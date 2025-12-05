Бизнес – территория женщин: какие отрасли развивают украинские предприниматели

В мире, где женщины получают всего 2% венчурных инвестиций, украинки запускают каждый четвертый новый бизнес – и делают это во время полномасштабной войны. Наша уникальная ситуация привлекает внимание мировых аналитиков, а также свидетельствует о формировании нового экономического феномена: растущего вопреки кризисам женского предпринимательства. Далее в материале спецпроекта "В женском предпринимательстве есть Сенс!" – о глобальных вызовах, динамике украинского бизнеса и о том, как экосистемы поддержки помогают женщинам превращать идеи в устойчивые компании.

Учреждение собственного дела позволяет женщинам получать прибыль и повышать устойчивость к экономическим потрясениям. Впрочем, даже современный мир с ценностями равенства и инклюзивности нуждается в совершенствовании. По данным Всемирного банка, предпринимателям не хватает доступа к финансовым инструментам, например, счетам и кредитам, и главное – им необходимо переосмысление социальных норм, определяющих роль женщины в обществе.

Международные данные свидетельствуют: количество женщин в глобальном бизнесе растет, но неравномерно и медленнее, чем ожидалось. По отчету Grant Thornton Women in Business 2025 женщины занимают 34% руководящих ролей в компаниях мира, но темпы этого роста в 2023–2025 годах снизились. Эксперты называют это влиянием missed generation – поколения женщин, карьерные траектории которых были нарушены пандемией, нестабильностью и сокращением возможностей для профессионального развития.

Исследования Всемирного банка и UAB Business Degrees показывают, что женщины сталкиваются со значительными финансовыми барьерами. Да, они получают банковские кредиты на 20–30% реже, чем мужчины, даже при одинаковых бизнес-показателях. Инвесторы до сих пор демонстрируют меньшую готовность финансировать проекты женщин – женские команды получают всего 2% венчурных инвестиций в мире.

Цифровой разрыв тоже остается значительным: в развивающихся странах женщины пользуются онлайн-финансовыми сервисами на 25% меньше, чем мужчины, что затрудняет доступ к платежам, кредитованию и масштабированию бизнеса.

Украинский контекст: стремительный рост, несмотря на кризис

На этом фоне Украина показывает уникальную динамику. По исследованию YCMarket, количество женщин-предпринимателей выросло на 23% за пять лет, а каждый четвертый новый бизнес в 2024 году создали женщины. В условиях войны женщины показали высокий уровень адаптивности – они быстрее переходят в цифровые модели, открывают онлайн-проекты, работают дистанционно и комбинируют несколько источников дохода.

Mastercard в 2025 году зафиксировал, что 68% украинок мечтают о собственном бизнесе. Тем, что мешает осуществить это желание, чаще всего отсутствие стартового капитала, недостаточный доступ к кредитам, неопределенность из-за полномасштабной войны и нехватки практических знаний. По данным платежного сервиса, младшее поколение демонстрирует высшие предпринимательские амбиции – 83% представительниц поколения Z и миллениалов в Украине хотят завести собственное дело, что превышает средние показатели исследования по миру, которые составляют 71% и 65% соответственно.

Среди приоритетных сфер для развития бизнеса украинки отмечают онлайн-продажи (22%), образование, включая репетиторство (17%), сельское хозяйство (15%) и пищевую отрасль (15%). Только 3% опрошенных планируют начать бизнес в сфере ИТ, в то время как среди мужчин этот показатель достигает 14%. Последние цифры подчеркивают, что технологический сектор имеет существенные возможности роста женского присутствия.

Все вышеуказанное свидетельствует о формировании новой части экономики – женского микробизнеса и малых предприятий, демонстрирующих гибкость, социальную ориентированность и способность быстро масштабироваться через цифровые каналы. В условиях войны именно эти качества стали критически важны для восстановления локальных экономик и поддержки занятости.

Поддержка, которая имеет значение: роль Women Business Lab

Современной украинской предпринимательнице нужна не только финансовая поддержка, но и доступ к знаниям, цифровым инструментам и сообществу, то есть комплексная экосистема. Именно такова инициатива Women Business Lab от Sense Bank.

В нескольких словах, Women Business Lab – это интегрированная платформа развития женского бизнеса, объединяющая выгодные финансовые решения, удобные цифровые сервисы, образовательные материалы и консультации, а также активное сообщество предпринимателей и партнеров. Ее цель проста и масштабна: создать в Украине условия, при которых женщины могут не только открывать бизнес, но и строить устойчивые компании, способные расти и конкурировать.

Это не отдельный продукт, а системная модель поддержки – финансовой, технологической и менторской – отвечающая реальным потребностям украинского женского предпринимательства.

Почему такие программы важны именно сейчас

Потому что женское предпринимательство в Украине – не временное явление. Это уже один из ключевых драйверов восстановления экономики. Женщины создают рабочие места, запускают инновации, формируют новые локальные экосистемы и стабилизируют доходы своих семей и общин. Проекты, открывающие доступ к финансам, знаниям и цифровым возможностям, в настоящее время способствуют развитию отдельных бизнесов.

Как говорила Эсте Лаудер, американская бизнесвумэн, основательница Estée Lauder Companies: «Я никогда не мечтала об успехе. Я работала ради него». Сегодня именно эта смелость действовать, а не ждать, позволяет украинским женщинам достигать целей и двигать страну вперед.