Право як інфраструктура ветеранської економіки: кейс Magnet Legal

Коли говорять про ветеранську економіку, найчастіше згадують грантові програми, фінансування бізнесу, працевлаштування чи професійну перепідготовку. Проте за кожною успішною ветеранською ініціативою стоїть менш помітна, але не менш важлива складова – система правил, яка дозволяє їй працювати стабільно, розвиватися та масштабуватися.

Юридична підтримка давно перестала бути інструментом, до якого звертаються лише тоді, коли виникають проблеми. Для громадських організацій, соціальних проєктів і ветеранських бізнесів вона стає частиною інфраструктури розвитку – такою ж необхідною, як фінансування, команда чи партнерства.

Саме цей підхід лежить в основі роботи Magnet Legal, яка супроводжує громадські організації та проєкти, що працюють із ветеранами та ветеранками в рамках корпоративної соціальної відповідальності компанії.

Від юридичного супроводу до стратегічного партнерства

Будь-яка ініціатива, що починає масштабуватися, неминуче стикається з новими викликами. З'являються донори, партнери, грантові програми, цифрові продукти, десятки договорів, питання інтелектуальної власності, відповідальності, захисту персональних даних і внутрішнього управління.

Якщо ці процеси не вибудувані системно, організація витрачає дедалі більше ресурсів на вирішення юридичних питань замість розвитку власної місії.

Саме тому в Magnet Legal розглядають юридичний супровід не як окрему послугу, а як інструмент розвитку організацій. Команда допомагає структурувати діяльність громадських об'єднань, будувати прозорі механізми взаємодії з партнерами, оформлювати меморандуми та договори, супроводжувати грантові проєкти, вибудовувати внутрішні процеси та мінімізувати юридичні ризики.

Сьогодні юридичний супровід ветеранських і громадських ініціатив — це вже не сервіс "на випадок проблем", а частина інфраструктури їхнього розвитку. Коли організація має прозорі правила взаємодії, правильно оформлені партнерства та зрозумілі внутрішні процеси, вона отримує можливість зосередитися на своїй місії, а право стає фундаментом довіри, сталого розвитку й масштабування Марина Мкртичева керуюча партнерка Magnet Legal

Фактично йдеться про створення фундаменту, який дозволяє організаціям зосередитися на своїй головній місії – підтримці ветеранів.

Які юридичні виклики сьогодні виникають найчастіше

Практика роботи з ветеранськими організаціями показує, що більшість запитів мають системний характер.

Серед них:

юридична структуризація діяльності громадських організацій;

супровід створення нових підрозділів;

підготовка статутних документів;

оформлення партнерств і меморандумів про співпрацю;

договірна робота;

супровід грантових програм і донорської документації;

юридичний супровід соціальних та ветеранських проєктів.

Особливість цього сектору полягає в тому, що більшість ініціатив одночасно працюють із державними органами, міжнародними партнерами, бізнесом та громадянським суспільством. Така взаємодія потребує прозорих процедур і професійної юридичної підтримки на всіх етапах розвитку.

Найчастіше ми бачимо, що організації звертаються із запитом на вирішення конкретного юридичного питання, але в процесі роботи стає зрозуміло, що потрібне комплексне вибудовування процесів. Коли статутні документи, договори, внутрішні політики та взаємодія з партнерами працюють як єдина система, команда може приділяти більше уваги розвитку проєктів, а не постійному вирішенню юридичних ризиків Ірина Домітращук партнерка Magnet Legal

Кейс "Захист+" – екосистема для ветеранів

Одним із найпоказовіших прикладів такого підходу стала співпраця Magnet Legal із громадською організацією «Захист+».

Разом із командою організації компанія бере участь у розвитку застосунку «Захист Плюс» – цифрової платформи, яка вже об'єднала понад 10 тисяч захисників і захисниць.

Застосунок створювався як єдина екосистема, що надає ветеранам доступ до сервісів підтримки, бізнес-пропозицій, консультацій та інших можливостей, необхідних після повернення до цивільного життя.

У цьому проєкті Magnet Legal виступає ключовим юридичним партнером. Фахівці компанії забезпечують юридичний супровід звернень користувачів платформи, проводять первинні та індивідуальні консультації, допомагають знаходити правові рішення для конкретних життєвих ситуацій.

«Для нас важливо, щоб юридична допомога була не додатковою опцією, а доступним сервісом, який людина може отримати саме тоді, коли він їй потрібен. Інтеграція юридичної підтримки в цифрові рішення — це приклад того, як право може бути практичним інструментом підтримки ветеранів у повсякденному житті», — зазначає Марина Мкртичева.

Такий формат роботи дозволив інтегрувати юридичну допомогу безпосередньо в цифрову екосистему ветеранської підтримки, зробивши її доступнішою та оперативнішою.

Цей кейс демонструє, що сучасна юридична експертиза може бути не зовнішнім сервісом, а невід'ємною частиною цифрових продуктів, які працюють для ветеранів.

Освіта як спосіб запобігати проблемам

Ще одним напрямом співпраці стала робота з громадською організацією «Створи себе сам».

У процесі взаємодії команда Magnet Legal звернула увагу, що значна частина юридичних проблем виникає через нестачу практичних знань. Люди не завжди розуміють свої права, межі відповідальності чи особливості законодавства у сферах, з якими стикаються після повернення до цивільного життя.

Саме тому було вирішено доповнити юридичний супровід просвітницькою роботою.

Разом із ГО «Створи себе сам» компанія реалізує серію YouTube-подкастів, присвячених актуальним практичним темам: правовим аспектам користування зброєю, правилам безпеки, особистій відповідальності, питанням, які однаково актуальні як для ветеранів, так і для цивільних.

Такий підхід дозволяє працювати не лише з наслідками юридичних проблем, а й із їхньою профілактикою.

Бізнес як учасник екосистеми ветеранської економіки

Сьогодні ветеранська економіка поступово перетворюється на окремий напрям розвитку української економіки. Вона включає не лише фінансові інструменти чи державні програми, а й мережу громадських організацій, освітніх проєктів, цифрових сервісів, роботодавців і партнерів, які допомагають ветеранам повертатися до цивільного життя.

У такій екосистемі бізнес може відігравати значно ширшу роль, ніж просто надавати послуги чи фінансувати окремі ініціативи.

Юридична експертиза допомагає створювати прозорі правила взаємодії, мінімізувати ризики, будувати довгострокові партнерства та забезпечувати стале функціонування проєктів. Саме це створює передумови для їхнього масштабування і довгострокового розвитку.

Досвід Magnet Legal показує, що юридичний партнер може бути не лише консультантом, а повноцінним учасником екосистеми ветеранської підтримки. І саме така модель співпраці стає дедалі більш затребуваною в Україні, де розвиток ветеранської економіки потребує не лише фінансових ресурсів, а й якісної інституційної основи.