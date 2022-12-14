Роман Базакін, UTEC Logistics: "Війна — це не тільки криза, це пошук нових можливостей"

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Однією з галузей, по якій війна в Україні вдарила буквально з першого дня, стала логістика. В одну мить логістичні моделі, які вибудовувалися роками, були знищені, і бізнес опинився у ситуації, коли потрібно було не просто вистояти, а й запустити весь механізм заново – переформатуватися, знайти нові шляхи доставки товарів в країну та повернути хоча б частину показників, які були «до». Про те, з якими труднощами та викликами зіштовхнувся ринок міжнародної логістики на початку війни та як вдалося вирівняти ситуацію, Delo розповів Роман Базакін, генеральний директор UTEC Logistics.

— До початку війни з Росією ваша компанія активно розвивала авіалогістику. Ви були першою компанією, яка запустила прямий вантажний чартер з Китаю в Україну. З якими труднощами ви зіштовхнулися з початком бойових дій, і як швидко вам вдалося переключитися на інші шляхи доставки вантажів?

— Перші проблеми почалися для нашої компанії за день до війни, зі звістки 23 лютого «про обмеження польотів над територією України». Для нас це було дуже важливо, адже серед послуг, які ми надавали нашим клієнтам, авіадоставка домінувала. Тому 24 лютого, у день, коли почалася війна, ми працювали в офісі – оцінювали ситуацію та приймали оперативні рішення, намагаючись адаптуватися до нової системи координат. Рішення про перевід роботи компанії в режим онлайн ми прийняли в березні, після того, як почалися обстріли передмість Києва. Але працювати не припинили.

Перше, що ми зробили, – переконалися в тому, що в аеропорту Бориспіль, який закрився, не лишилося та не «застрягло» ніяких вантажів наших клієнтів, і всі вони були одержані замовниками. Друге – ми відстежили вантажі, які знаходилися в дорозі, зупинили їх в тих аеропортах, де вони знаходилися для того, щоб прийняти рішення про їхнє подальше відправлення.

Потім ми звернулися до наших партнерів в Німеччині та Польщі, щоб узгодити з ними умови обробки та відправлення таких вантажів через європейські аеропорти після їхнього прильоту туди. Наступним етапом стало налагодження співпраці з автоперевізниками, які забезпечили перевезення вантажів з європейських аеропортів в Україну.

Аналогічною була історія з морськими вантажами. На початку війни ми допомагали нашим клієнтам витягувати застряглі в портах Туреччини, Румунії та Польщі контейнери з їхньою подальшою доставкою в Україну. Для цього також потрібно було налагодити роботу з нашими партнерами в цих країнах.

— Коли відбувся переломний момент для вашого бізнесу і ви знову почали пропонувати повноцінні послуги з логістики?

— Перші позитивні зміни відбулися у квітні. В Україну почали повертатися люди, які рятувалися від війни за кордоном, від наших клієнтів з’явилося багато запитів, котрі дали зрозуміти, що бізнес зможе вижити.

Спостерігаючи за тим як адаптується до реалій ринок, в UTEC було прийнято рішення про розробку й впровадження нового логістичного продукту «Китай поруч», який передбачав доставку товару від 20 кг з Піднебесної за 14 днів. Слід зазначити, що команда зробила неможливе. Те, на що зазвичай знадобилося б кілька місяців, було зроблено за лічені тижні.

Так, у перших числах травня в Україну вже прийшли перші вантажі за новим логістичним ланцюгом авіадоставки.

Було пропрацьовано і вдосконалено також логістичний ланцюг доставки морем. Це було підтвердженням того, що команда UTEC найкраща і ми втримаємо бізнес. Настав той переломний період, коли прийшло розуміння, що ми вистояли як компанія і готові активно працювати далі.

Наразі наші обсяги вантажоперевезень вже становлять більш ніж 60% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І така позитивна динаміка не може не радувати. На четвертий квартал цього року ми очікуємо зростання обсягу вантажоперевезень до рівня 75-85% від довоєнного.

— Доставку вантажів наземним транспортом ваша компанія здійснює через Польщу? Чому вибір впав саме на цю країну?

— Не було б щастя та нещастя допомогло. Ми довго придивлялися до Польщі та до доставки вантажів через Європу ще до війни. Але до цього не доходили руки, тому що у нас все добре складалося з чартерною програмою по доставці товарів з Китаю прямо в Україну. Це був унікальний продукт, який повністю забезпечував наші потреби і виправдовував усі наші очікування.

Проте, ситуація змінилася, і тепер Польща стала основним логістичним хабом ввезення вантажів в Україну, незалежно від місця їх замовлення. Чи це Азія, чи Америка, чи навіть Європа – у будь-якому разі хаби концентрації вантажів знаходяться у Польщі.

Власне, тому ми також вивчили одну із таких моделей доставки товарів в Україну та реалізували її наприкінці квітня. З того часу більшість наших вантажів доставляється через Польщу.

— Як ви вирішували питання з автотранспортом — купили свій, орендували, взяли у лізинг?

— Увесь наш бізнес – це партнерські програми. Для забезпечення якісної логістики необхідності тримати власний авто- чи авіапарк зовсім не обов’язково. Тим паче, якщо ти не перевозиш товар, який швидко псується.

На сьогодні в Україні є величезна кількість автоперевізників, які готові здійснювати перевезення у рамках 20 тонн за один рейс за маршрутом Польща-Україна. Ми заключили договори з десятками кращих з них. Перевізники у шаховому режимі, виходячи з необхідності та тоннажу, отримують від нас замовлення на перевезення вантажу та забезпечують його.

— Якими критеріями керується ваша компанія, обираючи перевізників?

— Перше і саме головне – наявність досвіду у цій галузі. Багаторічна успішна діяльність на ринку означає вміння перевізника вирішувати певні труднощі, які можуть виникати під час транспортування вантажів (особливо на великі відстані).

Друге – це тривалість транспортування вантажів. За можливості ми вибираємо перевізників, які спеціалізуються саме на доставці за потрібним напрямом. Це допоможе уникнути форс-мажорних ситуацій.

Третє, звичайно, це ціни на послуги, дешево – не завжди означає якісно. Якщо на тлі інших компаній якийсь конкретний перевізник пропонує надто низькі тарифи — це вже привід задуматися про його надійність та збереження вантажу в процесі перевезення. Швидше за все він використовує найдешевший і недостатньо добре обладнаний транспорт або складає найкоротший маршрут без урахування його безпеки.

Також має значення якість автомобілів перевізника. Якщо вони не обладнані належним чином, товари, які швидко псуються, ними краще взагалі не перевозити.

Крім того, для нас важливий професійний підхід автоперевізника до вирішення тих чи інших завдань. Оцінити цей критерій можна вже при першому спілкуванні та появі будь-яких питань чи труднощів.

Ну і звичайно рекомендації та відгуки, куди ж без них. Лояльні клієнти та велика кількість позитивних відгуків – найкраще свідчення благонадійності перевізника.

— Чи здійснює UTEC Logistics доставку вантажів морем зараз?

— Так, але зважаючи на події останнього часу в Україні, логістичний маршрут зараз виглядає так: морем вантажі потрапляють до портів Польщі та Румунії, а з Європи відправляються до України траком. Термін доставки при цьому складає десь 45-50 днів.

Перевезення морем вигідні, в першу чергу, для великих бізнесів, які постійно замовляють значні партії товару, адже вони, не дивлячись на складнощі, приблизно в 4 рази дешевші, ніж відправка авіа.

Тривалі терміни очікування вантажу також не стають на заваді, адже ми завжди можемо налагодити процес доставки за бажанням клієнта, щоб він отримував необхідний вантаж кожен тиждень. Друге, проте не менш важливе те, що в нас постійно є заброньовані контейнери та місце для відправлення контейнера морем, тому клієнтам не потрібно довго чекати поки вантаж вирушить у дорогу.

Зараз український бізнес може розраховувати на контейнерні термінали в Польщі (Гдиня та Гданськ), литовському порту Клайпеда на Балтійському морі, чорноморські порти у Варні в Болгарії та Констанці в Румунії. Нещодавно до цього переліку додався італійський порт Трієст на Адріатиці. Середній час очікування вантажівок для перетину кордону з Україною – 4-5 днів, а експорт до Констанци триває до 9 днів.

Також зауважу, що для так званих «надійних партнерів», що стабільно працюють навіть в умовах воєнного часу, регіональні порти Балтії та Чорного моря розвивають нові транзитні коридори. Це допоможе вантажам, які прямують в Україну, переміщатися з мінімальними перевірками та прискореними митними процедурами без бюрократичних перешкод.

— Ви згадали про великих замовників. Які товари зараз все ще возять морем та з яких країн?

— Найбільш популярні категорії товарів – аксесуари та комплектуючі, речі та великогабаритні вантажі. Їх возять переважно з Китаю. Також нагадаю, що перевага доставки морем у тому, що можна перевозити вантажі з батарейками та рідиною.

— А наскільки війна вплинула на структуру товарів, які бізнес завозив в Україну в цілому?

— Структура вантажів не надто змінилася, тому що базові потреби населення в Україні також не зазнали змін. Скоротилися лише обсяги. Ми дійсно констатуємо зменшення товаропотоку в Україну в порівняні з періодом до війни. Зрештою, давайте не забувати, що 5-6 млн громадян покинули країну і відтік людей за кордон триває.

Також, відзначу, що на сьогоднішній день немає поняття запланованих на півроку – рік запасів товару. Це все залишилося у довоєнному періоді. Наразі працює схема короткострокового планування та постійної адаптації та планів як у місцевих виробників, так і у продавців. Іншими словами, можна сказати, що зараз логістика та управління залишками в Україні працює в режимі «з сьогодні на сьогодні».

Якщо ж говорити про види товару, який завозиться в Україну, то на першому місці по запитах знаходиться електроніка: мобільні телефони, планшети, електронні сигарети, модеми – ці товари не втрачають своєї популярності. Друге місце припадає одяг. Також додалася нова категорія, доля якої зростає, — це гуманітарні вантажі.

Возять в Україну і військове спорядження. Проте особисто ми доставляємо такий вантаж лише для клієнтів, котрі мають спеціальні ліцензії на подібного роду діяльність.

— На ваш бізнес впливала ситуація зі складами, яка склалася у Київській області після початку бойових дій?

— Ні. Це інший бізнес. Ми працюємо з коліс – товар приїхав, ми його розмитнили і передали клієнту. Це і є одним із наших основних унікальних сервісів – швидкість забезпечення доставки. Тому поняття складу для нашого бізнесу – це ланка, доцільності у якій немає. Вона тільки подовжує доставку, а наш клієнт хоче одержати товар на вчора.

Те, що сталося зі складами під Києвом, більше стосувалося рітейлерів. Це була їхня власна логістична схема, їхні склади.

— Крім адаптації логістичних ланцюгів, які ще зміни відбулися у вашій компанії з початку війни?

— Війна змусила нас переглянути усі логістичні процеси та ліквідувати тонкі місця. Те, до чого у нас не доходили руки у довоєнний час, під час війни ми переглянули ще раз і ще раз. Завдяки цьому, незважаючи на те, що у нас з'явилося додаткове плече доставки з Польщі до України у районі 2-3 днів, ми все одно витримуємо довоєнний строк доставки вантажів з Китаю – 14 днів. Цього вдалося досягти за рахунок прискорення забору та первинної обробки вантажів у Піднебесній при формуванні партії.

— Китай іде вам на зустріч тому що ви українська компанія?

— Китай – це країна, яка живе за своїми правилами. У ній усі процедури доволі прозорі і зрозуміли. Нарікати нема на що. Тому особливих преференцій нам не потрібно. А прискорити оформлення вантажів нам вдалося лише за рахунок того, що наша компанія присутня у Китаї – ми маємо там підприємство-партнера. Тому ми дуже добре розуміємо цю країну і знаємо, що робити, щоб досягти кращого результату у нашому бізнесі.

— Ви можете дати поради українському бізнесу, як наразі скоротити витрати на логістику?

— Існує кілька способів зменшити собівартість доставки.

По-перше, потрібно почати економити ще на етапі спілкування з постачальником. Бізнесмен завжди може розповісти про проблеми, які відчувають підприємці через світову економічну кризу, і домовитися про знижку. Продавці, як правило, йдуть на поступки заради клієнта. Таким чином, можна скинути з повної вартості мінімум 10%.

По-друге, якщо компанія замовляє продукцію безпосередньо з фабрики, де вона виробляється, вона може попросити замінити дорогі матеріали дешевшими. Потрібно шукати альтернативні варіанти зі збереженням тієї ж якості.

По-третє, можна суттєво заощадити на упаковці. Наприклад, замовити товар у популярній зараз екотарі (папір, дерево тощо). У такий спосіб витрати вийде знизити до 20%. Крім того, можна використати компактну упаковку. Щільні коробки, пакети, багатошарова обмотка додають товару об'єм та вагу. Не бійтеся запропонувати постачальнику розмістити весь вантаж в одній коробці з додаванням м'якого прошарку. Таку упаковку можна замовити на місцевому виробництві або в тому ж Китаї.

По-четверте, бажано збільшувати розмір партії товару. Підвищення ваги відвантаження під час замовлення великої партії дозволяє отримати додаткові бонуси – привабливу ставку та відправлення більш економічним видом транспорту. Можна продавати товар з митного складу і тим самим притримати кошти.

Також я раджу бізнесу делегувати обов'язки щодо надсилання товару до транспортної компанії в Китаї постачальнику. Таким чином, витрати можна знизити до $300. Збереження посилки буде гарантовано, адже відправник у такому разі нестиме за нього повну відповідальність.

І ще важливо – по можливості краще купувати продукцію безпосередньо у постачальника, особливо, якщо клієнт замовляє різноманітний асортимент. У даному випадку можна заощадити до 20% вартості на логістику.

— Якщо ви заговорили про постачальників… Чи є можливість в українського бізнесу знаходити нових партнерів під час війни? На які країни та ринки, можливо, їм слід звернути увагу?

— Я не виключаю, що у найближчі п'ять років акценти можуть зміститися з Китаю на інші країни Азії, наприклад до Індії чи Кореї, а також до США чи Японії. Зокрема, ми в UTEC уже опрацьовуємо та налагоджуємо роботу за цими альтернативними напрямками.

Наприклад, Індія – найбільша держава на території Південної Азії. І останні роки на її території активно розвивається фармацевтична промисловість. Що, у свою чергу, сприяє підвищеному попиту на товари цієї категорії у підприємців інших країн, включаючи також Україну. Також важливим аргументом для замовлень з Індії є те, що вартість товарів тут значно нижча, ніж при покупці аналогічних із сусіднього Китаю чи Японії.

Проте фармацевтичні товари – не єдине, що варто привозити з Індії. Тут можна замовляти: handmade товари, тканини, ювелірні вироби та біжутерію, меблі, спортивне та медичне обладнання, аксесуари.

При цьому варіанти доставки вантажів з Індії майже такі, як з Китаю: авіадоставка – від 14 днів та від 100 кг та доставка морем – від 55 до 65 днів, від 500 кг.

Надзвичайно перспективний ринок – Південна Корея. Це один із так званих «азійських тигрів», країна, яка за невеликий проміжок часу зробила значний прорив та увійшла до топ-держав з розвитку економіки та виробництва. Сьогодні корейські товари відомі у всьому світі і мають значний попит також і в Україні.

Зокрема, найбільшою популярністю зараз користуються косметичні товари та автозапчастини з Кореї. Також є попит на корейську побутову техніку, електроніку, смартфони та аксесуари до них, одяг та фармакологічні препарати.

З доставкою вантажів із Кореї також немає труднощів. Тому корейський ринок справді вартий уваги.

Загалом, як показала практика нашої компанії, війна – це не тільки криза. Це пошук нових можливостей. Для багатьох підприємців вона стала поштовхом до того, щоб подивитися на свій бізнес ширше і почати пошукати нові можливості, нових партнерів, відкривати нові ринки.

Звичайно, усе це було б простіше робити, якби бізнесменів почали випускати у відрядження за кордон, нехай і під відповідну заставу. Тоді нові ділові зв’язки налагоджувалися б швидше.

Проте, якщо вже виходу немає, завжди можна скористуватися консультативними послугами відповідних компаній.

Ми, наприклад, враховуючи обставини та наявність надійного місцевого партнера, запропонували додаткову послугу для бізнесу та комерційних закупівель по Китаю – це пошук постачальника та викуп товару безпосередньо на місці. Тобто, за необхідності, ми моніторимо той чи інший ринок, шукаємо потрібних виробників, допомагаємо підприємцям укласти попередні угоди про співпрацю, здійснюємо контрактування та доставку товару в Україну. Також ми готові здійснювати у Китаї сертифікований моніторинг виробництва та формувати список продукції для рітейлерів з її подальшою доставкою в Україну.

Інформація про компанію:

Українська логістична компанія UTEC Logistics – експерт з мультимодальних вантажних перевезень з будь-якої точки світу всіма видами транспорту: авіа, морем, залізницею та автомобілями. За понад 15 років досвіду роботи на міжнародному логістичному ринку компанія сформувала комплекс послуг з митним оформленням, включаючи пошук постачальника, викуп товарів, консолідацію вантажів на власному складі у Китаї, доставку клієнту. Компанія має офіси в Україні, Польщі та Китаї.

Після 24 лютого UTEC Logistics запустив новий логістичний маршрут «Китай поруч». Завдяки йому товари з Піднебесної гарантовано потрапляють до України за 14 днів.

Через обстріли росіянами критичної інфраструктури у листопаді компанія запровадила новий продукт для українських рітейлерів – «Чартер зарядних станцій та повербанків». Цей логістичний маршрут за 6 днів забезпечує доставку українцям генераторів, джерел живлення, повербанків, тощо.