Состоялся первый Sales Forumʼ2024 от KA Group

12 июля в Киеве, компания KA Group провела Sales Forumʼ2024 – ежегодную встречу лидеров бизнеса по вопросам новых стратегий и методов продаж на примерах украинских кейсов и мирового опыта. Партнерами SALES FORUM'2024 стали компании OLX , МХП , Lantmännen AXA , резиденты которых поделились экспертизой в выступлениях и дискуссиях.

Форум по продажам – это не просто событие, а платформа для обмена знаниями, опытом и инновационными подходами в сфере продаж. Форум посетило более 350 участников и 17 спикеров. Sales Forumʼ2024 стал местом, где участники получили новые знания, узнали о передовых практиках и установили ценные контакты с ведущими экспертами отрасли. Мероприятие было насыщено полезными инсайтами, новыми идеями и продуктивным общением с коллегами из более чем 50 компаний из разных отраслей.

Предлагаем ознакомиться с основными мнениями, звучавшими на форуме от ведущих экспертов в сфере продаж и бизнеса.

“Чем выше уровень твоего влияния, чем выше уровень твоей должности, тем чаще ты продаешь. Правда, уровень продаж уже другой – ты продаешь идеи и решения команде, партнерам, инвесторам”, - Алена Жупикова , основательница КА Group.

"Собрать знания и просто их иметь в себе или просто их передать — это еще не все. Важно стать спонсорами и драйверами перемен. поднять майндсет очень высоко и изменить мышление", - Лана Митченко , CEO КА Group.

"Заходя в войну, мы точно поняли, что люди в непонятных ситуациях выбирают одну из 3 реакций: замереть, бить или бежать. Мы, как бизнесмены или как сейлзы, приняли решение бежать. Но в этой беготне мы зарываемся в процессах. Любая кризис — это время перемен, а во время перемен лучше двигаться, чем стоять", - Вадим Марценко , основатель консалтинговой компании Martsenko Sales.

"Перед тем как строить продажи, стоит подумать о клиенте: как он живет? какие у него ожидания? как он себя ведет? как он планирует себя вести? какой у него опыт?", - Игорь Сыроватко , операционный директор OLX в Украине и Центральной Азии, бизнес-коуч.

В рамках панельной дискуссии вместе с экспертами Comfy, Intertop, monobank, Lantmannen Axa, Netpeak, IDNT, анализировали задачу синхронизации усилий продаж и маркетинга, ведь не новость, что во многих компаниях между этими подразделениями существуют противоречия вроде "продажи зарабатывают, маркетинг тратит" . “У каждой компании есть свой жизненный цикл, предполагающий наличие или отсутствие взаимодействия между маркетингом и сейлзом. Но есть база – общие KPI, общие стратегии, обмен информацией и т.д.”, – определил Максим Кочемасов , национальный менеджер Lantmännen Axa.

Максим предоставил примеры этапы взаимодействия маркетинга и Sales по развитию компании в соответствии с разными этапами зрелости компании:

Компания-стартап. Весь фокус на вал, на то, чтобы больше продать, быстро закрыть проблемные вопросы. Компания с более или менее весомыми продажами. Направление на долю рынка, контроль, влияние, согласованный ТОП SKU и т.д. Компания, как заново рождающаяся. Направление на эффективность ROI, каждого контрагента, SKU и т.д. Компания, которой некуда расти или растет медленными темпами. Целенаправленность на эффективность, на то, чтобы стать лучшей компанией.

“Мы строим кросс-продажи между продуктами. Это позволяет быстро сконцентрироваться на целях привлечения клиентов. Как уже год у нас появился b2b маркетинг-менеджер. Структурно относится к команде маркетинга, но де-факто – часть каждой команды каждого проекта. Этот менеджер помогает все эти продукты метить”, — отметил в дискуссии Эдуард Бондаренко , руководитель по b2b-продажам monobank.

Диалог о том, как строятся sales-стратегии в условиях высокой неопределенности и больших целей, состоялся между экспертами двух крупных сложных компаний – МХП и Ajax Systems. «Стратегическое партнерство – это всегда новые возможности. Это всегда о том, чтобы быть keep in touch и очень быстро реагировать на какие-либо изменения. Это всегда диалог с нашими партнерами. Это всегда о развитии. Мы думаем о том, как наши партнеры будут расти и, соответственно, растем вместе с ними. Мы даем им такие решения, которые закрывают их потребность и интересны нашему конечному потребителю”, - Оксана Борнак , руководитель управления по работе с торговыми сетями МХП.

“Раз в год мы согласны с владельцем бизнес-план с ним. Если его устраивает – ок, не устраивает – перерабатываем. Мы пытаемся рассматривать кейсы, смотреть, что у нас работает, не работает, и на основе этих кейсов принимать решения”, - Андрей Русан , региональный директор по продажам Ajax Systems.

"Самая распространенная ловушка – если наш план продаж не выполняется, мы пытаемся залатать ту дыру новыми, как нам кажется, более профессиональными продавцами, чем те, которые уже работают в нашей компании. На самом деле это не продавцы плохие – это система продаж неэффективная". Если мы построим систему продаж, то даже неэффективный продавец или менее эффективный продавец будет показывать хорошие результаты", - Марина Авдеева , совладелица и управляющая акционерка "Арсенал Страхование".

"Все, что вы пишете, каждый раз создает определенное впечатление о нас, нашей компании, о нашем продукте и обо всем, что связано с нашим именем. Именно текст, как инструмент коммуникации, способен подчеркнуть наши конкурентные преимущества. Он демонстрирует, насколько на самом деле мы крутые. Если у компании слабые тексты, то клиент может подумать, что ее продукты тоже слабые. Текст – это структура.

"Матрица навыков использования ИИ: Фундаментальный уровень. Каждый должен понимать, что такое: data, AI, нравственное и ответственное использование, почему оно галлюцинирует, как писать промты. Персональная производительность. Как пользоваться ChatGPT, Gemini, Claude, Microsoft Copilot и т.д. .Корпоративная производительность. Внедрение определенных инструментов, бизнес-процессов, использование определенного инструментария, который уже написан", — отметил Александр Краковецкий , соучредитель и руководитель DevRain, соучредитель и технический руководитель ДонорUA.

Спасибо всем, кто присоединился к SALES FORUMʼ2024! Надеемся увидеть вас на следующих мероприятиях KA Group в течение года.