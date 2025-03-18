Развитие чтения в регионах – это вызов и возможность одновременно, — Игорь Зарудко, «КнигоЛенд»

После начала полномасштабной войны книжная отрасль Украины получила новый шанс на развитие. За последние три года на рынке появилось десятки молодых авторов, несколько новых издательств и литературных фестивалей. Неустанно растет и количество книжных магазинов. Правда, только в крупных городах, отмечает глава сети «КнигоЛенд» Игорь Зарудко.

Сеть книжных магазинов «КнигоЛенд», которую возглавляет Зарудко, стала одним из немногих, активно открывающих новые магазины в малых городках. Рассказываем о том, насколько выгодно, какие вызовы приходится преодолевать книжным ритейлерам и почему развивать книжный бизнес в регионах важно.

Зарубежный опыт против украинских реалий

«Главной проблемой украинского книжного сектора является низкая доступность качественной литературы» , – говорит Игорь Зарудко.

Сегодня в Украине работает более 12 тыс. публичных библиотек, но большинство из них имеют устаревшие фонды, на обновление которых уйдут годы, добавляет он. В то же время книжных магазинов с последними новинками, наоборот, мало: не больше 600-700 на всю страну.

По его словам, именно такая ситуация влияет на уровень чтения украинцев. Согласно последнему исследованию Украинского института книги, в 2024 году половина опрошенных не прочитали ни одной книги, а почти четверть респондентов прочитали не более 4 книг за 12 месяцев. Во многих странах Европы эти показатели несколько лучше, свидетельствуют данные Eurostat . В Швейцарии более 5 книг в год читают около 50% граждан, в Норвегии и Финляндии — 40%, а в Бельгии — около 35%.

Основной причиной разницы в уровне чтения Игорь Зарудко называет развитую систему библиотек и книжных магазинов в европейских странах, а затем — неограниченный доступ к современным книгам. «Возьмем, например, соседнюю нам Польшу. Сегодня там работает более 7 тыс. библиотек и почти 1 700 книжных магазинов. Это примерно по одному книжному магазину на 22 тыс граждан. В Украине это отношение почти вдвое больше. Но проблема здесь не только в количестве, но и в распределении магазинов по регионам», — говорит он.

В отличие от Польши и других государств, в Украине большинство магазинов расположены в крупных городах: Киеве, Львове, Харькове. В первую очередь, это связано с финансовой выгодой — магазины в «многотысячниках» скорее выходят на самоокупаемость, чем в меньших городках, отмечает директор «КнигоЛенда». Из около семисот книжных магазинов, зафиксированных Украинским институтом книги, более ста работает в столице. «Во всей Киевской области, например, действует около 30 книжных магазинов, примерно половина из них расположены в пригороде Киева» , — делится Игорь Зарудко.

В остальных регионах ситуация с книжными магазинами похожа, добавляет он. В лучшем случае в районных центрах и меньших городах областей работает хотя бы один книжный магазин, однако есть и такие, где нет ни одного. В Польше во многих небольших городках можно встретить сразу несколько книжных магазинов — как локальных независимых магазинов, так и филиалов крупных сетей.

«Несколько лет назад сеть Empik, одна из самых больших на польском рынке, обновила свою стратегию развития с ориентацией на регионы. Они поставили своей целью в течение четырех-пяти лет открыть в городах с населением менее 25 тыс. свыше 60 книжных магазинов. Сегодня их магазины даже в маленьких поселках. Это не только сознательная позиция сети для развития чтения, но и успешный бизнес-кейс, давший хорошие результаты. И я уверен, что это возможно и в Украине» , — рассказывает Зарудко.

Книжные магазины в регионах: большие перспективы или риск для бизнеса?

Недавно подобную стратегию выбрала для себя и сеть книжных магазинов «КнигоЛенд». Сегодня она насчитывает более 40 магазинов по всей Украине, несколько из них расположены в небольших городках. В 2024 году новые магазины сети заработали в Самборе Львовской и Нововолынск на Волыни. В этом году книжные магазины «КнигоЛенд» появились и в Шептицком и Золочеве. В планах открытие магазинов в других малых городах, делится директор Игорь Зарудко.

«В настоящее время книжные магазины — это в большей степени социально ответственный бизнес. Они работают не только для прибыли, но и ради какой-то идеи. Именно таким я вижу "КнигоЛенд". Для нашей команды главной задачей всегда будет оставаться удовлетворение клиентов из разных регионов и городов, в том числе тех, где нет современных книжных» , — говорит он.

«КнигоЛенд» стал одной из немногих сетей, которые развиваются вне крупных областных центров. Большинство книжных магазинов просто избегают маленьких городков из-за «отсутствия потенциальных клиентов» и риска не вернуть инвестиции, считает Игорь Зарудко.

«Мнение о «нечитающих» регионах — это стереотип. Здесь все снова сводится к количеству книжных магазинов и библиотек. Потому что процент активных читателей в Киеве или Харькове обычно будет больше, чем в маленьком райцентре, где нет книжных и работает одна старенькая библиотека» , — добавляет глава «КнигоЛенда».

Впрочем, открывая книжные магазины в регионах все же следует готовиться к тому, что рентабельными они станут не менее чем через несколько лет. Сегодня открытие небольшого книжного обойдется его владельцу примерно в 2,5 млн. гривен. Большую часть этой суммы придется потратить на внутренний ремонт, ремонт фасада, мебель, аренду.

В больших городах запуск книжного магазина будет стоить гораздо дороже: все зависит от площади магазина, его особенностей и расположения. К примеру, новый «КнигоЛенд» вблизи станции метро «Олимпийская» в Киеве, заработавший прошлой осенью, обошелся до 10 млн гривен, рассказывает Зарудко. Наибольшая доля затрат пришлась на ремонт и дизайн помещения, а также закупку необходимого оборудования для кофейной зоны. По ожиданиям команды, рентабельным такой книжный магазин может стать через два года. Чтобы окупить затраты на открытие магазинов в небольших городках, понадобится больше времени.

Игорь Зарудко говорит, что поддержкой развития книжных магазинов в регионах могла бы стать программа субсидий, которую украинский парламент поддержал в прошлом году. Она предусматривает предоставление субсидий книжным магазинам для полной или частичной оплаты аренды помещения в зависимости от площади магазина. Однако заработает программа только после окончания военного положения.

«Значительную роль в развитии книжного рынка играет законодательная и финансовая помощь государства. В Польше, например, действует несколько программ для поддержки и развития публичных библиотек, а для небольших книжных программа "Сертификат для малых книжных магазинов". Интересно, что польские книжные ритейлеры считают инициативу недостаточно действенной, тогда как украинские книжные магазины должны полагаться исключительно на себя» , — отмечает директор «КнигоЛенда».

Небольшой поддержкой для отрасли стали зимние программы от правительства, в частности «Зимняя поддержка» и «еКнига», которые можно было использовать на приобретение книг. Впрочем, они почти не отразились на доходах локальных книжных магазинов, считает Зарудко. «Пока в Украине не заработает программа субсидий, владельцам маленьких независимых книжных магазинов будет сложно не то, чтобы развивать, а вообще запустить свой бизнес. Поэтому сейчас развитие чтения в регионах зависит от инициативности более крупных сетей» , — добавляет он.

Почему это важно для Украины

«Еще в начале 2000-х писатели братья Капрановы провели крутую работу, результатом которой стал закон Капрановых. Вообще, он был о библиотеках: чем больше библиотек в регионе, тем образованнее население. Но, думаю, этот же закон можно использовать и для объяснения роли книжных магазинов».

Игорь Зарудко говорит, что сегодня они влияют не только на развитие образования или культуры, но и укрепление национальной идентичности. Именно поэтому враг продолжает целенаправленно наносить удар по книжным магазинам, типографиям, библиотекам или другим учреждениям культурного значения, добавляет он. В частности, в ночь на 1 марта во время очередного обстрела Харькова были повреждены два магазина «КнигоЛенда» на улицах 23 августа и Сумской. С 2022 года это уже пятый и шестой магазин сети, попавший под удар российских войск.

Решающим событием, изменившим вектор развития украинского книжного рынка, стал полный запрет на продажу российских изданий. На смену им на полках книжных магазинов начали появляться книги украинских авторов, большинство из которых еще не издавалось до полномасштабного вторжения. Это в свою очередь повлияло на повышение заинтересованности украинской литературой среди читателей.

Последние три года изменили и подход к самим книжным магазинам. Сейчас это больше, чем «магазин с книгами». Это культурный хаб, где можно отдохнуть, пообщаться, поучаствовать в интересном событии или обсуждении. Такую функцию книжные магазины уже выполняют в больших городах, а со временем они смогут вернуть культурную жизнь и в меньшие городки, считает директор «КнигоЛенда».

«Развитие чтения в регионах – это вызов и возможность одновременно. С одной стороны, это большой риск, тем более в условиях войны. Команда должна хорошо все взвесить и спланировать, чтобы новый книжный магазин по крайней мере не стал убыточным. С другой стороны, это возможность развивать как свой бизнес, так и весь книжный сектор страны» , — говорит глава сети.

Сейчас КнигоЛенд открывает новые магазины преимущественно на Западе Украины. Игорь Зарудко говорит, что в первую очередь это связано с вопросами безопасности из-за войны. Однако в будущем сеть планирует заходить в маленькие городки по всей Украине.

«Я уверен, что книжные магазины, даже в небольших городах, могут и станут перспективным бизнесом. Конечно, для этого нужно многое, например нашей победы или поддержки государства. Но начать следует с простого: преданности и любви к своему делу, культуре. И это мы уже точно имеем» .