Роман Базакин, UTEC Logistics: "Война – это не только кризис, это поиск новых возможностей"

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Одной из отраслей, по которой война в Украине ударила буквально с первого дня, стала логистика. В одно мгновение логистические модели, которые строились годами, были уничтожены, и бизнес оказался в ситуации, когда нужно было не просто выстоять, но и запустить весь механизм заново – переформатироваться, найти новые пути доставки товаров в страну и вернуть хотя бы часть показателей, которые были "до". О том, с какими трудностями и вызовами столкнулся рынок международной логистики в начале войны и как удалось уравнять ситуацию, Delo рассказал Роман Базакин, генеральный директор компании UTEC Logistics.

— До начала войны с Россией ваша компания активно развивала авиалогистику. Вы были первой компанией, запустившей прямой грузовой чартер из Китая в Украину. С какими трудностями вы столкнулись с началом боевых действий, и как быстро вам удалось переключиться на другие пути доставки грузов?

— Первые проблемы начались для нашей компании за день до войны с извещения 23 февраля «об ограничении полетов над территорией Украины». Для нас это было очень важно, ведь среди услуг, предоставляемых нашим клиентам, авиадоставка доминировала. Поэтому 24 февраля, в день, когда началась война, мы работали в офисе – оценивали ситуацию и принимали оперативные решения, пытаясь адаптироваться к новой системе координат. Решение о переводе работы компании в режим онлайн мы приняли в марте, после того, как начались обстрелы пригородов Киева. Но работать не прекратили.

Первое, что мы сделали – убедились в том, что в закрывшемся аэропорту Борисполь не осталось и не «застряло» никаких грузов наших клиентов, и все они были получены заказчиками. Второе – мы отследили находившиеся в пути грузы, остановили их в тех аэропортах, где они находились для того, чтобы принять решение об их дальнейшей отправке.

Затем мы обратились к нашим партнерам в Германии и Польше, чтобы согласовать с ними условия обработки и отправки таких грузов через европейские аэропорты по их прилету туда. Следующим этапом стало налаживание сотрудничества с автоперевозчиками, которые обеспечили перевозку грузов из европейских аэропортов в Украину.

Аналогичной была история с морскими грузами. В начале войны мы помогали нашим клиентам вытаскивать застрявшие в портах Турции, Румынии и Польши контейнеры с их последующей доставкой в ​​Украину. Для этого нужно было наладить работу с нашими партнерами в этих странах.

— Когда произошел переломный момент для вашего бизнеса, и вы снова начали предлагать полноценные логистические услуги?

— Первые положительные перемены произошли в апреле. В Украину начали возвращаться спасавшиеся от войны за рубежом люди, от наших клиентов появилось много запросов, которые дали понять, что бизнес сможет выжить.

Наблюдая за тем, как адаптируется к реалиям рынок, в UTEC было принято решение о разработке и внедрении нового логистического продукта «Китай рядом», который предусматривал доставку товара от 20 кг из Поднебесной за 14 дней. Следует отметить, что команда совершила невозможное. То, на что обычно потребовалось бы несколько месяцев, было сделано за считанные недели.

Так, в первых числах мая в Украину уже пришли первые грузы по новой логистической цепочке авиадоставки.

Была проработана и усовершенствована также логистическая цепочка доставки морем. Это было подтверждением того, что команда UTEC лучшая и мы удержим бизнес. Наступил тот переломный период, когда пришло понимание, что мы выстояли как компания и готовы активно работать дальше.

Сейчас наши объемы грузоперевозок уже составляют более 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И такая положительная динамика не может не радовать. На четвертый квартал этого года мы ожидаем рост объема грузоперевозок до уровня 75-85% от довоенного.

— Доставку грузов наземным транспортом ваша компания осуществляет через Польшу? Почему выбор пал именно на эту страну?

— Не было бы счастья да несчастье помогло. Мы долго присматривались к Польше и к доставке грузов через Европу еще до войны. Но до этого не доходили руки, потому что у нас все хорошо складывалось с чартерной программой по доставке товаров из Китая прямо в Украину. Это был уникальный продукт, полностью обеспечивающий наши потребности и оправдывающий все наши ожидания.

Однако ситуация изменилась, и теперь Польша стала основным логистическим хабом ввоза грузов в Украину, независимо от места их заказа. Будь то Азия, Америка или даже Европа – в любом случае хабы концентрации грузов находятся в Польше.

Именно поэтому мы также изучили одну из таких моделей доставки товаров в Украину и реализовали ее в конце апреля. С этого времени большинство наших грузов доставляется через Польшу.

— Как вы решали вопрос с автотранспортом – купили свой, арендовали, взяли в лизинг?

— Весь наш бизнес – партнерские программы. Для обеспечения качественной логистики необходимости держать свой авто- или авиапарк совсем не обязательно. Тем более, если ты не перевозишь быстро портящийся товар.

На сегодняшний день в Украине есть огромное количество автоперевозчиков, которые готовы осуществлять перевозки в рамках 20 тонн за один рейс по маршруту Польша-Украина. Мы заключили договоры с десятками лучших из них. Перевозчики в шахматном режиме, исходя из необходимости и тоннажа, получают от нас заказы на перевозку груза и обеспечивают его.

— Какими критериями руководствуется ваша компания, выбирая перевозчиков?

— Первое и самое главное – наличие опыта в этой области. Многолетняя успешная деятельность на рынке означает умение перевозчика решать определенные трудности, которые могут возникать при транспортировке грузов (особенно на большие расстояния).

Второе – это продолжительность транспортировки грузов. По возможности мы выбираем перевозчиков, специализирующихся именно на доставке по нужному направлению. Это поможет избежать форс-мажорных ситуаций.

Третье, конечно, это цены на услуги, дешево – не всегда означает качественно. Если на фоне других компаний какой-то конкретный перевозчик предлагает слишком низкие тарифы, это уже повод задуматься о его надежности и сохранении груза в процессе перевозки. Скорее всего, он использует самый дешевый и недостаточно хорошо оборудованный транспорт или составляет кратчайший маршрут без учета его безопасности.

Также имеет значение качество автомобилей перевозчика. Если они не оборудованы должным образом скоропортящиеся товары ими лучше вообще не перевозить.

Кроме того, для нас важен профессиональный подход автоперевозчика к решению тех или иных задач. Оценить этот критерий можно уже при первом общении и появлении каких-либо вопросов или проблем.

Ну и конечно рекомендации и отзывы, куда без них. Лояльные клиенты и большое количество положительных отзывов – лучшее свидетельство благонадежности перевозчика.

— Осуществляет ли UTEC Logistics доставку грузов по морю сейчас?

— Да, но ввиду событий последнего времени в Украине логистический маршрут сейчас выглядит так: морем грузы попадают в порты Польши и Румынии, а из Европы отправляются в Украину траком. Срок доставки при этом составляет около 45-50 дней.

Перевозки морем выгодны, в первую очередь, для крупных бизнесов, которые постоянно заказывают значительные партии товара, ведь они, несмотря на сложности, примерно в четыре раза дешевле, чем отправка авиа.

Длительные сроки ожидания груза также не мешают, ведь мы всегда можем наладить процесс доставки по желанию клиента, чтобы он получал необходимый груз каждую неделю. Второе, однако не менее важно, то, что у нас постоянно есть забронированные контейнеры и место для их отправки по морю, поэтому клиентам не нужно долго ждать пока груз отправится в путь.

Сегодня украинский бизнес может рассчитывать на контейнерные терминалы в Польше (Гдыня и Гданьск), литовском порту Клайпеда на Балтийском море, черноморские порты в Варне в Болгарии и Констанце в Румынии. Недавно в этот перечень добавился итальянский порт Триест на Адриатике. Среднее время ожидания грузовиков для пересечения границы с Украиной – 4-5 дней, а экспорт в Констанцу длится до 9 дней.

Также замечу, что для так называемых надежных партнеров, стабильно работающих даже в условиях военного времени, региональные порты Балтии и Черного моря развивают новые транзитные коридоры. Это поможет грузам, следующим в Украину, перемещаться с минимальными проверками и ускоренными таможенными процедурами без бюрократических помех.

— Вы упомянули о больших заказчиках. Какие товары сейчас все еще возят по морю и из каких стран?

— Наиболее популярные категории товаров – аксессуары и комплектующие, вещи и крупногабаритные грузы. Их возят преимущественно из Китая. Также напомню, что преимущество доставки по морю в том, что можно перевозить грузы с батарейками и жидкостью.

— А насколько война оказала влияние на структуру товаров, которые бизнес завозил в Украину в целом?

— Структура грузов не слишком изменилась, потому что базовые потребности населения в Украине также не претерпели изменений. Сократились только объемы. Мы действительно констатируем уменьшение товаропотока в Украину по сравнению с периодом до войны. В конце концов, давайте не забывать, что 5-6 млн граждан покинули страну, и отток людей за границу продолжается.

Также отмечу, что на сегодняшний день нет понятия запланированных на полгода – год запасов товара. Это все осталось в довоенном периоде. В настоящее время работает схема краткосрочного планирования и постоянной адаптации планов как у местных производителей, так и у продавцов. Другими словами, можно сказать, что сейчас логистика и управление остатками в Украине работает в режиме «с сегодня на сегодня».

Если же говорить о видах завозимого в Украину товара, то на первом месте по запросам находится электроника: мобильные телефоны, планшеты, электронные сигареты, модемы – эти товары не теряют своей популярности. Второе место занимает одежда. Также добавилась новая категория, доля которой растет, – это гуманитарные грузы.

Возят в Украину и военное снаряжение. Однако лично мы доставляем такой груз только клиентам, имеющим специальные лицензии на подобного рода деятельность.

— На ваш бизнес влияла ситуация со складами, сложившаяся в Киевской области после начала боевых действий?

— Нет. Это другой бизнес. Мы работаем с колес – товар приехал, мы его растаможили и передали клиенту. Это и является одним из наших основных уникальных сервисов – скорость обеспечения доставки. Поэтому понятие склада для нашего бизнеса – это звено, целесообразности в котором нет. Оно только продлевает доставку, а наш клиент хочет получить товар «на вчера».

Произошедшее со складами под Киевом больше касалось ритейлеров. Это была их собственная логистическая схема, их склады.

— Кроме адаптации логистических цепочек, какие еще изменения произошли в вашей компании с начала войны?

— Война заставила нас пересмотреть все логистические процессы и устранить тонкие места. То, до чего у нас не доходили руки в довоенное время, во время войны мы пересмотрели еще раз. Благодаря этому, несмотря на то, что у нас появилось дополнительное плечо доставки из Польши в Украину в районе 2-3 дней, мы все равно выдерживаем довоенный срок доставки грузов из Китая – 14 дней. Этого удалось добиться за счет ускорения забора и первичной обработки грузов в Поднебесной при формировании партии.

— Китай идет вам на встречу, потому что вы украинская компания?

— Китай – это страна, которая живет по своим правилам. В ней все процедуры достаточно прозрачны и понятны. Пенять не на что. Поэтому особых преференций нам не нужно. А ускорить оформление грузов нам удалось только за счет того, что наша компания присутствует в Китае – у нас есть предприятие-партнер. Поэтому мы очень хорошо понимаем эту страну и знаем, что делать, чтобы добиться лучшего результата в нашем бизнесе.

— Вы можете дать советы украинскому бизнесу, как сократить расходы на логистику?

— Есть несколько способов уменьшить себестоимость доставки.

Во-первых, нужно начать экономить еще на этапе общения с поставщиком. Бизнесмен всегда может рассказать о проблемах, которые испытывают предприниматели из-за мирового экономического кризиса и договориться о скидке. Продавцы, как правило, идут на уступки для клиента. Таким образом, можно скинуть с полной стоимости минимум 10%.

Во-вторых, если компания заказывает продукцию непосредственно на фабрике, где она производится, она может попросить заменить дорогостоящие материалы на более дешевые. Следует искать альтернативные варианты с сохранением того же качества.

В-третьих, можно значительно сэкономить на упаковке. Например, заказать товар в популярной сейчас экотаре (бумага, дерево и т.п.). Таким образом, расходы получится снизить до 20%. Кроме того, можно использовать компактную упаковку. Плотные коробки, пакеты, многослойная обмотка придают товару объем и вес. Не бойтесь предложить поставщику разместить весь груз в одной коробке с добавлением мягкой прослойки. Такую упаковку можно заказать на местном производстве или в Китае.

В-четвертых, лучше увеличивать размер партии продукта. Повышение веса отгрузки при заказе большой партии позволяет получить дополнительные бонусы – привлекательную ставку и отправку более экономным видом транспорта. Можно продавать товар с таможенного склада и тем самым придержать денежные средства.

Также я советую бизнесу делегировать обязанности по отправке товара транспортной компании в Китае поставщику. Таким образом, затраты можно снизить до $300. Сохранение посылки будет гарантировано, ведь отправитель будет нести за него полную ответственность.

И еще важно – по возможности лучше покупать продукцию непосредственно у поставщика, особенно если клиент заказывает широкий ассортимент. В этом случае можно сэкономить до 20% стоимости на логистике.

— Если вы заговорили о поставщиках… Есть ли возможность у украинского бизнеса находить новых партнеров во время войны? На какие страны и рынки возможно им следует обратить внимание?

— Я не исключаю, что в ближайшие пять лет акценты могут сместиться из Китая на другие страны Азии, например, в Индию или Корею, а также США или Японию. В частности, мы в UTEC уже прорабатываем и налаживаем работу по этим альтернативным направлениям.

Например, Индия – крупнейшее государство на территории Южной Азии. И в последние годы на ее территории активно развивается фармацевтическая промышленность. Что, в свою очередь, способствует повышенному спросу на товары этой категории у предпринимателей других стран, включая Украину. Также важным аргументом для заказов из Индии является то, что стоимость товаров там значительно ниже, чем при покупке аналогичных из соседнего Китая или Японии.

Однако фармацевтические товары не единственное, что стоит привозить из Индии. Здесь можно заказывать: handmade товары, ткани, ювелирные изделия и бижутерию, мебель, спортивное и медицинское оборудование, аксессуары.

При этом варианты доставки грузов из Индии почти такие, как из Китая: авиадоставка – от 14 дней и от 100 кг и доставка по морю – от 55 до 65 дней, от 500 кг.

Чрезвычайно перспективный рынок – Южная Корея. Это один из так называемых «азиатских тигров», страна, которая за небольшой промежуток времени совершила значительный прорыв и вошла в топ-государства по развитию экономики и производства. Сегодня корейские товары известны во всем мире и пользуются значительным спросом также и в Украине.

В частности, наибольшей популярностью пользуются косметические товары и автозапчасти из Кореи. Также спрос на корейскую бытовую технику, электронику, смартфоны и аксессуары к ним, одежду и фармакологические препараты.

С доставкой грузов из Кореи также нет проблем. Поэтому корейский рынок действительно заслуживает внимания.

В общем, как показала практика нашей компании, война – это не только кризис. Это поиск новых возможностей. Для многих предпринимателей она послужила толчком к тому, чтобы посмотреть на свой бизнес шире и начать искать новые возможности, новых партнеров, открывать новые рынки.

Конечно, все это было бы проще делать, если бы бизнесменов начали выпускать в загранкомандировки, пусть и под соответствующий залог. Тогда новые деловые связи налаживались быстрее.

Однако, если выхода нет, всегда можно воспользоваться консультативными услугами соответствующих компаний.

Мы, например, учитывая обстоятельства и наличие надежного местного партнера, предложили дополнительную услугу для бизнеса и коммерческих закупок по Китаю – поиск поставщика и выкуп товара непосредственно на месте. То есть, при необходимости, мы мониторим тот или иной рынок, ищем нужных производителей, помогаем предпринимателям заключить предварительные соглашения о сотрудничестве, осуществляем контрактирование и доставку товара в Украину. Также мы готовы осуществлять сертифицированный мониторинг производства в Китае и формировать список продукции для ритейлеров с ее последующей доставкой в Украину.

Информация о компании:

Украинская логистическая компания UTEC Logistics – эксперт по мультимодальным грузовым перевозкам из любой точки мира всеми видами транспорта: авиа, морем, железной дорогой и автомобилями. За более чем 15 лет опыта работы на международном логистическом рынке компания сформировала комплекс услуг с таможенным оформлением, включая поиск поставщика, выкуп товаров, консолидацию грузов на собственном складе в Китае, доставку клиенту. У компании есть офисы в Украине, Польше и Китае.

После 24 февраля UTEC Logistics запустил новый логистический маршрут «Китай рядом». Благодаря ему товары из Поднебесной гарантированно попадают в Украину за 14 дней.

Из-за обстрелов россиянами критической инфраструктуры в ноябре компания ввела новый продукт для украинских ритейлеров – «Чартер зарядных станций и повербанков». Этот логистический маршрут за 6 дней обеспечивает доставку украинцам генераторов, источников питания, повербанков и т. д.