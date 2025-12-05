Бізнес – територія жінок: які галузі розвивають українські підприємиці

У світі, де жінки отримують лише 2% венчурних інвестицій, українки запускають кожен четвертий новий бізнес – і роблять це під час повномасштабної війни. Наша унікальна ситуація привертає увагу світових аналітиків, а також свідчить про формування нового економічного феномену: жіночого підприємництва, яке зростає всупереч кризам. Далі у матеріалі спецпроєкту “У жіночому підприємництві є Сенс!” – про глобальні виклики, динаміку українського бізнесу й про те, як екосистеми підтримки допомагають жінкам перетворювати ідеї на стійкі компанії.

Заснування власної справи дає жінкам можливість отримувати прибуток та підвищувати стійкість до економічних потрясінь. Втім, навіть сучасний світ з цінностями рівності й інклюзивності потребує вдосконалення. За даними Світового банку, підприємицям бракує доступу до фінансових інструментів, наприклад, рахунків і кредитів, та головне – їм необхідне переосмислення соціальних норм, які визначають роль жінки у суспільстві.

Міжнародні дані свідчать: кількість жінок у глобальному бізнесі зростає, але нерівномірно й повільніше, ніж очікувалося. За звітом Grant Thornton Women in Business 2025, жінки посідають 34% керівних ролей у компаніях світу, але темпи цього зростання у 2023–2025 роках знизилися. Експерти називають це впливом missed generation – покоління жінок, чиї кар’єрні траєкторії були порушені пандемією, нестабільністю та скороченням можливостей для професійного розвитку.

Дослідження Світового банку та UAB Business Degrees показують, що жінки також стикаються зі значними фінансовими бар’єрами. Так, вони отримують банківські кредити на 20–30% рідше, ніж чоловіки, навіть за однакових бізнес-показників. Інвестори й досі демонструють меншу готовність фінансувати проєкти жінок – жіночі команди отримують лише 2% венчурних інвестицій у світі.

Цифровий розрив теж залишається значним: у країнах, що розвиваються, жінки користуються онлайн-фінансовими сервісами на 25% менше, ніж чоловіки, що ускладнює доступ до платежів, кредитування та масштабування бізнесу.

Український контекст: стрімкий ріст попри кризу

На цьому фоні Україна демонструє унікальну динаміку. За дослідженням YCMarket, кількість жінок-підприємиць зросла на 23% за п’ять років, а кожен четвертий новий бізнес у 2024 році створили жінки. В умовах війни жінки показали високий рівень адаптивності – вони швидше переходять у цифрові моделі, відкривають онлайн-проєкти, працюють дистанційно й комбінують кілька джерел доходу.

Mastercard у 2025 році зафіксував, що 68% українок мріють про власний бізнес. Тим, що заважає здійснити це бажання, найчастіше є відсутність стартового капіталу, недостатній доступ до кредитів, невизначеність через повномасштабну війну та брак практичних знань. За даними платіжного сервісу, молодше покоління демонструє вищі підприємницькі амбіції – 83% представниць покоління Z та міленіалів в Україні хочуть започаткувати власну справу, що перевищує середні показники дослідження по світу, які становлять 71% та 65% відповідно.

Серед пріоритетних сфер для розвитку бізнесу українки відзначають онлайн-продажі (22%), освіту, включно з репетиторством (17%), сільське господарство (15%) та харчову галузь (15%). Лише 3% опитаних планують розпочати бізнес у сфері ІТ, тоді як серед чоловіків цей показник сягає 14%. Останні цифри підкреслюють, що технологічний сектор має суттєві можливості для зростання жіночої присутності.

Все зазначене вище свідчить про формування нової частини економіки – жіночого мікробізнесу та малих підприємств, які демонструють гнучкість, соціальну орієнтованість і здатність швидко масштабуватися через цифрові канали. В умовах війни саме ці якості стали критично важливими для відновлення локальних економік та підтримки зайнятості.

Підтримка, яка має значення: роль Women Business Lab

Сучасній українській підприємиці потрібна не тільки фінансова підтримка, а й доступ до знань, цифрових інструментів та спільноти, тобто комплексна екосистема. Саме такою є ініціатива Women Business Lab від Sense Bank.

У кількох словах, Women Business Lab – це інтегрована платформа розвитку жіночого бізнесу, яка поєднує вигідні фінансові рішення, зручні цифрові сервіси, освітні матеріали та консультації, а також активну спільноту підприємниць і партнерів. Її мета проста й масштабна: створити в Україні умови, за яких жінки можуть не лише відкривати бізнес, а й будувати стійкі компанії, здатні рости й конкурувати.

Це не окремий продукт, а системна модель підтримки – фінансової, технологічної та менторської – яка відповідає реальним потребам українського жіночого підприємництва.

Чому такі програми важливі саме зараз

Бо жіноче підприємництво в Україні – не тимчасове явище. Це вже один із ключових драйверів відновлення економіки. Жінки створюють робочі місця, запускають інновації, формують нові локальні екосистеми та стабілізують доходи своїх сімей і громад. Проєкти, які відкривають доступ до фінансів, знань і цифрових можливостей, нині сприяють розвитку окремих бізнесів.

Як казала Есте Лаудер, американська бізнесвумен, засновниця Estée Lauder Companies: «Я ніколи не мріяла про успіх. Я працювала заради нього». Тож сьогодні саме ця сміливість діяти, а не чекати, дозволяє українським жінкам досягати цілей і рухати країну вперед.