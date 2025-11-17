- Тип
В поисках оптимального баланса: как фармацевтический рынок преодолевает рост конкуренции и регуляторные вызовы
В рейтинг 100 крупнейших налогоплательщиков попали 5 фармацевтических компаний. Это Farmak, Acino, которая входит в группу Arcera, Дарница, Тева в Украине и ИнтерХим. Итого эти участники рынказа 2024 год уплатили 3,2 млрд грн налогов , а за 1 полугодие 2025 года пополнили бюджет еще на 1,8 млрд грн. Delo разбиралось, какие трансформации происходят на фармацевтическом рынке Украины и как на него влияет фискальный климат.
Курс на восстановление
По данным Госслужбы статистики, фармпроизводство в Украине, после падения в 2022 году почти на 30%, постепенно восстанавливается. В 2023 году выпуск фармацевтической продукции вырос на 3,1%, а в 2024 году – на 6,3%. При этом на рынке нет однозначного доминирования отечественных или иностранных производителей.
Индекс производства фармацевтической продукции в 2019-2024 годах
|Период
|Индекс фармпроизводства, %*
|2019 год
|103,7
|2020 год
|103,0
|2021 год
|97,4
|2022 год
|70,2
|2023 год
|103,1
|2024 год
|106,3
По данным Госстата *к предыдущему году
По данным исследовательской компании Proxima Research, в денежном измерении преобладают зарубежные бренды (здесь и далее данные по состоянию на июнь 2025 года) – доля их продукции превышает 63%, в то время как украинские производители занимают долю в размере около 34%.
Но вот в натуральном выражении расстановка сил кардинально иная. Порядка 61% рынка в "штуках" занимают лекарственные препараты отечественного производства, в то время как доля зарубежных медикаментов составляет 39%, что может быть обусловлено лучшей ценовой доступностью отечественных лекарств.
Лидеры наращивают объемы бизнеса и расширяют ассортимент
За 1 полугодие 2025 года Farmak вывел на рынок 6 новых лекарственных средств, запустил 8 R&D-проектов и завершил фармацевтическую разработку 22 препаратов.
"Дарница" за время полномасштабной войны добавила в свое портфолио 44 новых лекарственных средства. В том числе, в первой половине 2025 года компания начала производить три новых медикамента из группы антидепрессантов, противовоспалительных и обезболивающих препаратов. Также компания зарегистрировала антимикотический препарат в Боснии и Герцеговине, в Грузии – препарат от головной боли и приступов мигрени, а в Литве получила одобрение от контролирующих органов (сертификат GMP) для экспорта своей продукции в эту страну.
Компания "ИнтерХим" в условиях военного времени вывели на рынок уже четыре оригинальных препарата. Кроме того, порядка 10 позиций, которые производит "ИнтерХим", стабильно входят в топ-100 наиболее популярных медицинских средств среди украинских потребителей.
"Тева в Украине", как один из крупнейших импортеров медикаментов в нашу страну, ежегодно ввозит свыше 260 наименований лекарственных средств. Всего в портфеле компании – более 3500 препаратов в большинстве терапевтических направлений.
Кроме того, "Тева в Украине" является активным участником госпрограмм по обеспечению препаратами украинцев с тяжелыми заболеваниями. В 2025 году компания по контракту с ГП "Медицинские закупки" обеспечит поставку свыше 115 тыс. упаковок таких медикаментов.
Доходы фармпроизводителей растут
По итогам 1 полугодия 2025 года, как сообщает Proxima Research, в денежном эквиваленте объем украинского фармрынка – "аптечной корзины", достиг 112 млрд грн, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В то же время, количество реализованной продукции выросло всего на 1%.
Поскольку в денежном измерении рынок растет, а "штучные" продажи лекарств, БАД и прочих медицинских товаров остаются практически неизменными, это свидетельствует о том, что основным драйвером является повышение розничных цен, то есть инфляция.
Например, по данным Госслужбы статистики за 9 месяцев 2025 года цены на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование выросли на на 7,3%.
По оценкам Proxima Research, ведущие позиции по продажам занимают такие компании как "Фармак", "Тева", Acino, "Дарница" и KRKA. Также в десятку лидеров входят «Киевский витаминный завод», корпорация «Артериум», «Берлин-Хеми АГ».
При этом доходы украинских компаний в целом продолжают увеличиваться. Ключевые участники рейтинга из фармацевтической отрасли получили такие объемы выручки в 2024 году и за первую половину 2025 года:
- Farmak: 10,8 млрд грн (2024 год), 5,9 млрд грн (1 полугодие 2025 года);
- Acino: 7,3 млрд грн (2024 год), 4,4 млрд грн (1 полугодие 2025 года);
- Дарница: 6,9 млрд грн (2024 год), 1,7 млрд грн (1 полугодие 2025 года);
- Тева в Украине: 3,8 млрд грн (2024 год), 2,4 млрд грн (1 полугодие 2025 года);
- ИнтерХим: 1,2 млрд грн (2024 год), 0,6 млрд грн (1 полугодие 2025 года).
Участники рынка – за регуляторный компромисс
Важные факторы, которые влияют как на фармацевтическое производство, так и на дистрибуцию – это государственное регулирование и фискальная политика. Например, запрет маркетинговых платежей в 2025 году сократил прибыльность дистрибуции, а регулирование цен на ряд препаратов сузило маржу.
Вместе с тем, в результате рыночных изменений, вызванных снижением цен на лекарства, в 1-м полугодии 2025 года, особенно с марта, налоговая нагрузка на производителей несколько уменьшилась.
"Но с 3 квартала ситуация начала выравниваться. К тому времени дополнительные расходы на покрытие последствий снижения стабилизировались, постепенно выросли доходы и, соответственно, налоговые вычеты. Сейчас видим показатели достаточно высокой стабильной нагрузки", – комментирует Анатолий Редер, совладелец и генеральный директор фармацевтической компании "ИнтерХим" (90-е место в рейтинге).
Виталий Гадученко подчеркивает, что чрезмерного административного давления со стороны контролирующих органов в целом нет. "Как добросовестный налогоплательщик мы не имели большого количества налоговых проверок ни до введения моратория (речь идет о годовом моратории на проверки бизнеса, который анонсировал Кабинет Министров в июле – ред.), ни после, поэтому каких-либо ощутимых изменений в этом направлении не наблюдаем", – уверяет финансовый директор "Тева в Украине".
Но фармацевтический бизнес рассчитывает на то, что в перспективе регулирование рынка станет более прозрачным, справедливым и комфортным для всех участников.
ТОП частных плательщиков нашлогов в фармацевтической отрасли 2025: рейтинг
1. Фармак
- Отрасль: фармацевтика
- Год основания: 1925
- Количество работников: 2963
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,3 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 : 0,7 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 10,8 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 5,9 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl
2. Acino, part of Arcera в Украине*
- Отрасль: фармацевтика
- Год основания: "Фарма Старт" – 1998, "Асино Украина" – 2015
- Количество работников: 873
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 596,4 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 411,5 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 7,3 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 4,4 млрд грн
*Включает данные двух юридических лиц (ООО "Фарма Старт" и ООО "Асино Украина")
3. Фармацевтическая фирма "Дарница"
- Отрасль: фармацевтика
- Год основания: 1930
- Количество работников: 1190
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 590 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 298,9 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,9 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,7 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl
4. Тева в Украине
- Отрасль: фармацевтика
- Год основания: 1997
- Количество работников: 389
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 446,1 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 287 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,8 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,4 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов: 35%
5. ИнтерХим
- Отрасль: фармацевтика
- Год основания: 1992
- Количество работников: 953
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 227,8 млн грн
- Сумма налоговых платежей за полгода 2025: 123,4 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 1,2 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,6 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов в 2024 году: 23,2%
- Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025: 20,5%
6. Sanofi в Украине
- Отрасль: фармацевтика
- Год основания: 2007
- Количество работников: 121
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 71,2 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 83,6 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 1,9 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,9 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl