Sense Bank долучився до програми стимулювання створення індустріальних парків

28 лютого Мінекономіки уклало вже четвертий договір про співпрацю в межах програми “Державне стимулювання створення індустріальних парків”. Слідом за Ощадбанком, Укргазбанком та ПриватБанком, Sense Bank став четвертим державним банком, що доєднався до програми. Підтримка індустріальних парків є частиною політики "Зроблено в Україні", ініційованої президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Наразі ініціатори створення чи керуючі компанії індустріальних парків можуть подавати заявки до Sense Bank на отримання державного стимулювання за двома ключовими напрямами:

надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків (держава покриває частину витрат на дороги, зв’язок, газо-, водо- та електропостачання);

компенсація витрат на підключення до інженерних мереж (під час воєнного стану компенсація діє лише для приєднання до електромереж).

"Очікуємо на реалізацію заявниками проєктів з будівництва обʼєктів інженерно-транспортної інфраструктури та їх зобов’язань", — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

За його інформацією, вже до 2027 року українська економіка отримає понад 26 підприємств переробної промисловості, що позитивне вплине на надходження до бюджету.

Член правління Sense Bank Андрій Соколов вважає, що державне стимулювання створення та функціонування індустріальних парків відкриває великі можливості для українського бізнесу.

"Це безпрецедентна програма. Я переконаний, що Sense Bank завдяки своїм сучасним та диджиталізованим внутрішнім процесам здатен вивести цю програму на новий рівень, забезпечивши підприємців швидкими рішеннями", – прокоментував Соколов.

Фінансування вже отримали 13 індустріальних парків, які реалізують 26 проєктів. У 2025 році передбачено 500 млн гривень на стимулювання індустріальних парків, а за результатами першого півріччя сума може бути збільшена.

Нагадаємо, 10 лютого 2025 року у Sense Bank стартувала грантова програма "Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України", яка покликана допомогти бізнесу інвестувати в альтернативні джерела енергії. На реалізацію проєкту виділено 1,64 млн євро.