Sense Bank присоединился к программе стимулирования создания индустриальных парков

28 февраля Минэкономики заключило уже четвертый договор о сотрудничестве в рамках программы "Государственное стимулирование создания индустриальных парков". Вслед за Ощадбанком, Укргазбанком и ПриватБанком, Sense Bank стал четвертым государственным банком, присоединившимся к программе. Поддержка индустриальных парков является частью политики "Зроблено в Україні", инициированной президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

В настоящее время инициаторы создания или управляющие компании индустриальных парков могут подавать заявки в Sense Bank на получение государственного стимулирования по двум ключевым направлениям:

предоставление средств на безвозвратной основе для обустройства индустриальных парков (государство покрывает часть расходов на дороги, связь, газо-, водо- и электроснабжение);

компенсация затрат на подключение к инженерным сетям (во время военного положения компенсация действует только для присоединения к электросетям).

"Ожидаем реализацию заявителями проектов по строительству объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и их обязательств", — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

По его информации, уже к 2027 году украинская экономика получит более 26 предприятий перерабатывающей промышленности, что положительно отразится на поступлениях в бюджет.

Член правления Sense Bank Андрей Соколов считает, что государственное стимулирование создания и функционирования индустриальных парков открывает большие возможности для украинского бизнеса.

"Это беспрецедентная программа. Я убежден, что Sense Bank благодаря своим современным и диджитализованным внутренним процессам способен вывести эту программу на новый уровень, снабдив предпринимателей быстрыми решениями", — прокомментировал Соколов.

Финансирование уже получили 13 индустриальных парков, реализующих 26 проектов. В 2025 году предусмотрено 500 млн. гривен на стимулирование индустриальных парков, а по результатам первого полугодия сумма может быть увеличена.

Напомним, 10 февраля 2025 года в Sense Bank старта вала грантовая программа " Поддержка энергостойкости микро- и малых предприятий Украины ", которая призвана помочь бизнесу инвестировать в альтернативные источники энергии. На реализацию проекта выделено 1,64 млн. евро.