Практика від бізнеследі: з чого почати та куди рухатись

Ще десять років тому розмова про жінок у керівництві часто зводилася до «винятків із правил». Сьогодні цифри говорять інакше: у глобальному mid-market (категорія бізнесів, що перебувають між малими підприємствами та великими корпораціями) уже 34% керівних посад обіймають жінки, а компанії, які системно працюють над гендерним розмаїттям, швидше ухвалюють рішення, є більш інноваційними та стійкішими до криз. Ба більше, за даними Global Gender Gap Report 2020 інвестори й клієнти дедалі частіше оцінюють бізнес не лише за фінансовими показниками, а й за тим, хто саме ухвалює ці рішення.

Позитивні зрушення задають напрям, у якому формується справжній баланс. Саме тут особливо цінним є досвід конкретних жінок, які щодня ухвалюють управлінські рішення, будують команди та розвивають бізнес в українських реаліях. Їхні історії – про практичні кроки, внутрішні сумніви, помилки й рішення, що зрештою формують лідерство.

Бізнеследі, які вже пройшли цей шлях, найточніше можуть відповісти на запитання: з чого починати, коли береш на себе управлінську відповідальність, і куди рухатися далі. Ми запитали представниць різних бізнесів, як їм вдається втілювати мрії та плани, будувати команди й досягати стабільності у наш турбулентний час.

Про ризики та правила гри

2019 році в Україні розпочала діяльність компанія SPP Development Ukraine, що обрала своєю спеціалізацією енергетичне будівництво: від планування й проєктування до управління проєктами та виконання будівництва. Динамічно розвиваючись, бізнес став одним з лідерів ринку по будівництву енергетичних об'єктів ВДЕ, зокрема сонячних електростанцій. Директоркою компанії є Надія Петрученко.

Будьмо чесними, енергетика – сфера, яку традиційно вважають не жіночою. Але підхід Надії Петрученко довів, що гендерні стереотипи більше не працюють. Розповідаючи про старт свого бізнесу, Надія підкреслює, що «у складних і капіталомістких сферах, таких як відновлювана енергетика, бізнес варто починати не з ідеї “побудувати об’єкт”, а з чіткого розуміння ризиків і правил гри». Дійсно, енергетика є галуззю, де помилка на старті проєкту чи справи взагалі може коштувати років роботи. «Тому для нас першочерговими були стратегія, юридична чистота проєктів і реалістична економіка. – акцентує Надія Петрученко. – Саме такий підхід ми використали на початку, у 2019 році, його ж і продовжуємо дотримуватись».

Надія Петрученко

Керівниця SPP Development Ukraine на старті бізнесу радить звертати увагу на, по-перше, команду: «Ми свідомо інвестували в сильну команду. У такій галузі саме люди ухвалюють рішення, від яких залежить реалізація проєктів, і жодні технології, які ми постійно використовуємо і цінуємо як інструмент, не компенсують брак досвіду, відповідальності та цінностей».

По-друге, бізнеследі рекомендує не гнатися за швидкими результатами, а використовувати довгостроковий підхід, вибудовуючи системний бізнес із контролем ключових процесів. По-третє, Надія Петрученко зауважує, що її компанія «закладала фінансову дисципліну та консервативні моделі, розуміючи, що стабільність у цій галузі важливіша за агресивне масштабування».

Важливою компонентою підходу Надії Петрученко до розбудови бізнесу стала й робота з внутрішніми правилами гри. З перших років SPP Development Ukraine будувалася як інституція з чіткими корпоративними, етичними, HR та комплаєнс-політиками, які формують культуру прозорості, відповідальності й довіри. Інтеграція ESG-принципів у щоденну діяльність, фінансова дисципліна та зрозумілі процеси управління дозволили компанії залишатися надійною для партнерів навіть у періоди змін і повномасштабної війни.

Про людиноцентричність як захист від помилок

У девелопменті красиві концепції часто змагаються з реальністю – довгими циклами реалізації, складною економікою та високою відповідальністю за середовище, яке формується на роки вперед. Саме тому для Наталії Дєєвої, co-founder PGD та Group CEO SH Ukraine, ключовим критерієм життєздатності ідеї є не візуальний ефект, а її здатність створювати реальну цінність для людини й міста.

У своїй роботі команда PGD виходить із чіткої місії, яка не змінюється від проєкту до проєкту: девелопмент починається не з фасаду, а з людини. «Ми створюємо цінність за ціною – цілісне середовище, яке покращує якість життя. Тому перш за все перевіряємо ідею на відповідність життєвим інтересам майбутніх мешканців: як вони почуватимуться в цьому просторі, які запити зможуть закрити, наскільки довготривалим буде ефект від цієї інвестиції», – пояснює Наталія Дєєва.

Такий підхід дозволяє дивитися на проєкт ширше, ніж у межах окремого комплексу. У PGD оцінюють не лише комфорт майбутніх мешканців, а й вплив девелопменту на навколишній район – його функціональність, сервіси та соціальну динаміку. За словами Наталії, концепції мають «віталізувати місцевість шляхом якісних сервісів, рітейлу, рекреаційних, розважальних та бізнес-можливостей, які розвиваються разом із проєктом».

Наталія Дєєва

Водночас людиноцентричність для Наталії Дєєвої – це спосіб уникнення стратегічних помилок на старті. Девелопмент, наголошує вона, – це марафон, у якому тимчасові тренди рідко витримують дистанцію реального будівництва та експлуатації. «Ми не опираємось на поверхневі рішення, які мають гарний вигляд сьогодні, але втрачають сенс завтра. Ключ до довгострокового проєкту – у розумінні, що саме ти даєш людині: не квадратні метри, а якість життя», – підкреслює бізнеследі.

Саме мислення через цінність, а не через форму, стає для компанії своєрідним захистом від типових помилок ринку – нав’язаних форматів, естетичних спекуляцій і короткозорих рішень. Людиноцентричність у цьому випадку перетворюється з модного слова на управлінський інструмент, який дозволяє зберігати стратегічну ясність і будувати проєкти з довгим горизонтом життя.

Про стратегію в креативних індустріях

Креативні індустрії часто сприймають як простір свободи, ідей та творчого ризику. Втім, за цією романтикою прихована щоденна управлінська реальність – із фінансовими циклами, кадровими викликами та необхідністю ухвалювати складні рішення в умовах обмежених ресурсів. Саме тому досвід жінок, які вибудовують бізнес у креативних галузях, є не менш показовим, ніж у капіталомістких чи інфраструктурних секторах.

Марʼяна Савка, головна редакторка і співзасновниця «Видавництва Старого Лева», письменниця та перекладачка, переконана: видавничий бізнес рідко починається з чіткої бізнес-логіки. «Видавничу справу часто запускають мрійники й авантюристи – люди з ідеєю та внутрішньою потребою, але без системного плану. Професіонали ж нерідко залишаються у великих компаніях, бо розуміють, що власний бізнес – це значно більша відповідальність і постійна невизначеність», – зауважує вона.

Саме тому, на думку Марʼяни, видавець-засновник завжди балансує між кількома ролями. «Видавець – це гібрид бізнесмена і професіонала. Якщо він намагається робити все сам, бізнес не росте. Якщо ж повністю покладається на команду, не вкладаючи власної енергії, – він так само не рухається», – пояснює видавчиня. Цей баланс між особистою залученістю та делегуванням стає критично важливим для масштабування й стабільності.

Марʼяна Савка

Перетворення ідеї на стійку бізнес-модель, за словами дієвиці, потребує одразу кількох складників: віри в проєкт, амбіцій, чіткої стратегії, професійної команди й ресурсу. «В українських реаліях ресурс майже завжди обмежений. Тому життя видавця – це постійний пошук асиметричних рішень», — зазначає Савка. Водночас Марʼяна застерігає від ілюзії, що масова поява нових видавничих ініціатив автоматично означає здоровий ринок.

Для «Видавництва Старого Лева» зростання ніколи не було самоціллю. Входження компанії FEST до складу засновників у 2010 році відкрило можливість використання кредитних ресурсів для розвитку видавництва, однак і тут команда діяла з чітким розумінням меж відповідальності. «Ми усвідомлювали рівень ризику й повністю повернули ці кошти після досягнення запланованих результатів», — зазначає головна редакторка видавництва.

Про відповідальність та лідерство

У креативній індустрії лідерство рідко виглядає як формальна ієрархія. Воно швидше формується через відповідальність – за ідею, бренд, команду й той вплив, який бізнес має на галузь загалом. Саме так трактує лідерство Олена Філь – CEO консалтингової компанії HR Diamond Partner та співвласниця бренду інтелектуальної моди JULIYA KROS.

На її переконання, лідерству не лише можна, а й потрібно вчитися – особливо власникам брендів. Проте це навчання не обмежується інструментами менеджменту чи особистісного розвитку. «Все починається з щоденної внутрішньої відповідальності – і за ідею, яку ти захищаєш, і за бренд, партнера, команду, продукт і клієнта», – пояснює Олена Філь. Саме така відповідальність формує базу лідерства на рівні конкретного бізнесу.

Наступний рівень, за її словами, починається тоді, коли вплив виходить за межі власної компанії. Лідерство в індустрії проявляється у здатності впливати на її еволюцію, змінювати підходи та задавати нові стандарти. «Ти стаєш лідером галузі, коли реалізуєш більше, ніж бізнесову ціль – наприклад, коли реально втілюєш корпоративну соціальну відповідальність або коли до тебе приходять за колабораціями, щоб поєднати своє ім’я з твоїм у потужних проєктах», – наголошує бізнеследі.

Окремою темою для Олени Філь є партнерство в креативному бізнесі. Співвласність бренду JULIYA KROS вона визначає як рівноправну та взаємовідповідальну модель, де кожен голос має однакову вагу. «Для мене бути співвласницею бренду – це партнерство з рівними голосами кожної з нас», – зазначає вона, говорячи про роботу з дизайнеркою Юлією Перекрьостовою.

Олена Філь

Власний внесок у розвиток бренду Олена Філь бачить у стратегічному мисленні та відкритті нових напрямів: від корпоративного сегмента до інклюзивних проєктів. Її голос у партнерстві звучить і через амбітне бачення майбутнього – еволюцію інтелектуальної та свідомої моди, трансформацію стереотипів індустрії та переосмислення стандартів подіуму й глянцю. У цьому підході лідерство постає не як домінування, а як здатність брати відповідальність за зміни та послідовно їх реалізовувати.

Досвід героїнь нашої статті доводить: шлях у бізнесі починається з уважного аналізу реальності: ризиків, правил гри, власних можливостей, плюсів і мінусів партнерств. Далі рух визначають практичні кроки, які дозволяють перетворювати ідеї на дієвий бізнес: будувати процеси, інвестувати в команду, фокусуватися на довгостроковій цінності для людей і середовища, а не лише на швидких результатах.

Сьогодні, коли жінки все частіше започатковують і розвивають власну справу, важливо, щоб на старті були доступні не лише знання й досвід, а й інструменти підтримки як, наприклад, Women Business Lab від Sense Bank – комплексна пропозиція, що включає вигідні умови банківського обслуговування клієнток-підприємниць, спеціальні цінові пропозиції та знижки від партнерів банку, можливості для навчання та нетворкінгу в бізнес-спільноті та надання персонального менеджера для підтримки в питаннях по бізнес- та особистих фінансах. Саме така послідовність: від розуміння основ до використання доступних сервісів і стратегічного бачення майбутнього допомагає сучасним бізнеследі рухатися вперед – крок за кроком, у турбулентних умовах нашого часу.