Понад 1,6 млн євро на "зелену" енергетику: у Sense Bank стартує грантова програма для малих підприємств

10 лютого 2025 року у Sense Bank стартує грантова програма “Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України” від NORAD та уряду Німеччини, яка покликана допомогти бізнесу інвестувати в альтернативні джерела енергії. На реалізацію проєкту виділено 1,64 млн євро.

Про це повідомила пресслужба Sense Bank.

"Зазначений проєкт реалізується у межах спільної програми "Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт впроваджуються Норвезькою агенцією з розвитку співробітництва (NORAD), урядом ФРН та реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH спільно з Фондом розвитку підприємництва.

З чого складається програма?

Програма "Підтримки енергостійкості мікро та малих підприємств України" складається з двох компонентів:

гранти для мікропідприємств у розмірі до 10 000 євро, спрямовані на фінансування інвестицій для закупівлі альтернативних джерел енергії відновлювального та невідновлювального типу (може надаватись у поєднанні з банківськими кредитами);

гранти для малих підприємств у розмірі до 20 000 євро, надається у поєднанні з банківськими кредитами за умови успішної реалізації інвестиційних проєктів; кошти спрямовується на відшкодування до 40% поточної заборгованості за кредитом.

Хто може стати учасником проєкту?

Учасником проєкту можуть стати підприємства, які відповідають наступним критеріям:

для мікропідприємств : від 1 до 10 працівників, річний дохід – до 2 млн євро;

: від 1 до 10 працівників, річний дохід – до 2 млн євро; для малих підприємств : від 10 до 50 працівників, річний дохід – від 2 до 10 млн євро;

: від 10 до 50 працівників, річний дохід – від 2 до 10 млн євро; відсутність заборгованості перед бюджетом України;

реєстрація як ФОП або юридична особа до 1 листопада 2023 року;

позитивна кредитна історія.

Як і коли можна подати заявку?

Подати заявку можна онлайн на порталі Фонду розвитку підприємництва з 10 лютого до 2 березня 2025 року (включно).

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що Україна готова до продажу державного Sense Bank та приватизації частки "Укрнафти" яка потребує модернізації. Проте, щодо "Укрнафти" наразі тривають попередні обговорення.