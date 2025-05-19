Новостройка или вторичный рынок — что выберут украинцы в 2025 году: анализ Sense Bank

Выбор между новостройкой и вторичным жильем – один из самых распространенных вопросов среди тех, кто планирует приобрести недвижимость в Украине. Рынок недвижимости постепенно восстанавливается, а спрос, особенно в центральных и западных регионах, растет.

Поэтому в 2025 году этот выбор становится еще сложнее, ведь рынок трансформировался под влиянием войны, изменения спроса и новых ипотечных программ. Сейчас важно не только выбирать удобную планировку или удачную локацию, но и учитывать факторы безопасности, технические характеристики жилья, возможность автономной жизни, а также условия финансирования.

Специалисты Sense Bank проанализировали ситуацию на рынке и рассмотрели ключевые аргументы "за" и "против" каждого варианта, которые следует учесть при принятии решения о приобретении жилья. Это поможет сориентироваться в условиях нашего времени.

Новостройки все чаще рассматриваются покупателями как инвестиция в современный комфорт и долгосрочную перспективу. Прежде всего, в них привлекают энергоэффективные материалы, современную планировку, новые коммуникации, аккуратные подворья, укрытие и закрытая территория. Дополнительным преимуществом является то, что квартиры на ранних этапах строительства обычно стоят дешевле. В то же время и рисков больше. Строительство может затянуться, а обустройство дома после сдачи объекта полностью ложится на плечи владельца. Именно поэтому банки, в том числе и Sense Bank, работают только с проверенными застройщиками и выбирают надежные проекты для партнерских ипотечных программ. Это позволяет минимизировать для клиентов риски неввода жилья в эксплуатацию.

В то же время вторичный рынок остается популярным благодаря понятным юридическим процедурам, быстрому заселению и уже готовому жилью. Такую квартиру можно сдавать в аренду или жить самому — все зависит от целей покупателя. К тому же, нотариус проверяет право собственности, а покупатель получает более предполагаемую сделку. Но есть и нюансы: планировка может быть устаревшей, техническое состояние здания не всегда отвечает современным требованиям, а коммуникации могут потребовать замены. В таких случаях особенно важно учесть условия финансирования, чтобы объект отвечал не только ожиданиям, но и требованиям банка по предмету покупки, который станет предметом ипотеки в банке.

Кроме того, в 2025 году едва ли не главным фактором при выборе жилья стала безопасность. Покупатели все чаще выбирают жилье в западных регионах страны, как можно дальше от границы с РФ и прифронтовых зон. Это повлияло и на цены. Стоимость квадратного метра в западных областях значительно выросла, в то время как на востоке и юге наблюдается снижение.

Также покупатели внимательно изучают не только характеристики квартир, но и инфраструктуру, наличие бомбоубежищ, источников автономного питания, качество строительства и доступность объектов критической инфраструктуры. В тренде малоэтажная застройка и жилые комплексы с полноценными условиями для жизни.

Вопрос финансирования при этом тоже не теряет актуальности. Sense Bank предлагает, наряду с государственным єОселя, собственную ипотечную программу как на первичном, так и на вторичном рынке. Дополнительно для кредитования новостроек банк реализует совместные партнерские программы с проверенными застройщиками: Blago, DIM, «Кузнечная», Seven Hills и т.д. Это позволяет клиентам получить пониженные ставки или льготные условия на первые годы кредитования. Такие решения особенно важны сейчас, когда каждая гривна имеет значение, а финансовое планирование стало приоритетом. Условия зависят от конкретного проекта, потому специалисты банка всегда готовы помочь найти оптимальное решение для каждой конкретной ситуации.

Покупка жилья сегодня — не просто приобретение квадратных метров, а стратегическое решение, которое должно учитывать множество факторов: от географии и безопасности до надежности застройщика и гибкости финансирования. Новостройка дает больше возможностей, но требует большей осмотрительности, вторичное жилье — стабильность и простота сделки. Главное – выбирать недвижимость, которая соответствует образу жизни, финансовым возможностям и долгосрочным планам.

В банке отмечают, что в 2025 году этот выбор стал более осознанным. Потенциальные покупатели больше анализируют, задают вопросы и ожидают прозрачности. Именно поэтому Sense Bank помогает клиентам выбрать жилье, используя здоровую логику, — с фокусом на стабильность, проверенные партнерства и доверие.