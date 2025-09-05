"В L’Oréal ми завжди прагнули будувати команду не просто з висококваліфікованих фахівців, а з людей, які поділяють наші цінності", – Тетяна Довжук, HRD ”L’Oréal Україна"

Редакція “ТОП-100" поспілкувалася з HRD ”L’Oréal Україна" Тетяною Довжук про тенденції на ринку праці, а також про те, як компанія утримує персонал і розвиває його через освітні програми.

Які тенденції на ринку праці ви спостерігаєте за останній рік? На вашу думку, кадрова криза загострюється чи ситуація стабілізується?

- Український ринок праці переживає період трансформацій, демонструючи значну здатність до адаптації та часткового відновлення попри всі виклики. Від самого початку повномасштабної війни наш український офіс отримав потужну підтримку від Групи L'Oréal, що дозволило нам стійко долати труднощі. Проте ми чітко бачимо, що кадрова криза, на жаль, лише поглиблюється, насамперед через суттєві демографічні зміни та тривалий вплив війни.

Аналізуючи останній рік, ми виокремлюємо кілька ключових тенденцій, які формують поточний ландшафт ринку праці:

Нерівномірне відновлення та збільшення вакансій. Хоча це повільний процес, ми фіксуємо помітне зростання кількості вакансій, що свідчить про поступове повернення ділової активності.

Динаміка зростання заробітних плат. Середня зарплата в Україні демонструє стабільне зростання, що є позитивним сигналом для шукачів роботи.

Тривале структурне безробіття . Цікаво, що, попри значну кількість відкритих вакансій, рівень безробіття залишається високим. Це вказує на глибоку структурну невідповідність між наявними робочими місцями та кваліфікацією шукачів роботи.

Демографічний вплив та зміни робочої сили. Війна, на жаль, кардинально змінила демографічну картину країни та значно трансформувала склад робочої сили. Це має довгострокові наслідки для ринку.

Зміна пріоритетів секторів. Ми спостерігаємо ситуацію, коли державне управління та сфера оборони є чи не єдиними секторами, де фіксується збільшення зайнятості. Це суттєво переформатовує загальну структуру ринку праці.

Зростання популярності віддаленої роботи. Гнучкі формати зайнятості, зокрема віддалена робота, продовжують набирати обертів, стаючи дедалі більш запитуваними як з боку працівників, так і роботодавців.

Щодо кадрової кризи, то це дійсно об’єктивна реальність. Натепер майже 60% компаній відкрито заявляють про гострий брак робочої сили, що є прямим наслідком тривалої мобілізації та значної еміграції. Проте у "L'Oréal Україна" ми розглядаємо цю складну ситуацію не як перешкоду, а як важливу можливість для розвитку. Це наш шанс бути креативними та спробувати нові підходи до наймання та розвитку співробітників, які не застосовували раніше. Ми віримо, що успішно пройдемо цей етап, який однозначно зробить нас витривалішими, сильнішими та більш винахідливими!

Команда "L'Oréal Україна". Фото: прес-служба

Яким ви бачите "ідеального кандидата" у компанії сьогодні? Як він змінився порівняно з довоєнним часом?

- У L’Oréal ми завжди шукали не просто сильних спеціалістів, а особистостей із цінностями та бажанням зростати. Нам близькі люди, які здатні мислити стратегічно, постійно вчитися та адаптуватися, не втрачаючи орієнтира навіть у найскладніших та найнестабільніших умовах. Важливою якістю є також здатність зберігати емпатію та чутливість до потреб інших, орієнтуючись при цьому на досягнення високих результатів. Цей портрет ідеального кандидата для нас залишається незмінним, адже саме такі люди здатні адаптуватися до складної реальності та створювати сталу цінність для бізнесу та інших людей.

Водночас очевидно, що війна внесла значні корективи у поведінку кандидатів та динаміку ринку праці. До 2022 року ми спостерігали більшу відкритість до змін: професіонали були більш схильні до ризику, готові експериментувати з новими ролями, змінювати індустрії чи навіть міста. Сьогодні багато професіоналів діють значно обережніше. Постійний стресовий фон, високий рівень невизначеності та природне бажання зберегти стабільність спонукають їх довше та ретельніше зважувати рішення про потенційну зміну роботи. Крім того, релокація значної частини кваліфікованих кадрів за кордон створила відчутний дефіцит експертизи в окремих функціях.

Саме у таких умовах ми як відповідальний роботодавець ще більше цінуємо проактивних кандидатів, здатних не лише адаптуватися, а й впливати на зміни.

Як компанія адаптується до очікувань нових поколінь кандидатів? Чи змінюється ваш EVP або підхід до комунікації бренду роботодавця?

- Наш EVP залишається незмінним і ґрунтується на чотирьох фундаментальних принципах, які відображають ДНК L'Oréal:

Зростання: можливість постійного професійного та особистісного розвитку. Різноманіття: інклюзивне середовище, що цінує унікальність кожного співробітника. Підприємницький дух: заохочення ініціативи, інновацій та сміливості в ухваленні рішень. Усвідомлена мета: робота, що має більший сенс, ніж просто досягнення бізнес-показників, із фокусом на соціальну та екологічну відповідальність.

Вони актуальні не лише для нас як компанії, а й для нових поколінь, які дедалі більше шукають глибший сенс, можливість реалізувати свої ідеї, працювати у різноманітному середовищі та краще впливати на світ.

Водночас ми активно інвестуємо у молодіжні програми, як-от відома ініціатива L'Oréal for Youth, що відкриває двері для талановитої молоді. Ми системно підтримуємо освітні та креативні ініціативи, а також проактивно висвітлюємо наше професійне життя та корпоративну культуру на різних платформах, щоб бути ближчими та зрозумілішими для потенційних кандидатів.

Ми завжди відкриті до нового та охоче вчимося у молодшого покоління. Цей двосторонній обмін дозволяє нам створювати дійсно сучасне, динамічне та різноманітне робоче середовище, постійно вдосконалюючи наші процеси та залишаючись релевантними на ринку праці майбутнього.

Скільки працівників нині у "L'Oréal Україна"? Чи змінилася кількість співробітників порівняно із довоєнним періодом?

- Натепер у команді "L'Oréal Україна" 304 співробітники. Для порівняння, станом на січень 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення, у нашому штаті було 320 осіб.

Важливо наголосити, що ця зміна у чисельності персоналу не пов’язана зі скороченнями, спричиненими війною. Це не було наслідком вимушених оптимізацій через повномасштабне вторгнення. Незначне зменшення штату є результатом стратегічних структурних змін у бізнесі, які були заплановані та ініційовані ще до 22 лютого 2022 року. Тобто це був передбачуваний і контрольований процес реорганізації, що відображає довгострокову стратегію розвитку компанії, а не реакцію на форс-мажорні обставини.

Яких спеціалістів найбільше бракує в галузі? Як компанія реагує на цей дефіцит: змінює вимоги, адаптує формати співпраці?

- Дійсно, дефіцит кадрів — це один із ключових викликів. За нашими спостереженнями, найбільше бракує спеціалістів mid- та senior-рівня, тобто висококваліфікованих фахівців зі значним досвідом. Це спільний тренд для багатьох галузей.

Однак, незважаючи на цей дефіцит, ми у "L'Oréal Україна" не змінюємо наших вимог до кандидатів. Наш підхід ґрунтується на глибокому переконанні, що високий професіоналізм та потенціал до розвитку є стратегічно важливими пріоритетами під час вибору кандидатів. Від цього залежить розвиток нашого бізнесу та мотивація команд. Ми цілком усвідомлюємо, що пошук та залучення таких талановитих фахівців у поточних умовах може потребувати більше часу та значних ресурсів. Проте ми готові до цих інвестицій.

Команда "L'Oréal Україна". Фото: прес-служба

Який рівень плинності персоналу у компанії? Які програми або підходи допомагають утримувати ключових працівників?

- Рівень плинності кадрів становить 12%. Цей показник ми вважаємо прийнятним, враховуючи динаміку сучасного ринку праці.

Для забезпечення високого рівня залученості та утримання ключових працівників у L'Oréal діє комплексна система мотивації, яка ефективно поєднує як матеріальне, так і нематеріальне заохочення. Вона цілісно спрямована на залучення, розвиток та, безумовно, утримання талантів. Ми твердо переконані, що саме такий збалансований підхід є ключем до досягнення високих бізнес-результатів та створення справді позитивної та продуктивної робочої атмосфери.

Варто зазначити, що попри війну та складну ситуацію в країні, "L'Oréal Україна" щорічно підвищує заробітну плату для своїх співробітників, підтримуючи їхню фінансову стабільність та мотивацію.

1. Матеріальна мотивація. В основі нашої системи матеріальної мотивації лежить чітка, прозора та багаторівнева структура бонусів. Вона безпосередньо пов’язана з досягненням як індивідуальних, так і загальнокорпоративних ключових показників ефективності (KPI). Ця система охоплює:

Короткострокові бонуси. Ці виплати здійснюються регулярно — щокварталу або щорічно. Їхня мета — стимулювати швидке досягнення операційних цілей, визначених для кожного співробітника й відділу, та забезпечити ефективне виконання поточних завдань.

Середньострокові бонуси. Прив’язані до успішної реалізації великих проєктів або досягнення стратегічних цілей, розрахованих на період від одного до трьох років. Вони мотивують співробітників фокусуватися на довгострокових перспективах та цілеспрямовано інвестувати свій час та зусилля у проєкти, що мають стратегічне значення для компанії.

Довгострокові бонуси. Спрямовані на заохочення співробітників до досягнення виняткових, проривних результатів та створення довготривалої вартості для компанії. Це можуть бути такі інструменти, як акції компанії, опціони або інші форми участі у прибутках, що посилюють відчуття приналежності та співвласності.

2. Нематеріальна мотивація. Ми чудово розуміємо, що лише фінансова винагорода не може повною мірою задовольнити потреби сучасного співробітника. Тому L'Oréal пропонує широкий спектр нематеріальних заохочень у межах нашої глобальної програми Share&Care. Вона охоплює чотири ключові напрями, які відображають нашу турботу про добробут команди:

Захист. Ми дбаємо про фінансову безпеку наших співробітників, надаючи розширені програми страхування життя, комплексне медичне страхування та інші види соціального захисту.

Здоров’я. Здоров’я співробітників є нашим пріоритетом. Ми пропонуємо не лише медичне страхування, а й активно впроваджуємо програми профілактики захворювань та всебічно заохочуємо здоровий спосіб життя серед колективу.

Recovery Days — ексклюзивна ініціатива, що була запроваджена у 2023 році для підтримки співробітників та їхніх дітей — організація відпочинку за спонсорства керівництва групи. Під час війни це дає додаткову можливість відпочити, відновитися та побути з сім’єю.

Баланс. Ми всебічно підтримуємо здоровий баланс між професійним та особистим життям. Це реалізується через надання додаткових відпусток, можливості гнучкого графіку роботи та широкий доступ до форматів віддаленої роботи. А з 2025 року ми запроваджуємо нову унікальну ініціативу Workation у межах програми Share&Care. Це інноваційне поєднання роботи та відпустки, що дає нашим співробітникам можливість подорожувати та одночасно ефективно виконувати свої робочі обов’язки віддалено.

Робоче місце. Ми прагнемо створити максимально комфортне, сучасне та ергономічне робоче середовище. Наш офіс розташований у зручній локації та забезпечений всіма необхідними ресурсами для ефективної роботи і творчості.

Ми постійно працюємо над удосконаленням нашої системи мотивації, системно збираючи зворотний зв’язок від співробітників та інтегруючи найкращі світові практики галузі. Наша мета — створити таке середовище, в якому кожен співробітник "L'Oréal Україна" відчуває себе цінним, високомотивованим і має всі можливості для безперервного професійного та особистісного розвитку.

Команда "L'Oréal Україна". Фото: прес-служба

Чи автоматизуєте ви частину процесів для зменшення навантаження або оптимізації персоналу? Використовуєте інструменти штучного інтелекту в HR або операційній діяльності?

- Абсолютно. У "L'Oréal Україна" ми постійно прагнемо до інновацій та ефективності. Наразі у компанії одночасно реалізується низка важливих трансформаційних проєктів, головна мета яких — оптимізація численних робочих процесів.

Наприклад, ще з 2016 року ми імплементували програму Simplicity, що фокусується на суттєвому спрощенні бізнес-процесів та пришвидшенні ухвалення рішень на всіх рівнях компанії. З 2023-го діє програма з покращення командної взаємодії та оптимізації робочого навантаження. Це не просто оптимізація, а зміна культури роботи.

Серед ініціатив цієї програми можна назвати Warm up Monday . Щопонеділка до 12:00 ми повністю скасовуємо всі зустрічі. Цей час призначений для індивідуального планування робочого тижня, сфокусованої роботи над пріоритетними завданнями та глибинної концентрації.

Також однією з ініціатив є Золоті правила відключення — відсутність толерантності щодо вирішення робочих питань після закінчення робочого дня, 18.00, на вихідних та протягом відпусток. Це необхідно для того, щоб кожен співробітник зміг відновити сили та енергію у позаробочий час, а також позитивно впливає на зниження рівня стресу.

Щодо інтеграції штучного інтелекту, то L'Oréal є лідером у цьому напрямі. Два роки тому ми успішно імплементували L'Oreal GPT — AI-помічник для співробітників, який пришвидшує виконання рутинних завдань, як, наприклад, написання комунікацій, пошук інформації, навчання та ідей.

Тобто компанія дуже активно рухається у напрямі оптимізації та автоматизації робочих процесів задля вивільнення часу на завдання з найбільшою доданою вартістю.

Які навчальні програми та внутрішнє підвищення кваліфікації пропонує "L'Oréal Україна"? Чи є кейси, коли співробітники без досвіду досягли успіху в кар’єрі у короткі терміни?

Безперечно, навчання та всебічний розвиток співробітників — це один із найвищих HR-пріоритетів L'Oréal. Ми усвідомлюємо, що інвестиції у знання та навички наших команд є запорукою успіху, тому створили всі необхідні умови для безперервного професійного зростання.

Наша комплексна система навчання персоналу містить три взаємодоповнювані напрями:

Локальні тренінги та семінари: можливість участі у внутрішніх програмах та майстер-класах, адаптованих до специфіки українського ринку та поточних бізнес-потреб.

Міжнародні програми: доступ до глобальних навчальних ініціатив L'Oréal, що дозволяє нашим фахівцям обмінюватися досвідом з колегами з усього світу та занурюватися у міжнародні кейси.

Онлайн-навчання: широкі можливості на нашій внутрішній цифровій платформі, яка надає доступ як до унікальних курсів, розроблених L'Oréal, так і до преміального контенту від провідних світових освітніх платформ, як-от Coursera, LinkedIn Learning, Busuu, Josh Bersin та багатьох інших.

Однією з ключових інновацій L'Oréal у сфері розвитку є перехід до skills-based-моделі навчання. Ми розробили власну надзвичайно деталізовану бібліотеку навичок для кожної позиції в компанії, чітко визначаючи core skills (ключові), leadership skills (лідерські) та function-specific skills (спеціалізовані). Завдяки цій бібліотеці навичок, регулярним розмовам із керівником та стейкхолдерами співробітники отримують більше чіткості та розуміння щодо того, які навички їм необхідно розвивати, навіщо їх розвивати та як саме це можна зробити на програмах, що пропонує компанія. Важливо, що все навчання відбувається повністю коштом компанії.

Ми також надзвичайно активно працюємо з молоддю, зокрема з тими, хто не має попереднього досвіду роботи, адже віримо у потенціал молодого покоління. Наш підхід охоплює кілька стратегічних напрямів.

По-перше, ми дуже активно взаємодіємо з партнерськими університетами та студентськими організаціями, підтримуючи навчальні та карʼєрні ініціативи вищих навчальних закладів, організовуємо лекції, воркшопи та майстер-класи для студентів від топових спікерів компанії на теми бізнесу та побудови карʼєри у корпоративному секторі. Це не тільки знайомить молодь із бізнес-процесами та культурою корпоративного сектору, а й значно підвищує їхні шанси розпочати успішну кар’єру в міжнародній компанії.

Також маємо програми стажування за різними напрямами: маркетинг, фінанси, продажі, диджитал-маркетинг та медичні комунікації. Усі стажування є оплачуваними і проходять під менторством досвідчених професіоналів. Стажери не лише здобувають цінні знання та навички, а й мають унікальну можливість втілити власні бізнес-проєкти у життя. Успішне завершення стажування часто є прямою дорогою до наступної кар’єрної сходинки — переходу на позицію молодшого спеціаліста у команді "L'Oréal Україна".

Таким чином, ми не просто пропонуємо навчання, а створюємо комплексну екосистему для розвитку, яка дає змогу молодим та амбітним талантам швидко інтегруватися, зростати й досягати значних кар’єрних висот.