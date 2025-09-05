"В L'Oréal мы всегда стремились строить команду не просто из высококвалифицированных специалистов, а из людей, разделяющих наши ценности", — Татьяна Довжук, HRD ”L'Oréal Украина"

Редакция “ТОП-100” пообщалась с HRD L'Oréal Украина Татьяной Довжук о тенденциях на рынке труда, а также о том, как компания удерживает персонал и развивает его через образовательные программы.

Какие тенденции на рынке труда вы наблюдаете за последний год? Как вы думаете, кадровый кризис обостряется или ситуация стабилизируется?

- Украинский рынок труда переживает период трансформаций, демонстрируя значительную способность к адаптации и частичному восстановлению на все вызовы. С самого начала полномасштабной войны наш украинский офис получил мощную поддержку от группы L'Oréal, что позволило нам стойко преодолевать трудности. Однако мы четко видим, что кадровый кризис, к сожалению, только усугубляется , в первую очередь из-за существенных демографических изменений и длительного влияния войны.

Анализируя последний год, мы выделяем несколько ключевых тенденций, формирующих текущий ландшафт рынка труда:

Неравномерное обновление и увеличение вакансий. Хотя это медленный процесс, мы фиксируем заметный рост количества вакансий, что свидетельствует о постепенном возвращении деловой активности.

Динамика роста заработной платы. Средняя зарплата в Украине демонстрирует стабильный рост, что является положительным сигналом для работодателей.

Длительная структурная безработица . Интересно, что, несмотря на большое количество открытых вакансий, уровень безработицы остается высоким. Это указывает на глубокое структурное несоответствие между имеющимися рабочими местами и квалификацией соискателей.

Демографическое влияние и смены рабочей силы. Война, к сожалению, кардинально изменила демографическую картину страны и существенно трансформировала состав рабочей силы. Это имеет долгосрочные последствия для рынка.

Смена приоритетов секторов. Мы наблюдаем ситуацию, когда государственное управление и сфера обороны являются едва ли не единственными секторами, где фиксируется увеличение занятости. Это существенно переформатирует общую структуру рынка труда.

Рост популярности отдаленной работы. Гибкие форматы занятости, в том числе удаленная работа, продолжают набирать обороты, становясь все более запрашиваемыми как со стороны работников, так и работодателей.

Что касается кадрового кризиса, то это действительно объективная реальность. В настоящее время почти 60% компаний открыто заявляют об острой нехватке рабочей силы, что является прямым следствием длительной мобилизации и значительной эмиграции. Однако в L'Oréal Украина мы рассматриваем эту сложную ситуацию не как препятствие, а как важную возможность для развития . Это наш шанс быть креативными и попробовать новые подходы к найму и развитию сотрудников, не применявших ранее. Мы верим, что успешно пройдем этот этап, который однозначно сделает нас более выносливыми, сильными и изобретательными!

Команда "L'Oréal Украина". Фото: пресс-служба

Каким вы видите "идеального кандидата" в компании сегодня? Как он изменился по сравнению с довоенным временем?

– В L'Oréal мы всегда искали не просто сильных специалистов, а личностей с ценностями и желанием расти. Нам близки люди, способные мыслить стратегически, постоянно учиться и адаптироваться, не теряя ориентира даже в самых сложных и нестабильных условиях. Важным качеством является способность сохранять эмпатию и чувствительность к потребностям других, ориентируясь при этом на достижение высоких результатов. Этот портрет идеального кандидата для нас остается неизменным, ведь такие люди способны адаптироваться к сложной реальности и создавать постоянную ценность для бизнеса и других людей.

В то же время, очевидно, что война внесла значительные коррективы в поведение кандидатов и динамику рынка труда. До 2022 года мы наблюдали большую открытость к изменениям: профессионалы были более подвержены риску, готовы экспериментировать с новыми ролями, менять индустрии или даже города. Сегодня многие профессионалы действуют гораздо осторожнее. Постоянный стрессовый фон, высокий уровень неопределенности и естественное желание сохранить стабильность побуждают их дольше и более тщательно взвешивать решения о потенциальном изменении работы. Кроме того, релокация значительной части квалифицированных кадров за границу создала ощутимый дефицит экспертизы в отдельных функциях.

Именно в таких условиях мы как ответственный работодатель еще больше ценим об активных кандидатах, способных не только адаптироваться, но и влиять на изменения.

Как адаптируется компания к ожиданиям новых поколений кандидатов? Изменяется ли ваш EVP или подход к коммуникации бренда работодателя?

- Наш EVP остается неизменным и основывается на четырех фундаментальных принципах, отражающих ДНК L'Oréal:

Рост: возможность постоянного профессионального и личностного развития. Разнообразие: инклюзивная среда, ценящая уникальность каждого сотрудника. Предпринимательский дух: поощрение инициативы, инноваций и смелости в принятии решений. Осознанная цель: работа, имеющая больший смысл, чем просто достижение бизнес-показателей, с фокусом на социальную и экологическую ответственность.

Они актуальны не только для нас как компании, но и для новых поколений, которые все больше ищут более глубокий смысл, возможность реализовать свои идеи, работать в разной среде и лучше влиять на мир.

В то же время мы активно инвестируем в молодежные программы, как известная инициатива L'Oréal for Youth, открывающая двери для талантливой молодежи. Мы системно поддерживаем образовательные и креативные инициативы, а также активно освещаем нашу профессиональную жизнь и корпоративную культуру на разных платформах, чтобы быть более близкими и понятными для потенциальных кандидатов.

Мы всегда открыты новому и охотно учимся у младшего поколения. Этот двусторонний обмен позволяет нам создавать действительно современную, динамичную и разнообразную рабочую среду, постоянно усовершенствуя наши процессы и оставаясь релевантными на рынке труда будущего.

Сколько работников сейчас в "L'Oréal Украина"? Изменилось ли количество сотрудников по сравнению с довоенным периодом?

- Сейчас в команде "L'Oréal Украина" 304 сотрудника. Для сравнения, по состоянию на январь 2022 г., до начала полномасштабного вторжения, в нашем штате было 320 человек.

Важно отметить, что это изменение в численности персонала не связано с сокращениями, вызванными войной. Это не было следствием вынужденных оптимизации из-за полномасштабного вторжения. Незначительное уменьшение штата является результатом стратегических структурных изменений в бизнесе, запланированных и инициированных еще до 22 февраля 2022 года. То есть, это был предполагаемый и контролируемый процесс реорганизации, отражающий долгосрочную стратегию развития компании, а не реакцию на форс-мажорные обстоятельства.

Каких специалистов больше не хватает в отрасли? Как компания реагирует на этот дефицит: меняет требования, адаптирует форматы сотрудничества?

- Действительно, дефицит кадров – это один из ключевых вызовов. По нашим наблюдениям, больше недостает специалистов mid- и senior-уровня, то есть высококвалифицированных специалистов со значительным опытом. Это общий тренд для многих областей.

Однако, несмотря на этот дефицит, мы в L'Oréal Украина не меняем наших требований к кандидатам. Наш подход основан на глубоком убеждении, что высокий профессионализм и потенциал к развитию являются стратегически важными приоритетами при выборе кандидатов. От этого зависит развитие нашего бизнеса и мотивация команд. Мы осознаем, что поиск и привлечение таких талантливых специалистов в текущих условиях может потребовать больше времени и значительных ресурсов. Однако мы готовы к этим инвестициям.

Команда "L'Oréal Украина". Фото: пресс-служба

Каков уровень текучести персонала в компании? Какие программы или подходы помогают содержать ключевых работников?

- Уровень текучести кадров составляет 12%. Этот показатель мы считаем приемлемым, беря во внимание динамику современного рынка труда.

Для обеспечения высокого уровня вовлеченности и удержания ключевых работников в L'Oréal действует комплексная система мотивации, эффективно сочетающая как материальное, так и нематериальное поощрение. Она цельно направлена на привлечение, развитие и, безусловно, содержание талантов. Мы твердо убеждены, что именно такой сбалансированный подход является ключом к достижению высоких бизнес-результатов и созданию действительно положительной и продуктивной рабочей атмосферы.

Стоит отметить, что, несмотря на войну и сложную ситуацию в стране, "L'Oréal Украина" ежегодно повышает заработную плату для своих сотрудников, поддерживая их финансовую стабильность и мотивацию.

1. Материальная мотивация. В основе нашей системы материальной мотивации лежит четкая, прозрачная и многоуровневая структура бонусов. Она напрямую связана с достижением как индивидуальных, так и общекорпоративных ключевых показателей эффективности (KPI). Эта система охватывает:

Краткосрочные бонусы. Эти выплаты осуществляются регулярно – ежеквартально или ежегодно. Их цель – стимулировать быстрое достижение операционных целей, определенных для каждого сотрудника и отдела, и обеспечить эффективное выполнение текущих задач.

Среднесрочные бонусы. Привязаны к успешной реализации крупных проектов или достижению стратегических целей, рассчитанных на период от одного до трех лет. Они мотивируют сотрудников фокусироваться на долгосрочных перспективах и целенаправленно инвестировать свое время и усилия в проекты, имеющие стратегическое значение для компании.

Долгосрочные бонусы. Направлены на поощрение сотрудников к достижению исключительных, прорывных результатов и созданию долговременной стоимости компании. Это могут быть такие инструменты, как акции компании, опционы или другие формы участия в доходах, усиливающие чувство принадлежности и сособственности.

2. Нематериальная мотивация. Мы прекрасно понимаем, что только финансовое вознаграждение не может в полной мере удовлетворить потребности современного сотрудника. Поэтому L'Oréal предлагает широкий спектр нематериальных поощрений в рамках нашей глобальной программы Share&Care. Она охватывает четыре ключевых направления, которые отражают нашу заботу о благосостоянии команды:

Защита. Мы заботимся о финансовой безопасности наших сотрудников, предоставляя расширенные программы страхования жизни, комплексное медицинское страхование и другие виды социальной защиты.

Здоровье. Здоровье сотрудников является нашим приоритетом. Мы предлагаем не только медицинское страхование, но и активно внедряем программы по профилактике заболеваний и всесторонне поощряем здоровый образ жизни среди коллектива.

Recovery Days — эксклюзивная инициатива, введенная в 2023 году для поддержки сотрудников и их детей, — организация отдыха за спонсорства руководства группы. Во время войны это позволяет дополнительную возможность отдохнуть, восстановиться и побыть с семьей.

Баланс. Мы всесторонне поддерживаем здоровый баланс между профессиональной и личной жизнью. Это реализуется через предоставление дополнительных отпусков, возможность гибкого графика работы и широкий доступ к форматам удаленной работы. А с 2025 года мы вводим новую уникальную инициативу Workation в рамках программы Share&Care. Это инновационное сочетание работы и отпуска, позволяющее нашим сотрудникам путешествовать и одновременно эффективно выполнять свои рабочие обязанности удаленно.

Рабочее место. Мы стремимся создать максимально комфортную, современную и эргономичную рабочую среду. Наш офис расположен в удобной локации и снабжен всеми необходимыми ресурсами для эффективной работы и творчества.

Мы постоянно работаем над усовершенствованием нашей системы мотивации, системно собирая обратную связь от сотрудников и интегрируя лучшие мировые практики отрасли. Наша цель — создать такую среду, в которой каждый сотрудник L'Oréal Украина чувствует себя ценным, высокомотивированным и имеет все возможности для непрерывного профессионального и личностного развития.

Команда "L'Oréal Украина". Фото: пресс-служба

Вы автоматизируете часть процессов для уменьшения нагрузки или оптимизации персонала? Используете инструменты искусственного интеллекта в HR или операционной деятельности?

– Абсолютно. В "L'Oréal Украина" мы постоянно стремимся к инновациям и эффективности. В настоящее время в компании одновременно реализуется ряд важных трансформационных проектов, главная цель которых — оптимизация многочисленных рабочих процессов.

Например, еще с 2016 года мы имплементировали программу Simplicity , фокусирующуюся на существенном упрощении бизнес-процессов и ускорении принятия решений на всех уровнях компании. С 2023 года действует программа по улучшению командного взаимодействия и оптимизации рабочей нагрузки. Это не просто оптимизация, а смена культуры работы.

Среди инициатив этой программы можно назвать Warm up Monday . Каждый понедельник до 12:00 мы полностью отменяем все встречи. Это время предназначено для индивидуального планирования рабочей недели, сфокусированной работы над приоритетными задачами и глубинной концентрации.

Также одной из инициатив являются Золотые правила отключения — отсутствие толерантности в решении рабочих вопросов после окончания рабочего дня, 18.00, в выходные и в течение отпусков. Это необходимо для того, чтобы каждый сотрудник смог восстановить силы и энергию в нерабочее время, а также положительно влияет на снижение уровня стресса.

Что касается интеграции искусственного интеллекта, то L'Oréal является лидером в этом направлении. Два года назад мы успешно имплементировали L'Oreal GPT - AI-помощник для сотрудников, ускоряющий выполнение рутинных задач, как, например, написание коммуникаций, поиск информации, обучение и идей.

То есть компания очень активно движется в направлении оптимизации и автоматизации рабочих процессов для высвобождения времени на задачи по наибольшей добавленной стоимости.

Какие учебные программы и внутреннее повышение квалификации предлагает L'Oréal Украина? Есть ли кейсы, когда сотрудники без опыта преуспели в карьере в короткие сроки?

Бесспорно, обучение и всестороннее развитие сотрудников – это один из самых высоких HR-приоритетов L'Oréal. Мы отдаем себе отчет, что инвестиции в знания и навыки наших команд являются залогом успеха, поэтому создали все необходимые условия для непрерывного профессионального роста.

Наша комплексная система обучения персонала включает три взаимодополняемых направления:

Локальные тренинги и семинары: возможность участия во внутренних программах и мастер-классах, адаптированных к специфике украинского рынка и текущим бизнес-потребностям.

Международные программы: доступ к глобальным учебным инициативам L'Oréal, позволяющий нашим специалистам обмениваться опытом с коллегами со всего мира и погружаться в международные кейсы.

Онлайн-обучение: широкие возможности на нашей внутренней цифровой платформе, которая предоставляет доступ как к уникальным курсам, разработанным L'Oréal, так и к премиальному контенту от ведущих мировых образовательных платформ, таких как Coursera, LinkedIn Learning, Busuu, Josh Bersin и многих других.

Одной из ключевых инноваций L'Oréal в сфере развития является переход к skills-based-модели обучения. Мы разработали собственную чрезвычайно детализированную навычную библиотеку для каждой позиции в компании, четко определяя core skills (ключевые), leadership skills (лидерские) и function-specific skills (специализированные). Благодаря этой библиотеке навыков, регулярным разговорам с руководителем и стейкхолдерами сотрудники получают больше четкости и понимания того, какие навыки им необходимо развивать, зачем их развивать и как именно это можно сделать на программах, предлагаемых компанией. Важно, что все обучение происходит полностью за счет компании .

Мы также активно работаем с молодежью, в частности с теми, кто не имеет предыдущего опыта работы, ведь верим в потенциал молодого поколения. Наш подход включает несколько стратегических направлений.

Во-первых, мы очень активно взаимодействуем с партнерскими университетами и студенческими организациями , поддерживая учебные и карьерные инициативы высших учебных заведений, организовываем лекции, воркшопы и мастер-классы для студентов от топовых спикеров компании по темам бизнеса и построению карьеры в корпоративном секторе. Это не только знакомит молодежь с бизнес-процессами и культурой корпоративного сектора, но значительно повышает их шансы начать успешную карьеру в международной компании.

Также есть программы стажировки по разным направлениям: маркетинг, финансы, продажи, диджитал-маркетинг и медицинские коммуникации. Все стажировки оплачиваются и проходят под менторством опытных профессионалов. Стажеры не только приобретают ценные знания и навыки, но и имеют уникальную возможность реализовать собственные бизнес-проекты в жизнь. Успешное завершение стажировки часто является прямой дорогой к следующей карьерной ступени - переходу на позицию младшего специалиста в команде "L'Oréal Украина".

Таким образом, мы не просто предлагаем обучение, а создаем комплексную экосистему для развития, позволяющую молодым и амбициозным талантам быстро интегрироваться, расти и достигать значительных карьерных высот.