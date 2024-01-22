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«Смельчаки, которые работают на победу»: победители конкурса «Делай свое с Kurator» представили собственные инициативы

«Смельчаки, которые работают на победу»: победители конкурса «Делай свое с Kurator» представили собственные инициативы

Десять победителей конкурса «Делай свое с Kurator» из Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областей получили свои награды и рассказали о собственных бизнес-инициативах. Именно эти проекты, процесс их создания и планы масштабирования поразили судей конкурса

В частности, среди победителей есть такие идеи как: «Мяско от мамы» — медикиня, мать двух воинов батальона «Азов», один из которых погиб от рук врага, начала готовить и отправлять на фронт продукты. « Готовые блюда в реторт-пакетах», которые обеспечивают военнослужащих готовыми блюдами собственного производства в реторт-пакетах и «Семейное кафе», владелец которого военнослужащий из Киевщины и в первые недели полномасштабного вторжения оказывал помощь беженцам в помещении своего кафе.  

Фото 2 — «Смельчаки, которые работают на победу»: победители конкурса «Делай свое с Kurator» представили собственные инициативы

Конкурс «Делай свое с Kurator» организован брендом Kurator и Благотворительным фондом «МХП — Громади» для HoReCa (заведения питания, гостиницы, кейтеринг). На церемонии награждения победители смогли пообщаться с профессиональными шеф-поварами: совладельцем и бренд-шефом сети ресторанов НАЖИВО Алексеем Повторейко и бренд-шефом ресторанно-гостиничных комплеков Hvoya и Tavel Виталием Гуралевичем. А еще прослушали лекцию основателя консалтинговой компании RESTETIKA Андрея Магалецкого о лайфхаках и факапах открытия заведения.  

«Грантовый конкурс «Делай свое с Kurator»   это гораздо больше, чем просто финансовая поддержка. Это одновременно и развитие общин, и надежный тыл для пострадавшего бизнеса, и мотивация для военных и их семей. Я лично ознакомилась со всеми победителями, и хочу сказать, что все участники — смельчаки. Ведь среди них есть и волонтеры, и военные, и дружины военных и даже семьи, потерявшие родных. Несмотря на все вызовы, они продолжают заниматься собственным делом, масштабироваться, двигаться вперед и верить в победу. А мы верим в них и с радостью поддерживаем их инициативы», — прокомментировала Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда «МХП — Громади».

В конкурсе приняли участие 86 представителей малого и среднего бизнеса, а именно: предприниматели-ветераны, внутренне перемещенные лица, военные, развивавшие бизнес и бизнес которых пострадал от российской агрессии. Суммарно организаторы выделили 1 миллион гривен на гранты. Каждый победитель получит до 100 тысяч гривен на развитие собственного дела. Благодаря предоставленным средствам предприниматели смогут начать новый бизнес или масштабировать или релокировать уже имеющийся.  

Фото 3 — «Смельчаки, которые работают на победу»: победители конкурса «Делай свое с Kurator» представили собственные инициативы

«Победители конкурса «Делай свое с Kurator» – это предприниматели, которые в сложные времена не просто работают, а продолжают искать возможности для развития. Поддержка крупного бизнеса поможет им продолжать свое дело дальше. А это значит, что в общинах будет больше локаций для комфортного времяпрепровождения, новые рабочие места, поступления в местные бюджеты. Бренд Kurator уже несколько лет является надежным партнером предпринимателей HoReCa с точки зрения продуктов и экспертизы, а теперь это воплотилось и в грантовую поддержку для бизнесов военных, внутренне перемещенных лиц и предпринимателей, чей бизнес пострадал от военных действий. Убеждена, что общими усилиями нам удастся добиться успеха и быть надежной опорой для украинской экономики», — отмечает Наталья Шадчнева, руководитель Центра развития HoReCa МХП.

На награждении победителям кроме денежного приза вручили дипломы, сертификаты от бренда Kurator на доработанную продукцию, доступ к порталу с экспертными материалами для отрасли HoReCa и билет Ukraine HoReCa Masters, профессиональное масштабное событие для обмена опытом.

Важно, что на получении награды и гранта сотрудничество победителей и организаторов «Делай свое с Kurator» не завершается. Эксперты конкурса будут поддерживать предпринимателей и помогать экспертизой по профессиональным вопросам.  

«Наша главная цель сейчас – утверждать украинство каждый день. Одна из задач нашей команды — формирование бизнес-экосистемы МХП, в которой есть малые и средние производители, которые между собой взаимодействуют и оказывают друг другу услуги, поставляют товары, драйвируют нашу экономику и поддерживают ВСУ. Я благодарен участникам за то, что они нашли в себе силы в непростых нынешних условиях и отправились на конкурс, тем самым подтвердив свою готовность работать ради предстоящей победы», — отметил один из членов жюри — директор Департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павел Мороз.  

Фото 4 — «Смельчаки, которые работают на победу»: победители конкурса «Делай свое с Kurator» представили собственные инициативы

Кроме лекций от специалистов в области HoReCa, для конкурсантов организовали кулинарный мастер-класс по приготовлению блюд из доработанных продуктов Kurator. Под руководством профессионального шеф-повара Романа Маковецкого участники готовили куриные мифы с соусом Маринара и картофельное пюре с трюфелем.  

К выбору проектов судьи конкурса подходили тщательно. Бизнес-идеи победителей отвечали главным требованиям организаторов конкурса, а именно: инновационность, создание новых рабочих мест и социально-экономический эффект для общества. Десятка победителей выглядит так:

1) Семейное кафе «Водолей» расположено в поселке Иванков. В 2022 году вражеские войска разграбили его и вынесли оттуда дорогостоящее оборудование. В настоящее время владельцы начинают его восстанавливать.  

2) «Ланчбургер» от ТМ «Хлебный карман».   Победа в конкурсе "Делай свое" в 2023 году дала возможность релокировать бизнес из города Славянск в город Днепр, и благодаря победе в конкурсе "Делай свое с KURATOR" появилась возможность масштабировать этот проект.

3) Минигостиница на базе ресторана «Капуста». В ресторане популяризируется старинная украинская культура и кухня. Владельцы отыскивают рецептуры старинных украинских блюд и предлагают своим гостям. Минигостиницу планируют построить рядом, обещают современный дизайн, бесплатные завтраки и хорошее обслуживание.  

4) Кофейно-чайный клуб TeaKava. Военный вместе с женой-волонтеркой открыли дверь своего кафе в Ирпене за два месяца до полномасштабного вторжения, во время боевых действий помещение существенно пострадало. Благодаря гранту владельцы смогут восстановить и масштабировать проект.

5) «Мяска от мамы». Медик, мать двух воинов батальона "Азов", один из которых погиб от рук врага, начала готовить и отправлять на фронт продукты. Это дало толчок создать собственную коптильню. Сейчас предприниматель хочет масштабировать проект.  

6) "Семейное кафе". Военнослужащий из Киевщины в первые недели полномасштабного вторжения оказывал помощь беженцам в помещении своего кафе. Пока кафе не функционирует, однако владелец планирует восстанавливать его.  

7) Готовые блюда в реторт-пакетах. Идея проекта заключается в обеспечении военнослужащих и гражданских граждан, пострадавших от вооруженной агрессии РФ, готовыми блюдами собственного производства в реторт-пакетах.

8) Киоск с шаурмой. Во время боевых действий в Бородянке кафе участника конкурса сильно пострадало — выбиты окна, поврежденное обломками и пулями помещение. Сейчас владелец планирует превратить его в киоск с шаурмой, который даст новые рабочие места.  

9) Мобильная кофейня Caramel Kava. Мобильная кофейня – это инновационная концепция бизнеса. Целью является превратить стационарное кафе в мобильное, тем самым давать возможность военным согреться и ободриться.  

10) Liberty. В 2023 году житель села Кучаков открыла кофейню для встречи друзей и близких, сейчас планирует масштабироваться.  