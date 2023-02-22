В рамках BWS состоится Брейншторм стратегов украинского бизнеса

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Оргкомитет Business Wisdom Summit вместе с экспертами готовит несколько дискуссионных панелей, одна из которых соберет на одной сцене руководителей предприятий-лидеров в своих нишах. Брейншторм стратегов об украинском бизнесе в условиях военного времени будет посвящен вопросам трансформации развития и адаптации компаний к современным реалиям, поиску альтернативных путей финансирования, HR политике и ответственности бизнеса перед обществом.

Участники Брейншторма Юлия Кирьянова, СЕО «Смарт-Холдинг» и Дмитрий Дубровcкий, СЕО и соучредитель Uklon, в рамках подготовки к дискуссии размышляли над вопросами привлечения инвестиций в послевоенное восстановление Украины, об отраслях, которые должны драйвить экономику, антикризисные шаги управленцев и .

Юлия Кирьянова, СЕО "Смарт-Холдинг"

В этом году BWS посвящен эффективным стратегиям сохранения и развития бизнеса во время войны, какую стратегию выбрали для компании?

Ключевые стратегии для нас – защита и поддержка людей, сохранение производства, поддержка ВСУ, поиск новых рынков для украинской продукции, импортозамещение и готовность первыми инвестировать в восстановление Украины сразу после нашей Победы. Мы продолжаем работать, вносить свой вклад в экономический фронт борьбы с российским агрессором.

К примеру, активы Smart-Holding уже внесли в бюджет почти 3,7 миллиарда гривен налогов и сборов, а объем социальной помощи общинам и ВСУ достиг миллиарда гривен.

Какие антикризисные шаги должны сделать руководители бизнесов сегодня, чтобы быстро восстановиться после победы?

В первую очередь – это стабилизация и адаптация, важно не допустить остановки работы предприятий.

За счет активной работы команды нам удалось восстановить газодобычу, ведь увеличение объемов добычи украинского газа – один из важных элементов энергетической независимости Украины.

В кратчайшие сроки было релоцировано производство компании "Сотон" из Днепра в Ужгород. Компания Верес, несмотря на значительные потери, продолжает свою работу. А вот, например, херсонская верфь судостроительного объединения Smart Maritime Group (SMG) находилась под временной оккупацией, предприятия в Николаеве и Очакове не работают из-за вражеских обстрелов и минирования акватории, но поддерживают свои инфраструктурные мощности для обеспечения населения части Херсона электрической энергией.

Во-вторых, это планирование и проектирование.

Предприятия Группы Метинвест в Мариуполе пострадали в результате войны, но после деоккупации Мариуполя и победы Украины в войне они будут возобновлены. Целью компании является построение современной и экологической промышленности, в том числе и за средства полученные в качестве репараций по судебным делам к агрессору.

Как обеспечить привлечение инвестиций в послевоенное восстановление Украины, какие отрасли должны стать драйвером?

Для активизации инвестиций необходимо обеспечение верховенства права, незыблемость права собственности и нулевая толерантность к коррупции, а также меры стимулирования.

Мы видим свой вклад в развитие экономики в нескольких направлениях: возрождение металлургической промышленности, ее обновление в соответствии с принципами декарбонизации, увеличение объемов добычи украинского газа и разработка новых месторождений одновременно с поиском партнерства со стратегическими инвесторами, развитие индустриальных парков, а также ряд проектов по переработке сельхозпродукции в целях дальнейшего экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Что должно быть заложено в План Маршалла по восстановлению украинской экономики?

Учитывая опыт Смарт-Холдинга, бизнесы которого представлены в ключевых для Украины отраслях экономики, я считаю, что украинский план Маршалла должен опираться на:

поддержку развития секторов с высокой добавленной стоимостью (металлопродукция, агропродукция, машиностроение, углубленная переработка минеральных и сырьевых ресурсов, производство топлив, деревообработка, производство удобрений, строительство) через доступ к целевым программам финансирования капитальных затрат, не только на государственном, но и на уровне частного бизнеса;

расшивку узких мест в логистике (общие программы развития инфраструктуры) Например, развитие интерконнекта железной дороги;

полное устранение технических и таможенных барьеров в торговле с ЕС (квотирование продукции и перевозок, расширение применения электронных процедур декларирования).

ускоренное объединение таможенных пространств Украины и ЕС, не дожидаясь завершения рассмотрения вопроса членства Украины в союзе.

Изменился ли ваш стиль управления в 2022 году?

Конечно, изменилась наша реальность, поэтому необходимо адаптироваться. Я руководствовалась таким алгоритмом: принять ситуацию, установить контроль и начать работать.

Мне помогло такое осознание: если я на что-то не влияю, просто убираю это из своего фокуса и делаю только то, что могу сделать. Дальше идет очень интересная вещь – Вселенная начинает тебе отвечать на поставленную цель.

Также следует отметить, что лидерство в команде должно быть динамичным – тот, кто является ключевым экспертом по конкретной проблеме, берет на себя роль лидера.

Работа должна строиться на доверии лидера команде и наоборот. Мы видим, как отходят гендерные стереотипы лидерства не только в отношении пола, но и в отношении типичных черт лидера, ранее считавшихся мужскими.

Дмитрий Дубровский, СЕО и соучредитель Uklon

В этом году BWS посвящен эффективным стратегиям сохранения и развития бизнеса во время войны, какую стратегию выбрали для компании?

Мы сфокусировались на сохранении команды, экспансии, и самое главное – на помощи ВСУ.

Какие антикризисные шаги должны сделать руководители бизнесов сегодня, чтобы быстро восстановиться после победы?

Я думаю, чтобы быстро восстановиться после Победы, сначала нужно эту Победу получить. Поэтому сейчас очень важно продолжать помогать Армии, и не только деньгами, но и экспертизой: находить возможности, где мы (бизнес) можем быть полезны, где мы (как бизнес) можем усилить нашу обороноспособность.

Как обеспечить привлечение инвестиций в послевоенное восстановление Украины, какие отрасли должны стать драйвером?

Инвестиции пойдут в нашу экономику, если будут гарантии безопасности для страны (мощная поддержка Армии со стороны государства, партнерство с блоком НАТО и т.д.); прозрачное законодательство по ведению бизнеса и незаангажированная судебная система. Если со стороны государства будет поддержка малого и среднего бизнеса и самое главное, будет уменьшен высокий уровень коррупции в государственных учреждениях (в первую очередь за счет независимости работы таких инстанций, как НАБУ, САП и др.). Кто будет драйверами этих процессов – трудно сказать, наверное, это традиционно будут аграрные и IT компании. Я считаю, что потенциал может быть открыт где угодно, в частности military tech компании могут начать играть значительную роль.

Что должно быть заложено в План Маршала по восстановлению украинской экономики?

В первую очередь, финансирование должно пойти на поддержку гражданских и военных граждан, пострадавших больше всего за период войны. Но, конечно, бизнесов - потому что от состояния украинского бизнеса зависит будущее и нашей экономики, и благополучия граждан.

Кроме того, мы, как нация, должны вообще переосмыслить свое отношение к Армии, к государству, к коррупции. Я думаю, что война дала нам толчок к этому.

Изменился ли ваш стиль управления в 2022 году?

Почти нет. Я всегда рассчитывал, в первую очередь, на людей в своей команде. А сильная команда способна адаптировать бизнес к любым условиям и помехам.