Українки в бізнесі: історія розвитку від 1990-х до сьогодення

Жінок у бізнесі України стає дедалі більше. За даними порталу YouControl, між 31 грудня 2020 та 31 грудня 2024 року кількість підприємниць зросла з 0,89 до 1,09 мільйона. На початок 2025 року саме жінки відкрили понад 61% нових ФОПів. У першому матеріалі спецпроєкту “У жіночому підприємництві є Сенс!” розповідаємо, як розвивалося жіноче підприємництво в Україні.

Старт жіночого підприємництва в Україні припадає на 1991 рік. Саме тоді, зі здобуттям незалежності, було створено та ухвалено Закон України «Про підприємництво». У той період мільйони українок залишились без роботи через епідемію закриття підприємств та установ, що раніше фінансувалися з бюджету. Ці, хоч і несприятливі, обставини стали поштовхом для розвитку приватного підприємництва, коли і жінки почали відкривати свої справи.

За даними дослідження UNDP, Human Development Report Ukraine від 1999 року, станом на 1992 рік в Україні було від 10% до 12% жінок-підприємниць, які займались переважно дрібною торгівлею, а за оцінками проєктів USAID/IFC (Women in Transition Economies) від того ж 1999 року, у 1995 вже до 20% приватних підприємств були створені та очолювались жінками.

Джерело: UNDP, Human Development Report Ukraine від 1999 року та USAID/IFC («Women in Transition Economies») від1999 року

В першій половині 1990-х українки активно опановували торгівлю на ринках, побутові послуги та реєструвались як швейні майстрині. Пізніше, у 1995 році, до цих трьох провідних сфер діяльності додались салони краси та послуги у сфері кулінарії.

На початку дев’яностих ринок праці в Україні перебував у шоковому стані. Тисячі організацій та установ закривались, фабрики, заводи, державні підприємства: все це лишилось без фінансування та вивільнило велику кількість кваліфікованих працівниць, які почали реєструватися як фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, або ж як громадянин-підприємець. У той період це був радше спосіб виживання через вкрай важкий економічний стан в Україні, аніж жага самореалізації.

Економічні та суспільно-політичні зміни, що припали на 2000-і роки, помітно вплинули на розвиток жіночого бізнесу. Так, згідно з опитуванням підприємств, яке проводила International Financial Corporation у 2008 році, 47,12% фірм в Україні мали жіночу участь у власності. Таке збільшення кількості українок у бізнесі стало можливим завдяки кільком факторам: завершальному етапу переходу України до ринкової економіки та введенню спрощеної процедури оподаткування, більше відомої як «Єдиний податок». На додачу до цього українки почали гостріше відчувати потребу у розширенні власних можливостей.

Саме у 2000-х роках в Україні почали з’являтись бренди, створені жінками. Відтоді відсоток жінок, які були суб’єктами господарювання, в країні тільки збільшувався. Загалом тренд на зростання відсотка жінок серед новостворених ФОПів зберігає стійкі темпи зростання протягом останнього десятиліття. Особливо відчутне збільшення відбулось із початком повномасштабного вторгнення рф в Україну. Серед його причин: мобілізація чоловіків до Сил оборони України, пошук альтернативних джерел доходу та відчутне збільшення ініціатив, які підтримують та стимулюють розвиток жіночого підприємництва.

В результаті лише за період з 2015 по 2024 рік приріст кількості фізичних осіб-підприємниць в Україні склав 11%. Відповідно до даних OpenDataBot та Держстату протягом 2015-2022 років позитивна динаміка становила приблизно 0,5% на рік, а вже з 2023 року різко збільшилась.

Джерело: Держстат та OpenDataBot

Наприкінці 2000-х та від початку 2010-х ситуація стабільно змінювалася. Якщо протягом з 2015 по 2021 включно, в середньому, приріст жінок-ФОПів становив приблизно 0,5% на рік, то після 2022 ситуація змінилась: зʼявився приріст у 5%. Кількість жінок – фізичних осіб-підприємців почала поступово збільшуватись завдяки новим державним програмам, грантовим ініціативам та пропозиціям з боку фінансового сектору. Тож сформувався стійкий тренд на збільшення кількості жінок у бізнесі.

На підтвердження цьому – реакція банківського сектору, який активно створює персоналізовані послуги для підприємниць. Наприклад, у Sense Bank є спеціальний продукт Woman Business Lab – комплексна пропозиція, розроблена спеціально для жінок-підприємниць з урахуванням їхніх бізнесових та особистих фінансових потреб з доступом до навчання та сервісів, що спрощують ведення бізнесу.

Жіноче підприємництво в Україні продовжує розвиватися, а неймовірні українки – не припиняють підкорювати економічні вершини найрізноманітніших галузей. Про тренди та тенденції у бізнесі, який очолюють жінки, розповімо у наступному матеріалі спецпроєкту.