Промислово-інвестаційна група Аурум взяла участь у круглому столі у Брюсселі

У п’ятницю, 10 березня 2023 року, у Брюсселі за участі європейського політикуму, експертів та представників бізнесу відбувся круглий стіл на тему: «Наслідки війни для приватного бізнесу та економіки України – підсумки 2022 року, виклики 2023 року», організований Брюсельським фондом «Справедливість для України».

В рамках заходу були обговорені питання впливу війни в Україні на економіку ЄС у 2023 році, перспективи репарації для України, приділена увага питанням конфліктів між українською державою та бізнесом, які відбувалися протягом 2014 – 2022 років, а також розглянуто модель взаємовідносин держави і бізнесу, за якої повинно відбуватися післявоєнне відродження української економіки тощо.

Виступаючи із доповіддю на заході, Альона Лебедєва, власниця української багатопрофільної промислово-інвестиційної групи Аурум, розповіла про напрямки діяльності компанії до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, про благодійну допомогу фонду «Аурум» ЗСУ та населенню під час війни, про плідну співпрацю з військовими адміністраціями, відповіла на питання щодо релокації бізнесу в умовах війни та поділилася планами щодо подальшого розвитку компанії після завершення війни.

«Наша компанія завжди проводила проукраїнську політику, спрямовану на розбудову сильної та незалежної економіки України. Незважаючи на збитковість, окупацію частини підприємств, ми продовжуємо виплачувати співробітникам зарплати, сплачувати податки до державних та місцевих бюджетів у повному обсязі та допомагати місцевому населенню та військовим адміністраціям», – поділилася Альона Лебедєва.

Активну участь у обговореннях під час круглого столу приймали, зокрема, Франк Швальба-Хот (Frank Schwalba-Hoth), екс-депутат Європарламенту (Німеччина), Пауло Касака (Paulo Casaca), екс-депутат Європарламенту (Португалія), Клаудія Тапардель (Сlaudia Tapardel), екс-депутат Європарламенту (Румунія) та Катерина Царанок, Брюсельський Modern Education & Research Institute.

Після виступів представників українського бізнесу, експерти та учасники заходу обговорили питання необхідності верховенства права в Україні, неприпустимість корупції та подвійних стандартів. Жваву дискусію серед експертів та учасників викликали питання необхідності реформування правоохоронної системи України, кластерної моделі економічного розвитку, а також перспектив репарації для України.