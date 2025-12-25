Практика от бизнеследи: с чего начать и куда двигаться

Еще десять лет назад разговор о женщинах в руководстве часто сводился к «исключениям из правил». Сегодня цифры говорят иначе: в глобальном mid-market (категория бизнесов, находящихся между малыми предприятиями и крупными корпорациями) уже 34% руководящих должностей занимают женщины, а компании, системно работающие над гендерным разнообразием, скорее принимают решения, более инновационны и устойчивы к кризисам. Более того, по данным Global Gender Gap Report 2020, инвесторы и клиенты все чаще оценивают бизнес не только по финансовым показателям, но и по тем, кто именно принимает эти решения.

Положительные сдвиги задают направление, в котором формируется реальный баланс. Именно здесь особенно ценен опыт конкретных женщин, которые ежедневно принимают управленческие решения, строят команды и развивают бизнес в украинских реалиях. Их истории – о практических шагах, внутренних сомнениях, ошибках и решениях, которые в конце концов формируют лидерство.

Бизнеследи, уже прошедшие этот путь, наиболее точно могут ответить на вопрос: с чего начинать, когда берешь на себя управленческую ответственность, и куда двигаться дальше. Мы спросили у представительниц разных бизнесов, как им удается воплощать мечты и планы, строить команды и достигать стабильности в наше турбулентное время.

О рисках и правилах игры

В 2019 году в Украине начала деятельность компания SPP Development Ukraine, избравшая своей специализацией энергетическое строительство: от планирования и проектирования до управления проектами и выполнения строительства. Динамично развиваясь, бизнес стал одним из лидеров рынка по строительству энергетических объектов ВИЭ, в том числе солнечных электростанций. Директором компании является Надежда Петрученко.

Будем честными, энергетика – сфера, традиционно считающаяся не женской. Но подход Надежды Петрученко доказал, что гендерные стереотипы больше не работают. Рассказывая о старте своего бизнеса, Надежда подчеркивает, что «в сложных и капиталоемких областях, таких как возобновляемая энергетика, бизнес следует начинать не с идеи «построить объект», а с четкого понимания рисков и правил игры». Действительно, энергетика это отрасль, где ошибка на старте проекта или дела вообще может стоить лет работы. Поэтому для нас первоочередными были стратегия, юридическая чистота проектов и реалистичная экономика. – акцентирует Надежда Петрученко. – Именно такой подход мы использовали в начале, в 2019 году, его и продолжаем придерживаться».

Надежда Петрученко

Руководитель SPP Development Ukraine на старте бизнеса советует обращать внимание, во-первых, на команду: «Мы сознательно инвестировали в сильную команду. В такой области именно люди принимают решения, от которых зависит реализация проектов, и никакие технологии, которые мы постоянно используем и ценим как инструмент, не компенсируют недостаток опыта, ответственности и ценностей».

Во-вторых, бизнес-леди рекомендует не гнаться за быстрыми результатами, а использовать долгосрочный подход, выстраивая системный бизнес с контролем ключевых процессов. В-третьих, Надежда Петрученко отмечает, что ее компания «закладывала финансовую дисциплину и консервативные модели, понимая, что стабильность в этой области важнее агрессивного масштабирования».

Важной компонентой подхода Надежды Петрученко к развитию бизнеса стала работа с внутренними правилами игры. С первых лет SPP Development Ukraine строилась как институция с четкими корпоративными, этическими, HR и комплаенс-политиками, формирующими культуру прозрачности, ответственности и доверия. Интеграция ESG-принципов в ежедневную деятельность, финансовая дисциплина и понятные процессы управления позволили компании оставаться надежной для партнеров даже в периоды перемен и полномасштабной войны.

О человекоцентричности как защите от ошибок

В девелопменте красивые концепции часто соперничают с реальностью – долгими циклами реализации, сложной экономикой и высокой ответственностью за среду, которая формируется на годы вперед. Именно поэтому для Натальи Деевой, co-founder PGD и Group CEO SH Ukraine ключевым критерием жизнеспособности идеи является не визуальный эффект, а ее способность создавать реальную ценность для человека и города.

В своей работе команда PGD исходит из четкой миссии, которая не меняется от проекта к проекту: девелопмент начинается не с фасада, а с человека. «Мы создаем ценность по цене – целостная среда, улучшающая качество жизни. Поэтому, прежде всего, проверяем идею на соответствие жизненным интересам будущих жителей: как они будут чувствовать себя в этом пространстве, какие запросы смогут закрыть, насколько длительным будет эффект от этой инвестиции», – объясняет Наталья Деева.

Такой подход позволяет смотреть на проект более широко, чем в пределах отдельного комплекса. В PGD оценивают не только комфорт будущих жителей, но и влияние девелопмента на окружающий район - его функциональность, услуги и социальную динамику. По словам Натальи, концепции должны "витализировать местность путем качественных сервисов, ритейла, рекреационных, развлекательных и бизнес-возможностей, которые развиваются вместе с проектом".

Наталья Деева

В то же время человекоцентричность для Натальи Деевой – это способ избегания стратегических ошибок на старте. Девелопмент, отмечает она, – это марафон, при котором временные тренды редко выдерживают дистанцию реального строительства и эксплуатации. «Мы не опираемся на поверхностные решения, которые выглядят сегодня хорошо, но теряют смысл завтра. Ключ к долгосрочному проекту – в понимании, что именно ты даешь человеку: не квадратные метры, а качество жизни», – подчеркивает бизнес-леди.

Само мышление через ценность, а не через форму становится для компании своеобразной защитой от типичных ошибок рынка - навязанных форматов, эстетических спекуляций и близоруких решений. Человекоцентричность в этом случае превращается из модного слова в управленческий инструмент, позволяющий сохранять стратегическую ясность и строить проекты с длинным горизонтом жизни.

О стратегии в креативных индустриях

Креативные индустрии часто воспринимают как простор свободы, идей и творческого риска. Впрочем, за этой романтикой скрыта ежедневная управленческая реальность с финансовыми циклами, кадровыми вызовами и необходимостью принимать сложные решения в условиях ограниченных ресурсов. Именно поэтому опыт женщин, выстраивающих бизнес в креативных отраслях, не менее показателен, чем в капиталоемких или инфраструктурных секторах.

Марьяна Савка, главная редактор и соучредитель «Издательства Старого Льва», писательница и переводчица, убеждена: издательский бизнес редко начинается с четкой бизнес-логики. «Издательское дело часто запускают мечтатели и авантюристы – люди с идеей и внутренней потребностью, но без системного плана. Профессионалы же нередко остаются в крупных компаниях, понимая, что собственный бизнес – это значительно большая ответственность и постоянная неопределенность», – отмечает она.

Именно поэтому, по мнению Марьяны, издатель-основатель всегда балансирует между несколькими ролями. «Издатель – это гибрид бизнесмена и профессионала. Если он пытается делать все в одиночку, бизнес не растет. Если же полностью полагается на команду, не вкладывая собственную энергию, – он так же не двигается», – объясняет издательница. Этот баланс между личной вовлеченностью и делегированием становится критически важным для масштабирования и стабильности.

Марьяна Савка

Превращение идеи в устойчивую бизнес-модель, по словам девушки, требует сразу нескольких составляющих: веры в проект, амбиций, четкой стратегии, профессиональной команды и ресурса. «В украинских реалиях ресурс почти всегда ограничен. Поэтому жизнь издателя – это постоянный поиск асимметричных решений», – отмечает Савка. В то же время Марьяна предостерегает от иллюзии, что массовое появление новых издательских инициатив автоматически означает здоровый рынок.

Для «Издательства Старого Льва» рост никогда не являлся самоцелью. Вхождение компании FEST в состав учредителей в 2010 году открыло возможность использования кредитных ресурсов для развития издательства, однако и здесь команда действовала с четким пониманием пределов ответственности. "Мы осознавали уровень риска и полностью вернули эти средства после достижения запланированных результатов", - отмечает главный редактор издательства.

Об ответственности и лидерстве

В креативной промышленности лидерство редко выглядит как формальная иерархия. Оно скорее формируется через ответственность – за идею, бренд, команду и то влияние, которое бизнес оказывает на отрасль в целом. Именно так трактует лидерство Елена Филь – CEO консалтинговой компании HR Diamond Partner и совладелица бренда интеллектуальной моды JULIYA KROS .

По ее убеждению, лидерству не только можно, но и нужно учиться - особенно владельцам брендов. Однако это обучение не ограничивается инструментами менеджмента или личностного развития. «Все начинается с ежедневной внутренней ответственности – и за идею, которую ты защищаешь, и за бренд, партнера, команду, продукт и клиента», – объясняет Елена Филь. Именно такая ответственность формирует основу лидерства на уровне конкретного бизнеса.

Следующий уровень, по ее словам, начинается тогда, когда влияние выходит за пределы собственной компании. Лидерство в индустрии проявляется в способности влиять на ее эволюцию, изменять подходы и задавать новые стандарты. «Ты становишься лидером отрасли, когда реализуешь больше, чем цель бизнеса – например, когда реально воплощаешь корпоративную социальную ответственность или когда к тебе приходят за коллаборациями, чтобы соединить свое имя с твоим в мощных проектах», – отмечает бизнеследи.

Отдельной темой для Елены Филь является партнерство в креативном бизнесе. Сособственность бренда JULIYA KROS она определяет равноправную и взаимоответственную модель, где каждый голос имеет одинаковый вес. «Для меня быть совладелицей бренда – это партнерство с равными голосами каждой из нас», – отмечает она, говоря о работе с дизайнером Юлией Перекрестовой.

Елена Филь

Собственный вклад в развитие бренда Елена Филь видит стратегическое мышление и открытие новых направлений: от корпоративного сегмента до инклюзивных проектов. Ее голос в партнерстве звучит и через амбициозное видение будущего – эволюция интеллектуальной и сознательной моды, трансформация стереотипов индустрии и переосмысление стандартов подиума и глянца. В этом подходе лидерство не как доминирование, а как способность брать ответственность за изменения и последовательно их реализовывать.

Опыт героинь нашей статьи доказывает: путь в бизнесе начинается с анализа реальности: рисков, правил игры, собственных возможностей, плюсов и минусов партнерств. Далее движение определяют практические шаги, позволяющие превращать идеи в действенный бизнес: строить процессы, инвестировать в команду, фокусироваться на долгосрочной ценности для людей и среды, а не только на быстрых результатах.

Сегодня, когда женщины все чаще начинают и развивают собственное дело, важно, чтобы на старте были доступны не только знания и опыт, но и инструменты поддержки, как, например, Women Business Lab от Sense Bank – комплексное предложение, включающее выгодные условия банковского обслуживания клиенток-предпринимателей, специальные ценовые предложения и скидки от партнеров банка, возможности для обучения и персонала. бизнес- и личные финансы. Именно такая последовательность: от понимания основ до использования доступных сервисов и стратегического видения будущего помогает современным бизнес-леди двигаться вперед – шаг за шагом, в турбулентных условиях нашего времени.