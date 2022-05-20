Украина должна прекратить вести любой бизнес в России и Беларуси – эксперт

Украина должна прекратить вести любой бизнес в Беларуси и России, поскольку таким образом мы продолжаем финансировать войну в Украине.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий экономиста Бориса Кушнирука, комментируя деятельность компании Parimatch, продолжающей работу на рынке агрессора.

По его словам, деятельность таких компаний должна жестко контролироваться Службой безопасности Украины.

"Украина должна прекратить вести любой бизнес в России и Беларуси, по крайней мере на время войны. На время войны это, безусловно, недопустимо. Представить себе торговлю во время Второй мировой войны между, например, Германией и Британией, вряд ли можно представить", – заявил он.

Не все европейские компании в первые дни войны прекратили бизнес в России и в Беларуси, однако под давлением общественности постепенно уходили с рынков.

"Здесь важно, чтобы мы дожимали наших бизнесменов до осознания, что это вопрос не только в том, в какой мере работает это на враге или нет, а что это просто аморально, когда вы живете в стране, которая вынуждена вести войну, защищаясь от врага, и при этом вы сознательно, прячась, бесспорно, потому что открыто это не делаете, а прячась продолжаете вести те или иные операции со страной-врагом", - подчеркнул Кушнирук.

Напомним, букмекерская компания Parimatch продолжает работать в Беларуси. Это подтверждают баннеры компании в Минске, а также новости о жребии третьего раунда Париматч-Кубок Беларуси, анонсированные 18 мая.

Ранее в компании заявили, что отозвали франшизу в России, но после незначительного ребрендинга компания продолжает работу.

В официальном сообщении компании о ребрендинге подчеркнули, что действующие контракты продолжат выполняться в рамках согласованных опций.

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