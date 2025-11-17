В поисках оптимального баланса: как фармацевтический рынок преодолевает рост конкуренции и регуляторные вызовы

В рейтинг 100 крупнейших налогоплательщиков попали 5 фармацевтических компаний. Это Farmak, Acino, которая входит в группу Arcera, Дарница, Тева в Украине и ИнтерХим. Итого эти участники рынка за 2024 год уплатили 3,2 млрд грн налогов , а за 1 полугодие 2025 года пополнили бюджет еще на 1,8 млрд грн. Delo разбиралось, какие трансформации происходят на фармацевтическом рынке Украины и как на него влияет фискальный климат.

Курс на восстановление

По данным Госслужбы статистики, фармпроизводство в Украине, после падения в 2022 году почти на 30%, постепенно восстанавливается. В 2023 году выпуск фармацевтической продукции вырос на 3,1%, а в 2024 году – на 6,3%. При этом на рынке нет однозначного доминирования отечественных или иностранных производителей.

Индекс производства фармацевтической продукции в 2019-2024 годах

Период Индекс фармпроизводства, %* 2019 год 103,7 2020 год 103,0 2021 год 97,4 2022 год 70,2 2023 год 103,1 2024 год 106,3

По данным Госстата *к предыдущему году

По данным исследовательской компании Proxima Research, в денежном измерении преобладают зарубежные бренды (здесь и далее данные по состоянию на июнь 2025 года) – доля их продукции превышает 63%, в то время как украинские производители занимают долю в размере около 34%.

Но вот в натуральном выражении расстановка сил кардинально иная. Порядка 61% рынка в "штуках" занимают лекарственные препараты отечественного производства, в то время как доля зарубежных медикаментов составляет 39%, что может быть обусловлено лучшей ценовой доступностью отечественных лекарств.

Лидеры наращивают объемы бизнеса и расширяют ассортимент

За 1 полугодие 2025 года Farmak вывел на рынок 6 новых лекарственных средств, запустил 8 R&D-проектов и завершил фармацевтическую разработку 22 препаратов.

"Дарница" за время полномасштабной войны добавила в свое портфолио 44 новых лекарственных средства. В том числе, в первой половине 2025 года компания начала производить три новых медикамента из группы антидепрессантов, противовоспалительных и обезболивающих препаратов. Также компания зарегистрировала антимикотический препарат в Боснии и Герцеговине, в Грузии – препарат от головной боли и приступов мигрени, а в Литве получила одобрение от контролирующих органов (сертификат GMP) для экспорта своей продукции в эту страну.

Компания "ИнтерХим" в условиях военного времени вывели на рынок уже четыре оригинальных препарата. Кроме того, порядка 10 позиций, которые производит "ИнтерХим", стабильно входят в топ-100 наиболее популярных медицинских средств среди украинских потребителей.

"Тева в Украине", как один из крупнейших импортеров медикаментов в нашу страну, ежегодно ввозит свыше 260 наименований лекарственных средств. Всего в портфеле компании – более 3500 препаратов в большинстве терапевтических направлений.

Кроме того, "Тева в Украине" является активным участником госпрограмм по обеспечению препаратами украинцев с тяжелыми заболеваниями. В 2025 году компания по контракту с ГП "Медицинские закупки" обеспечит поставку свыше 115 тыс. упаковок таких медикаментов.

Доходы фармпроизводителей растут

По итогам 1 полугодия 2025 года, как сообщает Proxima Research, в денежном эквиваленте объем украинского фармрынка – "аптечной корзины", достиг 112 млрд грн, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В то же время, количество реализованной продукции выросло всего на 1%.

Поскольку в денежном измерении рынок растет, а "штучные" продажи лекарств, БАД и прочих медицинских товаров остаются практически неизменными, это свидетельствует о том, что основным драйвером является повышение розничных цен, то есть инфляция.

Например, по данным Госслужбы статистики за 9 месяцев 2025 года цены на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование выросли на на 7,3%.

Также факторами роста выступают индекс замещения, свидетельствующий о перераспределении потребления в сторону более дорогостоящих товаров, а также инновационный индекс, который указывает на умеренное обновление ассортимента за счет появления новых брендов. отчет исследовательской компании Proxima Research

По оценкам Proxima Research, ведущие позиции по продажам занимают такие компании как "Фармак", "Тева", Acino, "Дарница" и KRKA. Также в десятку лидеров входят «Киевский витаминный завод», корпорация «Артериум», «Берлин-Хеми АГ».

При этом доходы украинских компаний в целом продолжают увеличиваться. Ключевые участники рейтинга из фармацевтической отрасли получили такие объемы выручки в 2024 году и за первую половину 2025 года:

Farmak: 10,8 млрд грн (2024 год), 5,9 млрд грн (1 полугодие 2025 года); Acino: 7,3 млрд грн (2024 год), 4,4 млрд грн (1 полугодие 2025 года); Дарница: 6,9 млрд грн (2024 год), 1,7 млрд грн (1 полугодие 2025 года); Тева в Украине: 3,8 млрд грн (2024 год), 2,4 млрд грн (1 полугодие 2025 года); ИнтерХим: 1,2 млрд грн (2024 год), 0,6 млрд грн (1 полугодие 2025 года).

Участники рынка – за регуляторный компромисс

Важные факторы, которые влияют как на фармацевтическое производство, так и на дистрибуцию – это государственное регулирование и фискальная политика. Например, запрет маркетинговых платежей в 2025 году сократил прибыльность дистрибуции, а регулирование цен на ряд препаратов сузило маржу.

В фармацевтическом секторе мы наблюдаем не дерегуляцию, а, напротив, усиление роли государства как регулятора. Введение предельных оптово-отпускных цен для производителей и импортеров, ограничение торговых наценок для дистрибьюторов и аптечных сетей, а также активизация антимонопольных расследований будет способствовать дальнейшему распределению рынка между игроками. Виталий Гайдученко финансовый директор "Тева в Украине" (81-е место в рейтинге)

Вместе с тем, в результате рыночных изменений, вызванных снижением цен на лекарства, в 1-м полугодии 2025 года, особенно с марта, налоговая нагрузка на производителей несколько уменьшилась.

"Но с 3 квартала ситуация начала выравниваться. К тому времени дополнительные расходы на покрытие последствий снижения стабилизировались, постепенно выросли доходы и, соответственно, налоговые вычеты. Сейчас видим показатели достаточно высокой стабильной нагрузки", – комментирует Анатолий Редер, совладелец и генеральный директор фармацевтической компании "ИнтерХим" (90-е место в рейтинге).

Виталий Гадученко подчеркивает, что чрезмерного административного давления со стороны контролирующих органов в целом нет. "Как добросовестный налогоплательщик мы не имели большого количества налоговых проверок ни до введения моратория (речь идет о годовом моратории на проверки бизнеса, который анонсировал Кабинет Министров в июле – ред.), ни после, поэтому каких-либо ощутимых изменений в этом направлении не наблюдаем", – уверяет финансовый директор "Тева в Украине".

Но фармацевтический бизнес рассчитывает на то, что в перспективе регулирование рынка станет более прозрачным, справедливым и комфортным для всех участников.

В таком случае налоговые отчисления действительно увеличатся, а сбалансированная нагрузка для всех игроков будет способствовать общему комфорту бизнеса. И отрасль в таких условиях будет еще больше усиливать экономику страны, оправдывая уважение государства к крупным плательщикам. Анатолий Редер совладелец и генеральный директор фармацевтической компании "ИнтерХим"

ТОП частных плательщиков нашлогов в фармацевтической отрасли 2025: рейтинг

1. Фармак

Отрасль: фармацевтика

Год основания: 1925

Количество работников: 2963

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,3 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 : 0,7 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 10,8 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 5,9 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

2. Acino, part of Arcera в Украине*

Отрасль: фармацевтика

Год основания: "Фарма Старт" – 1998, "Асино Украина" – 2015

Количество работников: 873

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 596,4 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 411,5 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 7,3 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 4,4 млрд грн

*Включает данные двух юридических лиц (ООО "Фарма Старт" и ООО "Асино Украина")

3. Фармацевтическая фирма "Дарница"

Отрасль: фармацевтика

Год основания: 1930

1930 Количество работников: 1190

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 590 млн грн

590 млн грн Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 298,9 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,9 млрд грн*

6,9 млрд грн* Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,7 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

4. Тева в Украине

Отрасль: фармацевтика

Год основания: 1997

Количество работников: 389

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 446,1 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 287 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,8 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,4 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов: 35%

5. ИнтерХим

Отрасль: фармацевтика

Год основания: 1992

1992 Количество работников: 953

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 227,8 млн грн

227,8 млн грн Сумма налоговых платежей за полгода 2025: 123,4 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 1,2 млрд грн

1,2 млрд грн Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,6 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов в 2024 году : 23,2%

Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025: 20,5%

6. Sanofi в Украине

Отрасль: фармацевтика

фармацевтика Год основания: 2007

2007 Количество работников: 121

121 Сумма налоговых платежей за 2024 год: 71,2 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 83,6 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 1,9 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,9 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl