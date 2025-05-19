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Новобудова чи вторинний ринок — що оберуть українці у 2025 році: аналіз Sense Bank

Новобудови все частіше розглядаються покупцями як інвестиція в сучасний комфорт і довгострокову перспективу.
Новобудови все частіше розглядаються покупцями як інвестиція в сучасний комфорт і довгострокову перспективу.

Вибір між новобудовою та вторинним житлом — одне з найпоширеніших питань серед тих, хто планує придбати нерухомість в Україні. Ринок нерухомості поступово відновлюється, а попит, особливо в центральних та західних регіонах, зростає.  

Тому у 2025 році цей вибір стає ще складнішим, адже ринок трансформувався під впливом війни, зміни попиту та появи нових іпотечних програм. Зараз важливо не лише обирати зручне планування чи вдалу локацію, а й враховувати безпекові фактори, технічні характеристики житла, можливість автономного життя, а також умови фінансування.  

Спеціалісти Sense Bank проаналізували ситуацію на ринку та розглянули ключові аргументи «за» і «проти» кожного варіанта, які варто врахувати при ухваленні рішення щодо придбання житла. Це допоможе зорієнтуватися в умовах нашого часу. 

Новобудови все частіше розглядаються покупцями як інвестиція в сучасний комфорт і довгострокову перспективу. Перш за все, в них  приваблюють енергоефективні матеріали, сучасне планування, нові комунікації, охайні подвір’я, укриття і закрита територія. Додатковою перевагою є те, що квартири на ранніх етапах будівництва зазвичай коштують дешевше. Водночас і ризиків більше. Будівництво може затягнутися, а облаштування оселі після здачі об’єкта повністю лягає на плечі власника. Саме тому банки, зокрема і Sense Bank, працюють лише з перевіреними забудовниками й обирають надійні проєкти для партнерських іпотечних програм. Це дозволяє мінімізувати для клієнтів ризики невведення житла в експлуатацію. 

В той таки час  вторинний ринок залишається популярним завдяки зрозумілим юридичним процедурам, швидкому заселенню та вже готовому житлу. Таку квартиру можна одразу здавати в оренду або жити самому  — усе залежить від цілей покупця. До того ж нотаріус перевіряє право власності, а покупець отримує більш передбачувану угоду. Але є й нюанси: планування може бути застарілим, технічний стан будівлі не завжди відповідає сучасним вимогам, а комунікації можуть потребувати заміни. У таких випадках особливо важливо врахувати умови фінансування, щоб об'єкт відповідав не лише очікуванням, а й вимогам банку щодо самого предмету купівлі, який стане предметом іпотеки у банку. 

Окрім того, у 2025 році чи не головним фактором при виборі житла стала безпека. Покупці дедалі частіше обирають житло в західних регіонах країни,  якомога далі від кордону з РФ і прифронтових зон. Це вплинуло і на ціни. Вартість квадратного метра в західних областях значно зросла, тоді як на сході й півдні спостерігається зниження. 

Також покупці уважно вивчають не тільки характеристики квартир, а й інфраструктуру, наявність бомбосховищ, джерел автономного живлення, якість будівництва та доступність об’єктів критичної інфраструктури. У тренді  — малоповерхова забудова та житлові комплекси з повноцінними умовами для життя. 

Питання фінансування при цьому також не втрачає актуальності. Sense Bank пропонує, поряд з державною  єОселя, власну іпотечну програму як на первинному, так і на вторинному ринку. Додатково для кредитування новобудов банк реалізує спільні партнерські програми з перевіреними забудовниками: Blago, DIM, «Ковальська», Seven Hills тощо. Це дозволяє клієнтам отримати знижені ставки або пільгові умови на перші роки кредитування. Такі рішення особливо важливі зараз, коли кожна гривня має значення, а фінансове планування стало пріоритетом. Умови залежать від конкретного проєкту, тому  спеціалісти банку завжди готові допомогти знайти оптимальне рішення для кожної конкретної ситуації. 

Покупка житла сьогодні  — це не просто придбання квадратних метрів, а стратегічне рішення, яке має враховувати безліч факторів: від географії та безпеки до надійності забудовника та гнучкості фінансування. Новобудова дає більше можливостей, але й вимагає більшої обачності, вторинне житло  — стабільність і простота угоди. Головне  — обирати нерухомість, яка відповідає способу життя, фінансовим можливостям та довгостроковим планам. 

У банку зауважують, що у 2025 році цей вибір став більш свідомим. Потенційні покупці більше аналізують, ставлять питання і очікують прозорості.  Саме тому Sense Bank допомагає клієнтам обрати житло, послуговуючись здоровою логікою,  —  із фокусом на стабільність, перевірені партнерства і довіру.   