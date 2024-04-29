Украинское реноме: почему компания с миллиардным оборотом забыла об улитках и сосредоточилась на ИТ

Группа компаний РЕНОМЕ, которая 30 лет назад начинала с продаж компьютерной техники и программного обеспечения, за время своего существования попробовала все — от строительства жилых комплексов до выращивания рыбы и улиток. Сегодня это высокотехнологичный региональный игрок рынка с миллиардным оборотом, работающий сразу по нескольким направлениям – IT-технологиям и решениям для финансового сектора, строительства и девелопмента.

Надежда Гладкевич, бывший генеральный директор, а ныне акционер и член наблюдательного совета группы компаний, рассказывает, что, несмотря на войну, РЕНОМЕ продолжает строить жилье бизнес-среднего класса, разрабатывать цифровые продукты для объединенных территориальных общин (ОТГ) в Украине и экспортировать готовые IT- решения для финансового сектора

«Западные компании, учившие нас писать бизнес-планы, теперь не знают, что нам посоветовать»

Расскажите, как поменялась ваша роль в управлении группой компаний РЕНОМЕ?

Решение отойти от операционного управления я приняла три года тому назад. До этого 17 лет работала генеральным директором группы компаний РЕНОМЕ и директором IT-компании RENOME SMART, что было настоящим призванием. Моя профессия – инженер-системотехник. Это то, в чем я особенно разбираюсь и знаю рынок. Сейчас у меня появилась возможность взглянуть на бизнес под другим углом вместе с другими акционерами определять стратегию работы с ключевыми клиентами, кадровую политику и способность компании выполнять поставленные цели.

Не скучно?

Напротив, это много новых вызовов, возможность применить свою экспертизу в расширении бизнеса и выстраивании новых партнерств. В то же время, мы трансформируем роль самой материнской компании, она будет сосредоточена на аудите и перераспределении активов.

За изменением роли действительно стоит много делегирования и доверия к менеджерам, которые берут на себя управление бизнес-процессами. Они ко мне прислушиваются, но я всегда даю им возможность учиться на ошибках. Имея общую стратегию, каждый управленец самостоятельно определяет тактику ее реализации. Иметь таких людей большая ценность. Всегда остерегалась тех, кто со мной соглашался, и считаю, что эффективность — в коллективной синергии, сочетании видений и свежих взглядах.

Бизнес РЕНОМЕ очень сегментирован. Как определяете, на чем сосредоточиться, а какие инициативы не имеют будущего?

У нас было множество бизнесов. Кое-что продали или закрыли, потому что это не соответствовало стратегии, не были ли мы в этом лучшие или не могли предложить наивысшее качество. Или не имели соответствующих условий налогообложения. Да, мы продали бизнес по выращиванию рыбы, потому что фермерские хозяйства в этом сегменте более эффективны благодаря невысокой налоговой нагрузке и более низким операционным расходам. То же касается улиточной фермы. Небольшие ФЛП имеют больше преимуществ в создании высокомаржинального нишевого бизнеса. Кроме того, мы не нашли управленца, который бы так же горел улитками, как инвесторы. Теперь улитковая ферма в руках нового владельца, который глубоко понимает специфику и развивает производство.

Всегда остерегалась тех, кто со мной соглашался, и считаю, что эффективность — в коллективной синергии, сочетании видений и свежих взглядах.

Мы же сконцентрировались на двух ключевых направлениях – строительстве и ИТ. В строительстве, кстати, наблюдается большой рост. Эффективность выше, чем до войны. Но и вызовы огромны, в частности, удорожание материалов и нехватка кадров. Как бы мы ни пытались автоматизировать процессы, но основная рабочая сила в строительстве — мужчины, а именно их государство нуждается в фронте.

Вести любой бизнес сейчас непросто. Война рождает большую непрогнозируемость и множество других рисков. Что делает вас лично и компанию устойчивой?

Бизнесмен отличается тем, что он конструктивно реагирует на перемены. Конечно, выручает большой опыт становления, который мы прошли в 1990-х и 2000-х. Во время турбулентности мы стараемся быть динамичными. Рассчитываем бюджеты на год, держимся их как ориентиру, но изменения вносим ежемесячно — в зависимости от внешних факторов.

В 2000-х было намного проще. На пустом рынке достаточно иметь разум, идеи и быть не ленивым, чтобы их воплотить. Мы добросовестно относились к своему делу, учились у мощных западных партнеров и генерировали прибыль. РЕНОМЕ — до сих пор лидер в строительстве до сих пор создает качественное программное обеспечение, которое продается на все континенты — от Африки до Южной Америки.

В 2000-х было намного проще. На пустом рынке достаточно иметь разум, идеи и быть не ленивым, чтобы их воплотить.

Сейчас украинский бизнес живет в неопределенности. Партнеров, у которых можно перенять опыт работы в условиях войны, нет, потому что они с таким не сталкивались. У западных компаний, которые учили нас писать бизнес-планы, нет ответа, что нам делать. Но есть три вещи, которые приходят на помощь — это собственная команда, глубокая экспертиза и понимание, что ни при каких условиях нельзя останавливать бизнес. Можно менять направления в соответствии с новыми запросами рынка, даже по определенным проектам в минусе, но сохранять людей и «спортивную форму». Если ты остановился, стартовать снова будет гораздо труднее.

Центр R&D

«Мы выигрываем тендеры в Европе, конкурируя с мировыми игроками»

Расскажите об ИТ. Два года назад Реноме стала резидентом цифрового сообщества «Дія.City». Что это дало компании?

IT-направление выделено в отдельную продуктовую компанию RENOME SMART. Она занимается созданием программных решений для FinTech, а также инфраструктуры аппаратного обеспечения. Большинство IT-решений RENOME SMART являются собственной разработкой, проходящей все стадии проектирования, конструирования и производства непосредственно в Украине. Эти решения мы экспортируем в более чем 20 стран. Также РЕНОМЕ осуществляет аутсорс-сопровождение банкоматных сетей крупнейших украинских банков.

Резидентом "Дія.City" RENOME SMART стала в апреле 2022-го. Являться частью государственной цифровой сети означает иметь особый правовой статус, либерализованные трудовые отношения и специальное налогообложение. В частности, мы получили льготы по налогам на заработную плату, и это сделало компанию более конкурентоспособной. Мы никогда не работали с программистами как с ФЛП, все имеют официальное трудоустройство, социальное обеспечение и высокую заработную плату. Это означало, что мы в отличие от большинства игроков на рынке платим высокие налоги. От этого страдала себестоимость конечного продукта.

Кроме того, резидентство в «Дія.City» дает дополнительные возможности представить нашу компанию на международной арене.

Куда сейчас экспортирует ИТ-решение RENOME SMART и какие это продукты?

Это решения для финансового сектора, в которых мы имеем высокую экспертизу. Компания экспортирует программное обеспечение для финансовых институций Африки, Средней Азии. У нас есть проекты в США, Турции, Бангладеш, Мексике, Румынии.

С начала полномасштабного вторжения у нас появилось много зарубежных партнеров. Им так нравится качество наших решений, что их не пугает война в Украине. Одним из них был партнер из Косово, обратившийся за решением для учета наличных денег. Это включало не только программное обеспечение, но и депозитные машины, которые по нашей конструкторской документации производит сейчас другая украинская компания.

Кроме депозитных машин мы поставляем оборудование разной модификации: киоски, сортировщики наличных и т.д. К примеру, вместе с немецкой компанией Giesecke + Devrient, которая является одним из лидеров в производстве банковского оборудования, мы разработали кассовые центры нового поколения.

С решениями кэшменеджмента мы выигрываем тендеры в Европе, конкурируя с мировыми игроками.

Конечно, с началом войны всегда присутствует страх не выполнить обязательства по контракту. Но у нас есть сильная поддержка партнеров. Все наши инженеры остались в Украине и работают на местах. Кроме того, всегда просчитываем запасные варианты изготовления того или иного оборудования за границей.

Есть ли спрос на эти продукты на внутреннем рынке?

С началом полномасштабной войны большинство наших клиентов в Украине остановило развитие. За это время по украинским банкам у нас минимальное количество новых разработок. Финансово они чувствуют себя хорошо благодаря государственным облигациям. Негативная сторона этого комфорта — у украинских банков меньше стимула развиваться. R&D, основа нашей деятельности как IT-компании, очень дорогой ресурс. Этот отдел имеет более 60 высококвалифицированных инженеров, которых мы не можем сократить на время отсутствия заказов. Чтобы сохранить кадровый потенциал в сегменте научных исследований и разработок, а также экспертизу, отличающую РЕНОМЕ на рынке, мы и начали активно работать с зарубежными партнерами.

Параллельно было время оптимизировать собственные программные продукты и создали платформу RS.Core для управления всеми устройствами самообслуживания, интегрированными в различные информационные структуры, среди которых банковские сети, мобильные приложения и ERP-системы.

До сих пор у нас было множество продуктов, каждый из которых был написан на другой платформе. Было сложно каждый раз компилировать их к потребностям конкретного заказчика. Платформу RS.Core мы создали на новом стеке технологий и теперь развиваем целый калейдоскоп FinTech-решений на одной платформе.

Сколько это стоило компании?

За время войны мы инвестировали во внутреннюю способность и автоматизацию процессов 25 млн. грн. Сюда входят инвестиции в кибербезопасность и внедрение новых сервисов.

На мой взгляд, максимально автоматизировать процессы – лучший рецепт в условиях турбулентности. Это позволяет своевременно реагировать на изменения и быстро перестраивать бизнес-процессы. Чем более гибкая система, тем более состоятельная и конкурентоспособная компания на рынке.

Автоматизация — это способ избежать дефицита кадров?

Да. В настоящее время в штате RENOME SMART 350 сотрудников. Но проблемы с персоналом на рынке есть, и это касается всех компаний. Учитывая нехватку квалифицированных кадров, мы работаем с учебными заведениями для поиска талантов, создали собственные учебные программы и рассматриваем возможность работы с поколением 60+, которое готово учиться новой профессии, а также привлекаем больше женщин. Они осваивают даже профессии сервисных инженеров.

«Из других ЦНАПов приезжали просто посмотреть, как работает автоматизация работы с реестрами»

Еще одно направление, которым вы занимаетесь уже пятый год, – работа с муниципалитетами. Сложно ли частной компании работать с государством?

Муниципальные проекты RENOME SMART охватывают 98 общин в 20 областях Украины. Мы внедряем автоматизацию процессов в ЦНАПах. Эти продукты интегрируются между собой и необходимыми государственными реестрами, поэтому мы получаем единую информационную среду, в которую удобно вносить данные, хранить, анализировать, быстро предоставлять необходимые услуги. При этом это инструмент для планирования и развития муниципалитета.

Запустить первый проект было очень просто, ведь у нас был опыт разработки паспортной системы, поэтому хорошо знали пул проблем, с которыми сталкиваются ЦНАПы. На базе Ровенского ЦНАПа мы автоматизировали работу с государственными реестрами, и эффект оказался колоссальным: клиент обслуживался через 15 минут, очереди исчезли как явление. Из других ЦНАП тогда приезжали просто посмотреть, как это работает.

На сегодняшний день имеется более 100 реализаций программных решений по всей Украине. Кроме автоматизации услуг для жителей общества это создание муниципальных реестров с поддержкой хозяйственного учета, проекты по управлению земельными ресурсами, решения для мониторинга и управления трафиком в городах и контроля оплаты за проезд и т.д.

Кстати, наш пилотный проект по транспортному решению был в Мариуполе. Такой же реализовали в Херсонской области. К сожалению, часть ЦНАПов, с которыми мы работали, до сих пор под оккупацией. С другими возобновили работу, как только это стало возможным.

Работать в сфере с высоким уровнем коррупции сложно. Когда мы хотим автоматизировать процессы и предлагаем прозрачные решения, всегда подвергаемся сопротивлению чиновников и даже предпринимателей, привыкших работать в тени. Но процесс двигается. Сейчас мы реализовали крупный транспортный проект в Львовской области. Он предусматривал установку системы валидаторов в общественном транспорте, автоматизацию оплаты за проезд и контроль движения по заявленным маршрутам. Конечно, не все перевозчики в восторге от цифровизации, но руководство области было положительно и решительно настроено реализовать этот проект.

Мониторинговый центр

Кто финансирует реализацию таких проектов?

Очень часто приходится искать доноров, ведь у территориальных общин не всегда достаточно средств для инвестиций в цифровизацию. Да, мы наладили сотрудничество с Агентством США по международному развитию USAID, компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Программой развития ООН в Украине. Доноры охотно дают средства, если понимают, что проект будет реализован и сделает процессы в Украине более прозрачными. Но и сами общины пытаются инвестировать в современные технологии, ведь видят их эффективность. К примеру, мы создали решение для учета земли, которое контролирует уплату аренды, выявляет земли вне учета и позволяет ОТГ планировать тарифы за пользование участками, предоставлять льготы и планировать поступление налогов.

«С началом войны мы лишились половины специалистов финансового департамента. Но снова учились и поднимали экспертизу»

На ваш взгляд, что делает компанию более сильной, особенно в условиях войны?

Наше единство, выстроенное через сильную корпоративную культуру и заботу о людях, и наши фейлы.

Расскажете о фейлах?

В 2019 году мы получили мощную таргетированную кибератаку с проникновением в сеть. К этому под такую же попали два крупнейших украинских банка. До утечки данных не дошло, наши клиенты не получили никакого ущерба, поэтому не выставили нам штрафных санкций. Но теперь РЕНОМЕ тратит огромные средства на кибербезопасность и обеспечение непрерывности оборудования в онлайн-режиме. Несколько раз в год проходим аудит от банков, имеющих мощные департаменты безопасности, и от специализированных сертификационных центров.

Какой сейчас климат внутри компании? Как поддерживаете служащих в условиях войны?

Когда началась великая война, это было большим стрессом и для людей, и для компании. Первые месяц-два мы платили минимальную зарплату и не понимали, что будет дальше. Многие женщины в поиске безопасности для себя и своих детей уехали за границу, из финансового департамента у компании осталась половина работников. Мы учились заново, поднимали экспертизу и, наконец, возобновили работу.

Скачали работой и новыми вызовами инженеров и других специалистов. Настроение внутри компании было боевое. Но, конечно, когда все возвращаются с работы, подвергаются стрессу от происходящего вокруг, по-разному реагируют на неопределенность, оказываются в эпицентре личных трагедий. В первые дни войны мы каждые несколько часов собирались вместе просто поговорить и поддержать друг друга.

Мы все еще делаем много вещей вместе, это нас объединяет. Стремление помогать и поддерживать уже стало частью нашей корпоративной культуры. Сейчас в компании действуют два благотворительных фонда, которые наполняют работники и акционеры компании. Первый — внутренний фонд взаимопомощи Smart Care для попавших в сложную жизненную ситуацию. Также у компании есть фонд помощи ВСУ, ведь из 350 работников RENOME SMART служат 35, то есть 10%.

Во время войны мы решили отменить празднование. Отмечаем важные даты, но другим способом. На Новый год мы вместе делали оливье, а затем на благотворительной ярмарке продавали за донат. Только с оливье мы собрали 58 тыс. грн. и закрыли ближайший запрос от ВСУ. Это вдохновляет, объединяет и помогает выстоять в любых условиях, жить и работать.