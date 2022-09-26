SBC Awards 2022: Parimatch Ukraine – лучший беттинг и iGaming оператор в Восточной Европе

Новая громкая победа Украины: Parimatch Ukraine признан лучшим беттинг и iGaming оператором в Восточной Европе. Впервые главная европейская награда в сфере азартных игр отправится в Украину. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Несколько сотен участников: профессиональное сообщество, медиа и жюри со всего мира, экспертная оценка которых ежегодно отмечает лучших из лучших, собрались в Барселоне. Именно там 22 сентября состоялась церемония награждения SBC Awards 2022. В фокусе самой престижной премии в области беттинга и iGaming – достижения операторов и разработчиков онлайн-платформ, а также платежных систем, маркетинга и работы с данными.

Компания Parimatch Ukraine подтвердила статус европейского лидера индустрии развлечений и получила награду "Оператор года в Восточной Европе". Среди критериев оценки: инновационность и технологичность платформы, уровень клиентского сервиса, соответствие мировым стандартам безопасности данных и социально-корпоративные инициативы.

«Европейская награда, оценка наших коллег со всего мира – это не только победа Parimatch Ukraine. Это признание профессионального сообщества для украинских разработчиков, аналитиков, маркетологов, менеджеров, и украинцев вцелом. Мир признает Украину. Это происходит каждый день, и мы очень чувствуем поддержку. И сегодня по-другому воспринимаешь награду, ведь нет более ценной награды, чем человеческая жизнь. Мы в очередной раз благодарим каждого защитника Украины и продолжаем работать ради главной победы», – отметила Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.