною точкою в ухваленні цього рішення?

- Відразу після початку повномасштабного вторгнення ми отримали численні запити на емоційну підтримку. Співробітники відкрито писали про труднощі адаптації, страх за близьких, втрату опори, постійний стрес. Ми усвідомили: психологічна стабільність — це основа не лише особистої витривалості, а й корпоративної стійкості. Тому розпочали з базових кроків: організували опитування, почали аналізувати запити, запрошували фахівців для тренінгів і консультацій. У 2023 році програма підтримки вже почала формуватися як цілісна структура, а у 2024-му трансформувалась у повноцінну системну ініціативу Mental Hub.

Це не разова кампанія, а відповідь на реальні потреби наших колег. Програма охоплює не лише, так би мовити, цивільних працівників банку, а й ветеранів, мобілізованих співробітників і членів їхніх родин. У 2024-2025 роках Mental Hub став частиною нашої стратегії сталого розвитку, і ми продовжуємо його розвивати.

Як Sense Bank організував роботу з підтримки ментального здоров’я команди та їхніх близьких? У чому полягає ця підтримка?

- Наш Mental Hub — це системний комплекс заходів та ініціатив, спрямований на підтримку ментального здоров’я співробітників, що об’єднує практичні, освітні, психологічні та тілесно-емоційні формати. Коротко розповім про ключові частини Mental Hub.

Психологічна підтримка — маємо у команді штатного психолога, який надає консультації та працює у нашому контакт-центрі у Чернігові. Це прикордонний регіон із підвищеним рівнем небезпеки, тому рішення було зумовлено як безпековими, так і психологічними чинниками. Контакт-центр — це також підрозділ з найбільшим емоційним навантаженням, адже співробітники щодня працюють із клієнтами, які часто самі перебувають у стресі. Ефект від цього підходу відчутний: зменшення плинності кадрів, зростання звернень по допомогу, позитивний фідбек команди. Тепер ми розглядаємо можливість масштабування цього досвіду на всю мережу банку через єдину цифрову платформу психологічної допомоги.

Програма з резильєнтності (Israel Trauma Coalition) — один із найглибших і найпрофесійніших форматів, які ми реалізували у межах Mental Hub. Програма створена у співпраці з Israel Trauma Coalition — міжнародною організацією, що має багаторічний досвід підтримки людей і команд у посттравматичних, кризових і бойових умовах. У її фокусі програми розвитку життєстійкості (resilience) та здатності діяти ефективно у стресових умовах. Програми поєднують психологічні знання, роботу з власним емоційним станом, техніки стабілізації та практичні інструменти підтримки команд. Ми провели чотири навчальні модулі для регіональних керівників. Загалом — 90 учасників. Навчання допомогло краще розуміти власні реакції на стрес, вчасно відновлювати ресурсний стан, підтримувати інших у команді, будувати більш безпечну атмосферу всередині колективу, підвищити емоційний інтелект керівників. Учасники відзначили, що програма дала не тільки знання, а й точки опори, які залишаються з ними після тренінгу.

Також проводимо тренінги та вебінари з ментального здоров’я, робимо щотижневу розсилку, в якій нагадуємо про те, як важливо дбати про своє психічне здоровʼя, створили сторінку на внутрішньому порталі з матеріалами та рекомендаціями, а також посібник "Як надати психологічну допомогу". Проводимо йога-марафони, заходи з арттерапії, заохочуємо займатися спортом в офісі, навчаємо домедичної допомоги — тобто діємо масштабно і системно.

Як довго діє цей проєкт і який ефект його запровадження у Sense Bank?

- Програма стартувала у 2023-му як внутрішня ініціатива, а у 2024-2025 роках трансформувалася у масштабний системний комплекс заходів, що став повноцінною стратегією підтримки ментального здоров’я. Позитивний ефект Mental Hub ми вже відчуваємо: колеги не бояться просити про підтримку, у тих, хто регулярно проходить тренінги, знизився рівень тривожності та вигорання, в опитуваннях більше працівників відзначають покращення емоційного стану завдяки підтримці компанії.

На чий досвід спиралася HR-команда Sense Bank у створенні програми підтримки ментального здоров’я? З якими спеціалістами співпрацювали?

- Ми залучили як міжнародний досвід уже згаданих спеціалістів з Israel Trauma Coalition, так і експертизу українських фахівців проєктів Domov UA, Veteran HUB, Code Space, незалежних психологів, коучів, арттерапевтів з досвідом роботи у воєнний час.

Яку пораду ви могли б дати колегам, які тільки замислюються над подібними проєктами?

- Не чекайте і не ускладнюйте. Почніть з простого: щирого слухання людей. Поставте кілька питань про їхній стан. Доведіть, що вам не байдуже. Попросіть зворотний зв’язок після заходу і ви отримаєте десятки сигналів про те, з чого почати. Потім — рухайтеся поступово: навчання для керівників, партнерські заходи, підтримка фізичного та психічного здоровʼя, допомога родинам. І найголовніше — розглядайте психічне здоров’я як інфраструктуру стійкості компанії. Не перетворюйте його на "плюшку" чи модну тему. Зробіть турботу частиною корпоративної культури.