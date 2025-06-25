“Зарплатні проєкти Sense Bank: як ми змінюємо підхід до корпоративних фінансів”, – Антон Гонтаренко, Sense Bank

Як зарплатні проєкти з банківського сервісу перетворюються на диджитал-екосистему для бізнесу: досвід Sense Bank у поєднанні технологій, персоналізації та фінансової грамотності.

Зарплатні проєкти перестали бути просто каналом для перерахування коштів. У Sense Bank їх розглядають як стратегічний інструмент залучення клієнтів, формування цифрової екосистеми та побудови довгострокових партнерств із бізнесом. Директор департаменту розвитку зарплатних проєктів Антон Гонтаренко розповідає, чому автоматизація, мобільність, індивідуальні рішення й акцент на фінансову грамотність визначають майбутнє зарплатного сервісу в Україні.

Чому Sense Bank інвестує в розвиток зарплатних проєктів і які ставить перед собою цілі?

— Розвиток зарплатно-карткових проєктів є стратегічним напрямом для Sense Bank. Це ефективний інструмент залучення нових клієнтів, що сприяє збільшенню клієнтської бази та депозитного портфеля. Крім того, це відкриває можливості для крос-продажів додаткових банківських продуктів, таких як кредитні картки, депозити та інші послуги.

Також Sense Bank інвестує в створення цифрової екосистеми, де зарплатні проєкти стануть ключовою точкою входу для наших клієнтів. Співробітники компаній-партнерів зможуть користуватися додатковими фінансовими сервісами, що пропонує банк: накопиченням, інвестиціями, страхуванням, а також управляти бюджетом через мобільний застосунок.

Корпоративним клієнтам зарплатні проєкти дозволяють оптимізувати процеси виплат, а також сприяють покращенню фінансової грамотності працівників партнерів. Наприклад, можливість інтеграції зарплатного сервісу у внутрішні процеси компанії-партнера за допомогою: надання професійних консультацій, доступу до кредитних ліній для співробітників без додаткових процедур, або до персоналізованих знижок у партнерських програмах.

Sense Bank прагне не лише розширювати спектр послуг, але й створювати та зміцнювати партнерські відносини з корпоративними клієнтами, підвищуючи їхню лояльність та задоволеність співпрацею.

Як державний банк, Sense Bank гарантує стабільність та надійність фінансових рішень, що, в свою чергу, сприятиме формуванню високого рівня довіри серед бізнес-клієнтів.

Як банк допомагає бізнесу адаптувати зарплатні проєкти під конкретні потреби?

— Ми розуміємо, що кожен бізнес має свої унікальні потреби. Тому в Sense Bank ми пропонуємо індивідуальні рішення, адаптовані під специфіку кожного клієнта.

Наприклад, для навчальних закладів ми пропонуємо інтегровані рішення, які можуть поєднувати в собі функції платіжних карток і студентських посвідчень, забезпечуючи їхню багатофункціональність. Нещодавно ми реалізували партнерський проєкт з ДУІКТ, який поєднав в собі як фінансові сервіси, так і освітні можливості. З однієї сторони студенти ВНЗ, які оформили банківську картку, мають можливість скористатись ексклюзивними умовами та тарифами, а з іншої, в межах розширеного функціоналу, використовувати її як електронну перепустку до університету. Це стало можливо завдяки впровадженню інноваційного технологічного рішення, реалізованого спільно командами викладачів та студентів ВНЗ і спеціалістів банку.

Для бізнесу ми пропонуємо можливість дистанційного відкриття зарплатних проєктів через систему клієнт-банк, що спрощує процеси та економить час. Клієнту надається QR-код, через який співробітники можуть оформити картки самостійно.

Сьогодні сучасні банки змагаються не тільки за надійність, а й за зручність сервісу, що стає вирішальним фактором для багатьох наших клієнтів. Цифрові рішення, такі як мобільні додатки, вже давно стали стандартом, а персоналізовані програми лояльності - додатковим аргументом при виборі банку.

Одним із ключових трендів, якому ми активно слідуємо, є розширення можливостей для дистанційного керування фінансами. І банківські застосунки стають універсальними фінансовими хабами, що поєднують основні послуги в одному місці. Це дозволяє клієнтам швидко отримувати консультації, керувати картками, здійснювати швидкі перекази, отримувати автоматизовані виписки та інтегровані повідомлення, керувати накопиченнями та кредитами без зайвих зусиль.

Наш банк має власний такий інструмент - застосунок Sense SuperApp, який об’єднує всі банківські сервіси в одному місці. Він надає швидкий доступ до управління фінансами, консультацій та інших цифрових можливостей, дозволяючи клієнтам вирішувати більшість фінансових питань без відвідування відділення. Це робить банківське обслуговування гнучким, технологічним та доступним у будь-який час.

Ще один напрям, який має попит у наших клієнтів - кешбек-програми та інші формати заохочення. Вони не лише допомагають їм економити, а й підвищують лояльність до банку, особливо коли пропозиції адаптуються під споживчі звички. Наприклад наша програма лояльності Cash'u Club дозволяє отримувати кешбек до 6% у вибраних категоріях і спеціальні пропозиції до 20% у партнерів банку. Це не лише допомагає оптимізувати витрати, а й дає додаткові бонуси та привілеї для повсякденних фінансових операцій.

Які унікальні цифрові та сервісні рішення пропонує Sense Bank?

— Ми активно впроваджуємо інновації для покращення сервісу. Відкриття зарплатних карток відбувається через QR-код, що значно спрощує та прискорює процес оформлення для співробітників. На додаток, ми пропонуємо нашим клієнтам оформлення зарплатних карток з безпаперовим досьє, яке клієнт може отримувати на пошту. Це не лише знижує витрати на папір, а й робить процес швидшим та екологічнішим.

Бізнес-клієнти малого та середнього сегмента також можуть дистанційно відкривати зарплатні проєкти через систему клієнт-банк, що дозволяє оперативно підключати співробітників без зайвих бюрократичних процедур.

Інтеграція з Sense SuperApp дає можливість клієнтам активувати нові зарплатні картки безпосередньо в мобільному застосунку, а наш мобільний сервіс дозволяє оформлювати картки просто на підприємстві. Окрім того, зарплата зараховується на рахунки співробітників протягом 15 хвилин, що забезпечує максимальну зручність і швидкість.

Чому банк приділяє увагу фінансовій грамотності?

— Підвищення фінансової грамотності є ключовим елементом стійкості фінансової системи країни. Освічені клієнти приймають більш обґрунтовані рішення щодо заощаджень, кредитів та інвестицій, що допомагає уникати небажаних боргових ситуацій. Це також знижує операційні ризики та підвищує ефективність внутрішніх процесів банку.

Sense Bank реалізує освітні ініціативи для студентів та інших категорій наших громадян, які користуються зарплатними проєктами та можуть стати потенційними партнерами або клієнтами банку.

Як банк бачить еволюцію зарплатних проєктів в Україні через 3-5 років?

— Ми прогнозуємо повну диджиталізацію процесів, що дозволить розв'язувати будь-які питання без відвідування відділень. Зручність та безпека клієнтів повинні бути на найвищому рівні, а індивідуальні пропозиції відповідати потребам будь-якого клієнта.

Наш банк вже почав роботу в цьому напрямі. Для прикладу, в нас вже використовується штучний інтелект для створення персоналізованих фінансових пропозицій для клієнтів на основі аналізу big data.

Зрештою, головний запит клієнтів сьогодні - зручність і персоналізація. І саме ці аспекти визначатимуть, які фінансові сервіси будуть найбільш популярними у найближчі роки. На наш погляд, це включає персоналізовані умови обслуговування, адаптовані продукти та послуги, а також інтеграція з іншими цифровими платформами для забезпечення максимальної зручності та ефективності.

Завдяки технологічному підходу у впровадженні новітніх фінансових рішень, а також глибокій інтеграції з диджитал-сервісами наш банк прагне посісти належне місце серед провідних світових технологічних банків.