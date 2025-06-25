"Зарплатные проекты Sense Bank: как мы меняем подход к корпоративным финансам", — Антон Гонтаренко, Sense Bank

Как зарплатные проекты из банковского сервиса превращаются в диджитал-экосистему для бизнеса: опыт Sense Bank в сочетании технологий, персонализации и финансовой грамотности.

Зарплатные проекты перестали быть просто каналом для перечисления средств. В Sense Bank они рассматриваются как стратегический инструмент привлечения клиентов, формирования цифровой экосистемы и построения долгосрочных партнерств с бизнесом. Директор департамента развития зарплатных проектов Антон Гонтаренко рассказывает, почему автоматизация, мобильность, индивидуальные решения и упор на финансовую грамотность определяют будущее зарплатного сервиса в Украине.

Почему Sense Bank инвестирует в развитие зарплатных проектов и какие ставит перед собой цели?

— Развитие зарплатно-карточных проектов является стратегическим направлением для Sense Bank. Это эффективный инструмент привлечения новых клиентов, способствующий увеличению клиентской базы и депозитного портфеля. Кроме того, это открывает возможности для кросс-продаж дополнительных банковских продуктов, таких как кредитные карты, депозиты и другие услуги.

Также Sense Bank инвестирует в создание цифровой экосистемы, где зарплатные проекты станут ключевой точкой для наших клиентов. Сотрудники компаний-партнеров смогут пользоваться дополнительными финансовыми сервисами, которые предлагает банк: накоплением, инвестициями, страхованием, а также управлять бюджетом через мобильное приложение.

Корпоративным клиентам зарплатные проекты позволяют оптимизировать процессы выплат, а также способствуют улучшению финансовой грамотности сотрудников партнеров. Например, возможность интеграции зарплатного сервиса во внутренние процессы компании-партнера посредством: предоставления профессиональных консультаций, доступа к кредитным линиям для сотрудников без дополнительных процедур или к персонализированным скидкам в партнерских программах.

Sense Bank стремится не только расширять спектр услуг, но создавать и укреплять партнерские отношения с корпоративными клиентами, повышая их лояльность и удовлетворенность сотрудничеством.

Как государственный банк, Sense Bank гарантирует стабильность и надежность финансовых решений, что в свою очередь будет способствовать формированию высокого уровня доверия среди бизнес-клиентов.

Как банк помогает бизнесу адаптировать зарплатные проекты под конкретные нужды?

— Мы понимаем, что у каждого бизнеса есть свои уникальные потребности. Поэтому в Sense Bank мы предлагаем личные решения, адаптированные под специфику каждого клиента.

Например, для учебных заведений мы предлагаем интегрированные решения, которые могут сочетать в себе функции платежных карт и студенческих удостоверений, обеспечивая их многофункциональность. Недавно мы реализовали партнерский проект с ДУИКТ, который объединил как финансовые сервисы, так и образовательные возможности. С одной стороны студенты ВУЗов, которые оформили банковскую карту, имеют возможность воспользоваться эксклюзивными условиями и тарифами, а с другой, в рамках расширенного функционала, использовать ее в качестве электронного пропуска в университет. Это стало возможным благодаря внедрению инновационного технологического решения, реализуемого совместно командами преподавателей и студентов вузов и специалистов банка.

Для бизнеса мы предлагаем возможность дистанционного открытия зарплатных проектов через систему клиент-банк, упрощающую процессы и экономящий время Клиенту предоставляется QR-код, через который сотрудники могут оформить карточки самостоятельно.

Сегодня современные банки соперничают не только за надежность, но и за удобство сервиса, что становится решающим фактором для многих наших клиентов. Цифровые решения, такие как мобильные приложения, уже давно стали стандартом, а персонализированные программы лояльности – дополнительным аргументом при выборе банка.

Одним из ключевых трендов, которому мы активно следуем, является расширение возможностей для дистанционного управления финансами. И банковские приложения становятся универсальными финансовыми хабами, объединяющими основные услуги в одном месте.

Наш банк имеет собственный такой инструмент — приложение Sense SuperApp, которое объединяет все банковские сервисы в одном месте.

Еще одно направление, которое пользуется спросом у наших клиентов – кэшбек-программы и другие форматы поощрения. Они не только помогают им экономить, но и повышают лояльность к банку, особенно когда предложения адаптируются под потребительские привычки. К примеру наша программа лояльности Cash'u Club позволяет получать кэшбек до 6% в выбранных категориях и специальные предложения до 20% у партнеров банка. Это не только помогает оптимизировать расходы, но дает дополнительные бонусы и привилегии для повседневных финансовых операций.

Какие уникальные цифровые и сервисные решения предлагает Sense Bank?

— Мы активно внедряем инновации по улучшению сервиса. Открытие зарплатных карт происходит через QR-код, что значительно упрощает и ускоряет процесс оформления для сотрудников. В дополнение, мы предлагаем нашим клиентам оформление зарплатных карт с безбумажным досье, которое клиент может получать на почту. Это не только снижает расходы на бумагу, но и делает процесс более быстрым и экологичным.

Бизнес-клиенты малого и среднего сегмента могут дистанционно открывать зарплатные проекты через систему клиент-банк, что позволяет оперативно подключать сотрудников без лишних бюрократических процедур.

Интеграция с Sense SuperApp дает возможность клиентам активировать новые зарплатные карты непосредственно в мобильном приложении, а наш мобильный сервис позволяет оформлять карты прямо на предприятии. Кроме того, зарплата засчитывается на счета сотрудников в течение 15 минут, что обеспечивает максимальное удобство и быстроту.

Почему банк уделяет внимание финансовой грамотности?

— Повышение финансовой грамотности — ключевой элемент устойчивости финансовой системы страны. Образованные клиенты принимают более обоснованные решения по сбережениям, кредитам и инвестициям, что помогает избегать нежелательных долговых ситуаций. Это также понижает операционные опасности и увеличивает эффективность внутренних действий банка.

Sense Bank реализует образовательные инициативы для студентов и других категорий граждан, которые пользуются зарплатными проектами и могут стать потенциальными партнерами или клиентами банка.

Как банк видит эволюцию зарплатных проектов в Украине через 3-5 лет?

— Мы прогнозируем полную диджилизацию процессов, что позволит решать любые вопросы без посещения отделений. Удобство и безопасность клиентов должны быть на самом высоком уровне, а индивидуальные предложения соответствовать потребностям любого клиента.

Наш банк уже начал работу по этому направлению. Например, у нас уже используется искусственный интеллект для создания персонализированных финансовых предложений для клиентов на основе анализа big data.

Наконец, главный запрос клиентов сегодня – удобство и персонализация. И именно эти аспекты будут определять, какие финансовые сервисы будут наиболее популярны в ближайшие годы. На наш взгляд, это включает персонализированные условия обслуживания, адаптированные продукты и услуги, а также интеграцию с другими цифровыми платформами для обеспечения максимального удобства и эффективности.

Благодаря технологическому подходу во внедрении новейших финансовых решений, а также глубокой интеграции с диджитал-сервисами, наш банк стремится занять должное место среди ведущих мировых технологических банков.