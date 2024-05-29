СРА мережа SalesDoubler та розвиток партнерського маркетингу в Україні

CPA мережа SalesDoubler працює на ринку партнерського маркетингу вже більш ніж 12 років. Починалось все з далекого 2012 року з трьох ентузіастів. На сьогоднішній день компанія налічує більше ніж 70 співробітників, співпрацює з 12+ країнами та має представництво в Казахстані.

В пулі компанії більше 1000 активних вебмайстрів, що залучають трафік на сотні партнерських програм мережі.

Як працює партнерський маркетинг

Метою CPA мережі є забезпечення сприятливих умов як для рекламодавців, так і для вебмайстрів. Рекламодавець розміщує свою партнерську програму та умови на платформі мережі, надає маркетингові матеріали і прописує умови оплати.

CPA мережа відповідає за всі юридичні аспекти та варіанти оплати, тому для вебмайстра це зручне рішення, а також, можливість доступу до великої кількості трафікових партнерів через єдину платформу, що значно економить ресурси рекламодавця. Для вебмайстрів не потрібно шукати клієнтів, оскільки всі партнерські програми доступні в особистому кабінеті на платформі SalesDoubler. Мережа контролює виконання умов обома сторонами та підтримує “Win-Win” відносини.

Можливості для партнерів SalesDoubler

SalesDoubler – мультивертикальна CPA мережа, яка працює в різних напрямках і допомагає рекламодавцям досягати їх KPIs, надаючи необхідну підтримку по лідогенерації.

SalesDoubler надає вебмайстрам доступ до різних інструментів, навчальних матеріалів, а найголовніше, партнерських програм в різних вертикалях, щоб вони могли залучати трафік та заробляти онлайн:

Кредитний напрямок: н а даний момент представлено понад 300 фінансових партнерських програм від банків та МФО в 12+ країнах світу;

E-commerce напрямок: 100+ партнерських програм в Україні від інтернет магазинів та маркетплейсів;

Крипто вертикаль: 25+ пп, це крипто біржі, гаманці, трейдинг компанії, інші, які в пошуках нових користувачів;

Онлайн сервіси: навчання, онлайн тб, доставка, страхування, квитки.

Звісно, війна змінила багато чого, в тому числі і рекламу. Зараз рекламодавці потребують підсилення онлайн маркетингу і CPA мережа SalesDoubler готова допомогти в цьому за допомогою трафікових партнерів.

Вебмайстри можуть заробляти, використовуючи інструменти та навчальні матеріали платформи SalesDoubler, а інфлюенсери та онлайн-бізнеси з контент-проєктами в свою чергу можуть монетизувати трафік через CPA мережу SD.

Власна партнерська програма з SalesDoubler

Запускайте власні партнерські програми з SalesDoubler. Диверсифікуйте ваш маркетинг онлайн, знаходьте нові можливості разом з вебмайстрами, отримайте додатковий дохід та експертизу!

Важливо розуміти, що партнерська програма не завжди відпрацьовує так як очікується, потрібен певний час, для того, щоб розвинути даний канал і далі щомісяця отримувати додатковий результат, розвиваючи успіхи далі. Потрібно знайти баланс умов між рекламодавцем та вебмайстрами, щоб це дійсно перетворилося для всіх у успішну Win-Win історію.

Розміщуйте свою партнерську програму у CPA-мережі SalesDoubler та отримуйте більше якісних клієнтів!