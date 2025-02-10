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Более 1,6 млн евро на "зеленую" энергетику: в Sense Bank стартует грантовая программа для малых предприятий

солнечные батареи, ветряные мельницы
В Украине стартует грантовая программа поддержки энергостойкости. Фото: freepik

10 февраля 2025 года в Sense Bank стартует грантовая программа "Поддержка энергостойкости микро- и малых предприятий Украины" от NORAD и правительства Германии, которая призвана помочь бизнесу инвестировать в альтернативные источники энергии. На реализацию проекта выделено 1,64 млн. евро.

Об этом сообщила пресс-служба Sense Bank.

"Указанный проект реализуется в рамках совместной программы "Применение и имплементация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в сфере торговли", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект внедряется Норвежским агентством по развитию сотрудничества (NORAD), правительством ФРГ и реализуется немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH совместно с Фондом развития предпринимательства.

Из чего состоит программа?

Программа "Поддержка энергостойкости микро и малых предприятий Украины" состоит из двух компонентов:

  • гранты для микропредприятий в размере до 10 000 евро, направленные на финансирование инвестиций для закупки альтернативных источников энергии возобновляемого и невозобновляемого типа (может предоставляться в сочетании с банковскими кредитами);
  • гранты для малых предприятий в размере до 20 000 евро, предоставляется в сочетании с банковскими кредитами при успешной реализации инвестиционных проектов; средства направляются на возмещение до 40% текущей задолженности по кредиту.

Кто может стать участником проекта?

Участником проекта могут стать предприятия, отвечающие следующим критериям:

  • для микропредприятий : от 1 до 10 работников, годовой доход – до 2 млн евро;
  • для малых предприятий : от 10 до 50 работников, годовой доход – от 2 до 10 млн. евро;
  • отсутствие задолженности перед бюджетом Украины;
  • регистрация как ФЛП или юридическое лицо до 1 ноября 2023;
  • положительная кредитная история

Как и когда можно подать заявку?

Подать заявку можно онлайн на портале Фонда развития предпринимательства с 10 февраля по 2 марта 2025 года (включительно).

Напомним, в январе сообщалось, что Украина готова к продаже государственного Sense Bank и приватизации части "Укрнафты", которая нуждается в модернизации. Однако относительно "Укрнафты" сейчас продолжаются предварительные обсуждения.

Автор:
Татьяна Ковальчук