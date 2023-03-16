Промышленно-инвестиционная группа Аурум приняла участие в круглом столе в Брюсселе

В пятницу, 10 марта 2023 года, в Брюсселе с участием европейского политикума, экспертов и представителей бизнеса состоялся круглый стол на тему: «Последствия войны для частного бизнеса и экономики Украины – итоги 2022 года, вызовы 2023 года», организованный Брюссельским фондом «Справедливость для Украины».

В рамках мероприятия были обсуждены вопросы влияния войны в Украине на экономику ЕС в 2023 году, перспективы репарации для Украины, уделено внимание вопросам конфликтов между украинским государством и бизнесом, которые происходили в течение 2014 – 2022 годов, а также рассмотрена модель взаимоотношений государства и бизнеса, при которой должно происходить послевоенное возрождение украинской экономики и т.д.

Выступая с докладом на мероприятии, Алена Лебедева, владелица украинской многопрофильной промышленно-инвестиционной группы Аурум, рассказала о направлениях деятельности компании до начала полномасштабного вторжения России в Украину, о благотворительной помощи фонда «Аурум» ВСУ и населению во время войны, о плодотворном сотрудничестве с военными администрациями, ответила на вопрос о релокации бизнеса в условиях войны и поделилась планами дальнейшего развития компании после завершения войны.

«Наша компания всегда вела проукраинскую политику, направленную на развитие сильной и независимой экономики Украины. Несмотря на убыточность, оккупацию части предприятий мы продолжаем выплачивать сотрудникам зарплаты, платить налоги в государственные и местные бюджеты в полном объеме и помогать местному населению и военным администрациям», – поделилась Алена Лебедева.

Активное участие в обсуждениях во время круглого стола принимали, в частности, Франк Швальба-Хот (Frank Schwalba-Hoth), экс-депутат Европарламента (Германия), Пауло Касака (Paulo Casaca), экс-депутат Европарламента (Португалия), Клаудия Тапардель (Claudia Tapardel), экс-депутат Европарламента (Румыния) и Екатерина Царанок, Брюссельский Modern Education & Research Institute.

После выступлений представителей украинского бизнеса эксперты и участники мероприятия обсудили вопрос необходимости верховенства права в Украине, недопустимость коррупции и двойных стандартов. Оживленную дискуссию среди экспертов и участников вызвали вопрос о необходимости реформирования правоохранительной системы Украины, кластерной модели экономического развития, а также перспектив репарации для Украины.