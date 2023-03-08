Управлять заводом во время войны или "праздник весны" украинской деловой женщины

Есть много стереотипов вокруг разделения профессий на "мужские и женские". Есть дискуссии вокруг того, отмечать ли 8 марта как особый день в календаре государственных праздников. А есть истории деловых женщин в Украине, которые собственным примером демонстрируют, что женщине по силам все, в том числе и разрушить все барьеры предвзятости вокруг себя. Именно о таком опыте рассказала Елена Гайдукова, директор по производству Данон в Украине.

Елена Гайдукова, директор по производству Данон в Украине. Фото: Данон

Елена, сейчас так много дискуссий вокруг календарной даты 8 марта. Что этот день значит лично для вас?

- Раньше я относилась к этому празднику, как к возможности отдохнуть и получить внимание и положительные эмоции, ведь на работе или дома у тебя есть возможность почувствовать себя особенной, выйти из рутины, отвлечься на поздравления других коллег. Это же хорошо, если не погружаться в смыслы. Так мы из года в год жили по традициям, которые для нас не несли какой-то смысловой нагрузки, но доставляли общее удовольствие. Но с приходом войны уже второй год атмосфера праздничности совершенно отсутствует.

Вместе с тем, трагические события феноменальным образом прояснили многое в нашей жизни. То же произошло и с этой датой. Отслоилась искусственная атмосфера. Каждая женщина за год войны прожила невероятный опыт, почувствовала и поверила в свои силы, как никогда раньше. Этот процесс необратим. Ведь теперь, когда женщины перед лицом войны и автомат умеют держать, и генераторы ремонтировать, и заводом управлять, нет оправданий и аргументов для каких-либо компромиссов с собой, своими правами, свободами и возможностями.

Силу женщины подчеркнули и стрессовые условия, которые научили нас быстро мобилизоваться и овладевать своими эмоциями. Когда ты имеешь ответственность перед собой и другими, ты становишься неуязвимой, ведь перед тобой уже есть цель. Моя цель как руководителя заключалась в том, чтобы прибавить сил команде в это непростое время. Я понимала, что должна стать ролевой моделью для всех коллег без исключения: быть собранной, решительной, сильной. Трудно было оставаться в рациональной плоскости. И, безусловно, были случаи, когда мне не все удавалось, но главное – мы оставались сплоченными и активно взаимодействовали друг с другом.

Поэтому если перестать ассоциировать этот день с советским прошлым и начать видеть в нем напоминание о роли женщины в обществе, двигаясь к лучшим возможностям для каждой, считаю этот день важным и нужным.

Как вам удается успешно прокладывать карьерный путь, который раньше считался бы не очень типичным для женщины, ведь производство - дело суровое? Какие черты, какие знания и умения помогают? А какие наоборот мешают?

– Работа никогда не ассоциировалась у меня с карьерой. Я делаю дело, которое люблю и к которому чувствую любопытство. Считаю, что это универсальный рецепт удачи. В остальном же успеху помогали достичь черты, воспитанные родителями с детства. Оно пришлось на времена, когда работать приходилось всем и много, ведь этого требовала жизнь в селе. Здесь важно отметить, что воспитание осуществлялось собственным примером. Поэтому у меня были очень хорошие модели для подражания. Полная самоотверженность очень помогает в любом деле. Но как помогает, так и мешает, потому что является исчерпывающим ресурсом. В работе, я поклонница равного и справедливого подхода ко всем, не практикую двойных стандартов и серых зон. В то же время неукоснительно следую принципу, что правила касаются всех. И, конечно, ответственность. Своим успехом я обязана способности не бояться брать на себя ответственность.

Война помогла почувствовать еще одну важную практику для управленца – близость. Во время воздушных тревог мы стали чаще совместно со всем коллективом проводить время в нерабочем формате в укрытии. Такой досадный повод дал нам такие замечательные возможности! Мы ведь много общались, узнали столько нового друг о друге, почувствовали, что мы едины и близки. Это вывело нас на новый уровень доверия. А это – самый надежный фундамент для любого дела.

Приходилось ли вам встречаться со стереотипами и пристрастным отношением в работе?

– Мой профессиональный путь был тернист и непрост. Женщина-инженер на производстве на протяжении многих лет считалась довольно редким явлением. Поэтому со стереотипами и пристрастностью встречаться приходилось на каждом шагу. Вдобавок, мой образ завершал статус блондинки. Но я никогда не давала себе индульгенций оправдывать этим свое положение, наоборот – не обращала на это внимание и упорно действовала в соответствии со своими ценностями и убеждениями. Под влиянием этого все стереотипы рушились. Когда вы встречаетесь с подобным, помните, что это – не ваша проблема, а проблема того, кто ненадлежаще ведет себя. Это их личный опыт мешает объективности. Поэтому, я уверена, нужно убеждать не словом, а делом. А профессионализм, знания и умения по любому делу откроют для вас возможности вместо барьеров .

Как гендерное равноправие проявляется в работе на производстве, ведь в таких специфических направлениях снова начинаешь думать о "мужских и женских профессиях"?

- Тема гендерного равенства для компании Данон не нова. Уже много лет компания не только декларирует принципы на уровне политик, но и внедряет практики на местах. Ведется мониторинг гендерного баланса, обеспечиваются равные условия оплаты труда для женщин и мужчин, внедрена политика отцовства, позволяющая и папам, и мамам находиться в декрете. На заводе в Кременчуге еще в 2021 году мы запустили проект обучения женщин-карщиц. И эти сотрудницы уже несколько лет успешно реализуют себя в работе.

А в этом году мы набрали девушек на обучение с возможностью получить профессию оператора технологических линий. На проект по собственной инициативе подались наши сотрудницы по другим направлениям (например, составительницы, упаковщицы и другие). Данную инициативу встретили в команде с большим энтузиазмом. Сейчас коллеги готовятся к экзамену, а мы, тем временем, продолжаем анализ рабочих направлений для расширения пилотного проекта. Подобные инициативы хорошо работают как с точки зрения ценностей, так и устойчивого развития предприятия.

Несмотря на продвижение в понимании этого праздника, все еще есть за что бороться? Как вы считаете, какие важные шаги нужны нашему обществу и где должен происходить этот прогресс?

- На личном уровне, я считаю, что прежде всего мы должны справиться с препятствиями в собственной ментальности. Когда мы берем на себя ответственность, то это единственное важное значение безотносительно к гендерному признаку.

На уровне предпринимателей очень важно преодолеть барьер восприятия женщины через призму детей, декрета и больничных. По собственному опыту знаю, что успешная женщина, стремящаяся развиваться, справится со всеми обстоятельствами. Итак, если вы не можете помочь и помочь здесь, по крайней мере не мешайте этому развитию.

А на уровне общества, считаю, важно иметь активную позицию: открыто говорить о проблеме, если таковая существует, и отстаивать свои права, если они нарушаются. Это должно быть нормой, как и во всех демократических обществах. Это, наверное, тоже относится к плоскости ответственности, но уже коллективной. Будем сильными и помним о том. что нам по силам гораздо больше, чем мы можем представить. Так что никогда не соглашайтесь на меньшее, а действуйте в согласии со своей позицией, принципами и ценностями.