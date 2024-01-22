«Смельчаки, которые работают на победу»: победители конкурса «Делай свое с Kurator» представили собственные инициативы

Десять победителей конкурса «Делай свое с Kurator» из Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областей получили свои награды и рассказали о собственных бизнес-инициативах. Именно эти проекты, процесс их создания и планы масштабирования поразили судей конкурса

В частности, среди победителей есть такие идеи как: «Мяско от мамы» — медикиня, мать двух воинов батальона «Азов», один из которых погиб от рук врага, начала готовить и отправлять на фронт продукты. « Готовые блюда в реторт-пакетах», которые обеспечивают военнослужащих готовыми блюдами собственного производства в реторт-пакетах и «Семейное кафе», владелец которого военнослужащий из Киевщины и в первые недели полномасштабного вторжения оказывал помощь беженцам в помещении своего кафе.

Конкурс «Делай свое с Kurator» организован брендом Kurator и Благотворительным фондом «МХП — Громади» для HoReCa (заведения питания, гостиницы, кейтеринг). На церемонии награждения победители смогли пообщаться с профессиональными шеф-поварами: совладельцем и бренд-шефом сети ресторанов НАЖИВО Алексеем Повторейко и бренд-шефом ресторанно-гостиничных комплеков Hvoya и Tavel Виталием Гуралевичем. А еще прослушали лекцию основателя консалтинговой компании RESTETIKA Андрея Магалецкого о лайфхаках и факапах открытия заведения.

«Грантовый конкурс «Делай свое с Kurator» это гораздо больше, чем просто финансовая поддержка. Это одновременно и развитие общин, и надежный тыл для пострадавшего бизнеса, и мотивация для военных и их семей. Я лично ознакомилась со всеми победителями, и хочу сказать, что все участники — смельчаки. Ведь среди них есть и волонтеры, и военные, и дружины военных и даже семьи, потерявшие родных. Несмотря на все вызовы, они продолжают заниматься собственным делом, масштабироваться, двигаться вперед и верить в победу. А мы верим в них и с радостью поддерживаем их инициативы», — прокомментировала Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда «МХП — Громади».

В конкурсе приняли участие 86 представителей малого и среднего бизнеса, а именно: предприниматели-ветераны, внутренне перемещенные лица, военные, развивавшие бизнес и бизнес которых пострадал от российской агрессии. Суммарно организаторы выделили 1 миллион гривен на гранты. Каждый победитель получит до 100 тысяч гривен на развитие собственного дела. Благодаря предоставленным средствам предприниматели смогут начать новый бизнес или масштабировать или релокировать уже имеющийся.

«Победители конкурса «Делай свое с Kurator» – это предприниматели, которые в сложные времена не просто работают, а продолжают искать возможности для развития. Поддержка крупного бизнеса поможет им продолжать свое дело дальше. А это значит, что в общинах будет больше локаций для комфортного времяпрепровождения, новые рабочие места, поступления в местные бюджеты. Бренд Kurator уже несколько лет является надежным партнером предпринимателей HoReCa с точки зрения продуктов и экспертизы, а теперь это воплотилось и в грантовую поддержку для бизнесов военных, внутренне перемещенных лиц и предпринимателей, чей бизнес пострадал от военных действий. Убеждена, что общими усилиями нам удастся добиться успеха и быть надежной опорой для украинской экономики», — отмечает Наталья Шадчнева, руководитель Центра развития HoReCa МХП.

На награждении победителям кроме денежного приза вручили дипломы, сертификаты от бренда Kurator на доработанную продукцию, доступ к порталу с экспертными материалами для отрасли HoReCa и билет Ukraine HoReCa Masters, профессиональное масштабное событие для обмена опытом.

Важно, что на получении награды и гранта сотрудничество победителей и организаторов «Делай свое с Kurator» не завершается. Эксперты конкурса будут поддерживать предпринимателей и помогать экспертизой по профессиональным вопросам.

«Наша главная цель сейчас – утверждать украинство каждый день. Одна из задач нашей команды — формирование бизнес-экосистемы МХП, в которой есть малые и средние производители, которые между собой взаимодействуют и оказывают друг другу услуги, поставляют товары, драйвируют нашу экономику и поддерживают ВСУ. Я благодарен участникам за то, что они нашли в себе силы в непростых нынешних условиях и отправились на конкурс, тем самым подтвердив свою готовность работать ради предстоящей победы», — отметил один из членов жюри — директор Департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павел Мороз.

Кроме лекций от специалистов в области HoReCa, для конкурсантов организовали кулинарный мастер-класс по приготовлению блюд из доработанных продуктов Kurator. Под руководством профессионального шеф-повара Романа Маковецкого участники готовили куриные мифы с соусом Маринара и картофельное пюре с трюфелем.

К выбору проектов судьи конкурса подходили тщательно. Бизнес-идеи победителей отвечали главным требованиям организаторов конкурса, а именно: инновационность, создание новых рабочих мест и социально-экономический эффект для общества. Десятка победителей выглядит так:

1) Семейное кафе «Водолей» расположено в поселке Иванков. В 2022 году вражеские войска разграбили его и вынесли оттуда дорогостоящее оборудование. В настоящее время владельцы начинают его восстанавливать.

2) «Ланчбургер» от ТМ «Хлебный карман». Победа в конкурсе "Делай свое" в 2023 году дала возможность релокировать бизнес из города Славянск в город Днепр, и благодаря победе в конкурсе "Делай свое с KURATOR" появилась возможность масштабировать этот проект.

3) Минигостиница на базе ресторана «Капуста». В ресторане популяризируется старинная украинская культура и кухня. Владельцы отыскивают рецептуры старинных украинских блюд и предлагают своим гостям. Минигостиницу планируют построить рядом, обещают современный дизайн, бесплатные завтраки и хорошее обслуживание.

4) Кофейно-чайный клуб TeaKava. Военный вместе с женой-волонтеркой открыли дверь своего кафе в Ирпене за два месяца до полномасштабного вторжения, во время боевых действий помещение существенно пострадало. Благодаря гранту владельцы смогут восстановить и масштабировать проект.

5) «Мяска от мамы». Медик, мать двух воинов батальона "Азов", один из которых погиб от рук врага, начала готовить и отправлять на фронт продукты. Это дало толчок создать собственную коптильню. Сейчас предприниматель хочет масштабировать проект.

6) "Семейное кафе". Военнослужащий из Киевщины в первые недели полномасштабного вторжения оказывал помощь беженцам в помещении своего кафе. Пока кафе не функционирует, однако владелец планирует восстанавливать его.

7) Готовые блюда в реторт-пакетах. Идея проекта заключается в обеспечении военнослужащих и гражданских граждан, пострадавших от вооруженной агрессии РФ, готовыми блюдами собственного производства в реторт-пакетах.

8) Киоск с шаурмой. Во время боевых действий в Бородянке кафе участника конкурса сильно пострадало — выбиты окна, поврежденное обломками и пулями помещение. Сейчас владелец планирует превратить его в киоск с шаурмой, который даст новые рабочие места.

9) Мобильная кофейня Caramel Kava. Мобильная кофейня – это инновационная концепция бизнеса. Целью является превратить стационарное кафе в мобильное, тем самым давать возможность военным согреться и ободриться.

10) Liberty. В 2023 году житель села Кучаков открыла кофейню для встречи друзей и близких, сейчас планирует масштабироваться.