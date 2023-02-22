В рамках BWS відбудеться Брейншторм стратегів українського бізнесу

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Оргкомітет Business Wisdom Summit разом з експертами готують декілька дискусійних панелей, одна з яких збере на одній сцені керівників підприємств-лідерів в своїх нішах. Брейншторм стратегів про український бізнес в умовах воєнного часу буде присвячений питанням трансформації розвитку та адаптації компаній до сучасних реалій, пошуку альтернативних шляхів фінансування, HR політиці та відповідальності бізнесу перед суспільством.

Учасники Брейншторму Юлія Кірьянова, СЕО «Смарт-Холдинг» та Дмитро Дубровcький, СЕО та співзасновник Uklon, в рамках підготовки до дискусії розмірковували над питаннями залучення інвестицій у повоєнну відбудову України, про галузі, які мають драйвити економіку, антикризові кроки управлінців та власний стиль управління.

Юлія Кірьянова, СЕО «Смарт-Холдинг»

Цьогоріч BWS присвячений ефективним стратегіям збереження та розвитку бізнесу під час війни, яку стратегію обрали ви для компанії?

Ключовими стратегіями для нас є захист та підтримка людей, збереження виробництва, підтримка ЗСУ, пошук нових ринків для української продукції, імпортозаміщення й готовність першими інвестувати у відбудову України відразу після нашої Перемоги. Ми продовжуємо працювати, робити свій внесок в економічний фронт боротьби з російським агресором.

Наприклад, активи Smart-Holding вже внесли в бюджет майже 3,7 мільярда гривень податків та зборів, а обсяг соціальної допомоги громадам та ЗСУ сягнув мільярда гривень.

Які антикризові кроки повинні зробити керівники бізнесів сьогодні аби швидко відновитися після перемоги?

Першочергово, – це стабілізація та адаптація, важливо не допустити зупинки роботи підприємств.

За рахунок активної роботи команди нам вдалося відновити газовидобування, адже збільшення обсягів видобутку українського газу - один з важливих елементів енергетичної незалежності України.

У найкоротші строки було релоковано виробництво компанії “Сотон” із Дніпра до Ужгорода. Компанія Верес попри значні втрати також продовжує свою роботу. А от, наприклад, херсонська верф суднобудівного об’єднання Smart Maritime Group (SMG) знаходилась під тимчасовою окупацією, підприємства в Миколаєві та Очакові не працюють через ворожі обстріли та мінування акваторії, але підтримують свої інфраструктурні потужності для забезпечення населення частини Херсону електричною енергією.

По-друге, – це планування та проєктування.

Підприємства Групи Метінвест у Маріуполі постраждали внаслідок війни, але після деокупації Маріуполя і перемоги України у війні вони будуть відновлені. Компанія має на меті побудову сучасної та екологічної промисловості, в тому числі і за кошти отримані в якості репарацій по судовим справам до агресора.

Як забезпечити залучення інвестицій у повоєнну відбудову України, які галузі повинні стати драйвером?

Задля активізації інвестицій необхідне забезпечення верховенства права, непорушність права власності та нульова толерантність до корупції, а також державні заходи стимулювання.

Ми вбачаємо свій внесок у розвиток економіки в декількох напрямках: відродження металургійної промисловості, її оновлення відповідно до принципів декарбонізації, збільшення обсягів видобутку українського газу та розробка нових родовищ водночас з пошуком партнерства зі стратегічними інвесторами, розвиток індустріальних парків, а також у ряд проєктів з переробки сільгосппродукції з метою подальшого експорту продуктів з високою доданою вартістю.

Що має бути закладено в “План Маршалла” по відновленню української економіки?

Враховуючи досвід Смарт-Холдингу, бізнеси якого представлені в ключових для України галузях економіки, я вважаю, що український план Маршалла має спиратися на:

підтримку розвитку секторів з високою доданою вартістю (металопродукція, агропродукція, машинобудування, поглиблена переробка мінеральних та сировинних ресурсів, виробництво палив, деревообробка, виробництво добрив, будівництво) через доступ до цільових програм фінансування капітальних витрат, не тільки на державному, а й на рівні приватного бізнесу;

розшивку вузьких місць у логістиці (спільні програми розвитку інфраструктури). Наприклад, розвиток інтерконекту залізниці;

повне усунення технічних та митних бар'єрів у торгівлі з ЄС (квотування продукції та перевезень, розширення застосування електронних процедур декларування).

прискорене об'єднання митних просторів України та ЄС, не чекаючи завершення розгляду питання членства України в союзі.

Чи змінився ваш стиль управління у 2022 році?

Звісно, змінилась наша реальність, тому необхідно було адаптуватись. Я керувалась таким алгоритмом: прийняти ситуацію, встановити контроль та почати обізнано працювати.

Мені допомогло таке усвідомлення: якщо я на щось не маю впливу, просто прибираю це зі свого фокусу й роблю тільки те, що можу зробити. Далі відбувається дуже цікава річ – Всесвіт починає тобі відповідати на поставлену ціль.

Також варто зауважити, що лідерство в команді має бути динамічним – той, хто є ключовим експертом у конкретній проблемі, бере на себе роль лідера.

Робота має будуватись на довірі лідера до команди та навпаки. Ми бачимо, як відходять гендерні стереотипи лідерства не тільки стосовно статі, але й відносно типових рис лідера, які раніше вважалися чоловічими.

Дмитро Дубровcький, СЕО та співзасновник Uklon

Цьогоріч BWS присвячений ефективним стратегіям збереження та розвитку бізнесу під час війни, яку стратегію обрали ви для компанії?

Ми сфокусувались на збереженні команди, експансії, і найголовніше - на допомозі ЗСУ.

Які антикризові кроки повинні зробити керівники бізнесів сьогодні аби швидко відновитися після перемоги?

Я думаю, щоб швидко відновитись після Перемоги, спочатку треба цю Перемогу здобути. Тому зараз дуже важливо продовжувати допомагати Армії, і не тільки грошима, але й експертизою: знаходити можливості, де ми (бізнес) можемо бути корисними, де ми (як бізнес) можемо посилити нашу обороноздатність.

Як забезпечити залучення інвестицій у повоєнну відбудову України, які галузі повинні стати драйвером?

Інвестиції підуть в нашу економіку, якщо будуть гарантії безпеки для країни (потужна підтримка Армії з боку держави, партнерство з блоком НАТО і т.і.); прозоре законодавство для ведення бізнесу та незаангажована судова система. Якщо з боку держави буде підтримка малого і середнього бізнесу і, найголовніше, буде зменшений високий рівень корупції в державних установах (в першу чергу за рахунок незалежності роботи таких інстанцій, як НАБУ, САП та ін.). Хто буде драйверами цих процесів - важко сказати, певно, це традиційно будуть аграрні і IT компанії. Я вважаю, що потенціал може бути відкритий будь-де, зокрема military tech компанії можуть почати відігравати значну роль.

Що має бути закладено в “План Маршала” по відновленню української економіки?

У першу чергу, фінансування повинно піти на підтримку цивільних і військових громадян, які постраждали найбільше всього за період війни. Та звісно бізнесів - бо від стану українського бізнесу залежить майбутнє і нашої економіки, і благополуччя громадян.

Окрім цього, ми, як нація, повинні взагалі переосмислити своє ставлення до Армії, до держави, до корупції. Я думаю, що війна дала нам поштовх до цього.

Чи змінився ваш стиль управління у 2022 році?

Майже ні. Я завжди разраховував в першу чергу на людей в своїй команді. А сильна команда здатна адаптувати бізнес до будь-яких умов та перешкод.