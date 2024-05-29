СРА сеть SalesDoubler и развитие партнерского маркетинга в Украине

CPA сеть SalesDoubler работает на рынке партнерского маркетинга уже более 12 лет. Начиналось все с далекого 2012 года с трех энтузиастов. На сегодняшний день компания насчитывает более 70 сотрудников, сотрудничает с 12+ странами и имеет представительство в Казахстане.

В пуле компании более 1000 активных вебмастеров, привлекающих трафик на сотни партнерских программ сети.

Как работает партнерский маркетинг

Целью сети CPA является обеспечение благоприятных условий как для рекламодателей, так и для вебмастеров. Рекламодатель размещает свою партнерскую программу и условия на платформе сети, предоставляет маркетинговые материалы и прописывает условия оплаты.

CPA сеть отвечает за все юридические аспекты и варианты оплаты, поэтому для вебмастера это удобное решение, а также возможность доступа к большому количеству трафиковых партнеров через единую платформу, что значительно экономит ресурсы рекламодателя. Для вебмастеров не нужно искать клиентов, поскольку все партнерские программы доступны в личном кабинете на платформе SalesDoubler. Сеть контролирует выполнение условий обеими сторонами и поддерживает “Win-Win” отношения.

Возможности для партнеров SalesDoubler

SalesDoubler – мультивертикальная CPA сеть, работающая в разных направлениях и помогающая рекламодателям достигать их KPIs, оказывая необходимую поддержку по лидогенерации.

SalesDoubler предоставляет вебмастерам доступ к разным инструментам, учебным материалам, а самое главное, партнерским программам в разных вертикалях, чтобы они могли привлекать трафик и зарабатывать онлайн:

Кредитное направление: на данный момент представлено более 300 финансовых партнерских программ от банков и МФО в 12+ странах мира;

E-commerce направление: 100+ партнерских программ в Украине от интернет магазинов и маркетплейсов;

Крипто вертикаль: 25+ пп, это крипто биржи, кошельки, трейдинг компании, другие, которые в поисках новых пользователей;

Онлайн сервисы: обучение, онлайн тв, доставка, страхование, билеты.

Конечно, война изменила многое, в том числе рекламу. Сейчас рекламодатели нуждаются в усилении онлайн маркетинга и CPA сеть SalesDoubler готова помочь в этом посредством трафиковых партнеров.

Вебмастера могут зарабатывать, используя инструменты и обучающие материалы платформы SalesDoubler, а инфлюэнсеры и онлайн-бизнесы с контент-проектами могут монетизировать трафик через CPA сеть SD.

Собственная партнерская программа по SalesDoubler

Запускайте свои партнерские программы с SalesDoubler. Диверсифицируйте ваш маркетинг онлайн, найдите новые возможности вместе с вебмастерами, получите дополнительный доход и экспертизу!

Важно понимать, что партнерская программа не всегда отрабатывает так как ожидается, нужно определенное время, для того чтобы развить данный канал и дальше ежемесячно получать дополнительный результат, развивая успехи дальше. Нужно найти баланс условий между рекламодателем и вебмастерами, чтобы это действительно превратилось для всех в успешную Win-Win историю.

Размещайте свою партнерскую программу в CPA-сети SalesDoubler и получайте больше качественных клиентов!