Украинский бренд Nemiroff в Топ-10 самых быстро растущих брендов крепких напитков мира

Украинский бренд Nemiroff вошел в десятку наиболее быстро растущих брендов среди всех крепких напитков в мире, по данным издания The Spirits Business. Рост бренда составил 41.7% в прошлом году, что вместе с удачными маркетинговыми активациями и запусками новых продуктов позволило Nemiroff снова получить международный титул "Vodka Brand Champion 2024".

Начиная с Украины, где бренд удерживает позицию водки №1, Nemiroff стремительно расширил свое влияние на международном уровне. На Ближнем Востоке он является брендом водки №1 в ОАЭ, включая Абу-Даби и Северные Эмираты и самой популярной водкой в Азербайджане. В Грузии Nemiroff стал брендом импортной водки №1, а в Казахстане – вторым по популярности импортным брендом.

В Европе Nemiroff входит в пятерку крупнейших импортных брендов в Финляндии и является самым быстрорастущим брендом на этом рынке. В Великобритании бренд за год вырос в шесть раз и занял место среди десяти наиболее популярных импортных брендов водки.

Положительная динамика наблюдается и в канале Duty-Free, где до войны бренд находился среди тройки мировых лидеров. Так, Nemiroff занимает второе место среди брендов водки в Чехии, входит в тройку лидеров в Румынии и в пятерку крупнейших брендов в Индии и Германии.

Это не первое признание Nemiroff на международной арене. В 2020 году, после пандемии, Nemiroff уже возглавлял список ТОП-100 международных компаний-производителей крепкого алкоголя по скорости роста, опередив не только 16 водочных брендов мира, но и известных производителей виски, джина, рома и текилы.

Такие достижения дают о себе знать – в прошлом году компания Nemiroff уплатила в бюджет Украины 1,6 миллиарда гривен налогов.