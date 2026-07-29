Право как инфраструктура ветеранской экономики: кейс Magnet Legal

Когда говорят о ветеранской экономике, чаще всего вспоминают грантовые программы, финансирование бизнеса, трудоустройство или профессиональную переподготовку. Однако за каждой успешной ветеранской инициативой стоит менее заметная, но не менее важная составляющая – система правил, позволяющая ей работать стабильно, развиваться и масштабироваться.

Юридическая поддержка давно перестала быть инструментом, к которому обращаются только тогда, когда возникают проблемы. Для общественных организаций, социальных проектов и ветеранских бизнесов она становится частью инфраструктуры развития – столь же необходимой, как финансирование, команда или партнерство.

Именно этот подход лежит в основе работы Magnet Legal, сопровождающей общественные организации и проекты, работающей с ветеранами и ветеранками в рамках корпоративной социальной ответственности компании.

От юридического сопровождения к стратегическому партнерству

Любая начинающаяся инициатива, которая начинает масштабироваться, неизбежно сталкивается с новыми вызовами. Появляются доноры, партнеры, грантовые программы, цифровые продукты, десятки договоров, вопросы интеллектуальной собственности, ответственности, защиты персональных данных и внутреннего управления.

Если эти процессы не выстроены системно, организация тратит все большее количество ресурсов на решение юридических вопросов вместо развития собственной миссии.

Именно поэтому в Magnet Legal рассматривают юридическое сопровождение не как отдельную услугу, а как инструмент развития организаций. Команда помогает структурировать деятельность общественных объединений, строить прозрачные механизмы взаимодействия с партнерами, оформлять меморандумы и договоры, сопровождать грантовые проекты, строить внутренние процессы и минимизировать юридические риски.

Сегодня юридическое сопровождение ветеранских и общественных инициатив - это уже не сервис "в случае проблем", а часть инфраструктуры их развития. Когда у организации есть прозрачные правила взаимодействия, правильно оформленные партнерства и понятные внутренние процессы, она получает возможность сосредоточиться на своей миссии, а право становится фундаментом доверия, устойчивого развития и масштабирования. Марина Мкртичева управляющая партнерша Magnet Legal

Фактически речь идет о создании фундамента, позволяющего организациям сосредоточиться на своей главной миссии – поддержке ветеранов.

Какие юридические вызовы сегодня возникают чаще всего

Практика работы с ветеранскими организациями показывает, что большинство запросов носят системный характер.

Среди них:

юридическая структуризация деятельности общественных организаций;

сопровождение создания новых подразделений;

подготовка уставных документов;

оформление партнерств и меморандумов о сотрудничестве;

договорная работа;

сопровождение грантовых программ и донорской документации;

юридическое сопровождение социальных и ветеранских проектов.

Особенность этого сектора в том, что большинство инициатив одновременно работают с государственными органами, международными партнерами, бизнесом и гражданским обществом. Такое взаимодействие нуждается в прозрачных процедурах и профессиональной юридической поддержке на всех этапах развития.

Чаще всего мы видим, что организации обращаются с запросом на решение конкретного юридического вопроса, но в процессе работы становится понятно, что требуется комплексное выстраивание процессов. Когда уставные документы, договоры, внутренние политики и взаимодействие с партнерами работают как единая система, команда может уделять больше внимания развитию проектов, а не постоянному решению юридических рисков. Ирина Домитращук партнерша Magnet Legal

Кейс "Защита+" – экосистема для ветеранов

Одним из наиболее показательных примеров такого подхода стало сотрудничество Magnet Legal с общественной организацией «Защита+».

Вместе с командой организации компания принимает участие в развитии приложения «Защита Плюс» – цифровой платформы, объединившей более 10 тысяч защитников и защитниц.

Применение создавалось как единственная экосистема, предоставляющая ветеранам доступ к сервисам поддержки, бизнес-предложениям, консультациям и другим возможностям, необходимым после возвращения к гражданской жизни.

В этом проекте Magnet Legal выступает ключевым юридическим партнером. Специалисты компании обеспечивают юридическое сопровождение обращений пользователей платформы, проводят первичные и индивидуальные консультации, помогают находить правовые решения для конкретных жизненных ситуаций.

«Для нас важно, чтобы юридическая помощь была не дополнительной опцией, а доступным сервисом, который человек может получить именно тогда, когда он ему нужен. Интеграция юридической поддержки в цифровые решения — пример того, как право может быть практическим инструментом поддержки ветеранов в повседневной жизни», — отмечает Марина Мкртичева.

Такой формат работы позволил интегрировать юридическую помощь непосредственно в цифровую экосистему ветеранской поддержки, сделав ее более доступной и оперативной.

Этот кейс показывает, что современная юридическая экспертиза может быть не внешним сервисом, а неотъемлемой частью цифровых товаров, работающих для ветеранов.

Образование как способ предотвращать проблемы

Еще одним направлением сотрудничества стала работа с общественной организацией «Создай себя сам».

В процессе взаимодействия команда Magnet Legal обратила внимание, что значительная часть юридических проблем возникает из-за нехватки практических знаний. Люди не всегда понимают свои права, пределы ответственности или особенности законодательства в областях, с которыми сталкиваются после возвращения к гражданской жизни.

Именно поэтому было решено дополнить юридическое сопровождение просветительской работой.

Вместе с ОО «Создай себя сам» компания реализует серию YouTube-подкастов, посвященных актуальным практическим темам: правовым аспектам пользования оружием, правилам безопасности, личной ответственности, вопросам, которые все равно актуальны как для ветеранов, так и для гражданских.

Такой подход позволяет работать не только с последствиями юридических проблем, но и с их профилактикой.

Бизнес как участник экосистемы ветеранской экономики

Сегодня ветеранская экономика постепенно превращается в отдельное направление развития украинской экономики. Она включает не только финансовые инструменты или государственные программы, но и сеть общественных организаций, образовательных проектов, цифровых сервисов, работодателей и партнеров, помогающих ветеранам возвращаться в гражданскую жизнь.

В такой экосистеме бизнес может играть гораздо более широкую роль, чем просто предоставлять услуги или финансировать отдельные инициативы.

Юридическая экспертиза помогает создавать прозрачные правила взаимодействия, минимизировать риски, строить долгосрочные партнерства и обеспечивать устойчивое функционирование проектов. Это создает предпосылки для их масштабирования и долгосрочного развития.

Опыт Magnet Legal показывает, что юридический партнер может быть не только консультантом, но и полноценным участником экосистемы ветеранской поддержки. И именно такая модель сотрудничества становится все более востребованной в Украине, где развитие ветеранской экономики нуждается не только в финансовых ресурсах, но и в качестве качественной институциональной основы.