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"Вместо разговоров о внутренних изменениях, мы сфокусировались на конкретных, измеряемых результатах", — Анна Луганская, директор по маркетингу VARUS

За семь дней удалось собрать более 6,1 млн грн, направившихся на усиление подразделений ПВО
За семь дней удалось собрать более 6,1 млн грн, направившихся на усиление подразделений ПВО

После ракетного удара по распределительному центру VARUS компания через несколько часов не только возобновила критические бизнес-процессы, но и запустила масштабный благотворительный сбор «Наш ответ — защита неба». За семь дней удалось собрать более 6,1 млн. грн., которые направили на усиление подразделений ПВО. В интервью директор по маркетингу VARUS Анна Луганская рассказывает, как принимались решения в условиях кризиса, почему компания выбрала именно такую модель помощи и какие выводы сделала после одного из самых трагических событий в своей истории.

Как удалось запустить масштабный сбор «Наш ответ — защита неба» уже через считанные часы после удара?

В кризисном маркетинге военного времени нет роскоши неделями согласовывать брифы, рисовать дизайны и собирать фокус-группы. Когда мы увидели масштабы разрушений нашего склада, первой эмоцией была боль, но второй — спортивный гнев. Мы мгновенно связались с нашими надежными партнерами, с благотворительной программой ГеройCar. Поскольку у нас уже был опыт совместной работы и выстроенное доверие, мы просто «срезали» все бюрократические углы. Наша команда дизайнеров и копирайтеров работала на адреналине: креативы создавались прямо в чатах. Мы трансформировали наше отчаяние в действие за считанные часы, понимая: каждая минута промедления — это незащищенное небо.

Фото 2 — "Вместо разговоров о внутренних изменениях, мы сфокусировались на конкретных, измеряемых результатах", — Анна Луганская, директор по маркетингу VARUS
Анна Луганская, директор по маркетингу VARUS

Почему вы выбрали именно такую механику, «1 гривна с каждых 100 гривен выручки»?

Мы искали так называемую безбарьерную (frictionless) механику . Во-первых, мы не хотели дополнительно финансово тяготить наших покупателей в это трудное время — покупать продукты все равно нужно всем. Во-вторых, это самый психологически комфортный способ донатить. Человек просто делает свою привычную вечернюю закупку для семьи, но при этом автоматически становится соавтором большого отпора врагу. Каждые 100 гривен в чеке превращались в реальный вклад в безопасность. Это превратило ежедневную рутину в акт солидарности и сопротивления.

Фото 3 — "Вместо разговоров о внутренних изменениях, мы сфокусировались на конкретных, измеряемых результатах", — Анна Луганская, директор по маркетингу VARUS
Фото 4 — "Вместо разговоров о внутренних изменениях, мы сфокусировались на конкретных, измеряемых результатах", — Анна Луганская, директор по маркетингу VARUS

Почему упор в сборе был сделан именно на дронах-перехватчиках и комплексном усилении для групп ПВО?

Когда мы принимали решение о старте сбора, для нас было важно не играть в военных экспертов. Мы прекрасно разбираемся в ритейле и коммуникациях, но как именно защищать небо — знают только те, кто делает это каждый день на передовой.

Поэтому, параллельно с запуском сбора, мы обратились к известным нам бригадам и военным частям, которые держат воздушный щит страны, чтобы получить от них четкий, верифицированный перечень необходимых им средств.

Фото 5 — "Вместо разговоров о внутренних изменениях, мы сфокусировались на конкретных, измеряемых результатах", — Анна Луганская, директор по маркетингу VARUS

Позиция VARUS в благотворительности непоколебима: мы закрываем исключительно официальные потребности подразделений по их прямым запросам. Мы никогда не выбираем оборудование по своему усмотрению или ради громких заголовков в прессе. Если военные говорят, что конкретная комплектация и технические средства помогут им эффективнее сбивать враждебные цели, мы просто берем этот запрос в работу и конвертируем каждую гривну наших покупателей в реальный результат на поле боя.

На собранные более 6,1 миллиона гривен VARUS совместно с программой ГеройCar усилил 7 бригад:

  • Зенитный ракетный дивизион 151-й отдельной механизированной бригады г. Днепр
  • Оперативное командование "Восток" (2 батальона)
  • 1020-й зенитный ракетно-артиллерийский полк, подразделение противовоздушной обороны
  • Дивизион перехватчиков беспилотных летательных аппаратов 1030-го зенитного ракетно-артиллерийского полка 3-го армейского корпуса
  • 96-я зенитная ракетная Киевская бригада
  • 1021 зенитный артиллерийский полк
Фото 6 — "Вместо разговоров о внутренних изменениях, мы сфокусировались на конкретных, измеряемых результатах", — Анна Луганская, директор по маркетингу VARUS

Всего VARUS передал 8 пикапов и 62 дрона-перехватчика, которые уже заступили на защиту нашего неба.

Что, по вашему мнению, данная ситуация показала о команде и внутренних процессах VARUS?

В первую очередь мы увидели, насколько важна скорость принятия решений и доверие внутри компании. Вместо разговоров о внутренних изменениях мы с первых часов сфокусировались на конкретных, измеряемых результатах. Нам нужно было не просто пережить этот удар, а достичь четких целей в кратчайшие сроки.

Вот три главных достижения, которые мы ставили перед собой и которых смогли достичь:

  • Операционный результат. Нашей первоочередной задачей было не допустить логистического коллапса. Мы ожидали от себя максимальной скорости, и команда это сделала: процессы снабжения перенастроили мгновенно. То, что сеть супермаркетов продолжила работать без сбоев, а полки оставались полными — это первая победа нашей логистики и коммерческого департамента.
  • Социальное достижение. Мы стремились создать эффективный инструмент помощи, который даст быстрый результат. Ожидаемый запуск сбора вместе с ГеройCar стал именно таким точным ответным ударом. То, что за 7 дней мы зафиксировали сумму более 6,1 миллиона гривен, доказало: мы можем оперативно мобилизовать миллионы людей для закрытия официальных запросов военных.
  • Забота о людях в цифрах и действиях. Важнейший маркер успеха для нас – это реальная помощь пострадавшим коллегам и их семьям. Нам удалось мгновенно скоординировать работу с больницами, обеспечить полное финансовое и медицинское покрытие, предоставить психологическое сопровождение. Это достижение, которое измеряется не бизнес-показателями, а спасенным здоровьем и реальной поддержкой нашей команды.
Фото 7 — "Вместо разговоров о внутренних изменениях, мы сфокусировались на конкретных, измеряемых результатах", — Анна Луганская, директор по маркетингу VARUS

Что бы вы посоветовали другим компаниям для сохранения устойчивости и эффективности в критический момент?

Из нашего опыта я бы вывела три главных маркетологически-управленческих совета:

  • Готовьте сани летом: Протоколы безопасности должны быть автоматизированы до автоматизма. Креатив полезен в рекламе, но в безопасности нужна строгая дисциплина.
  • Будьте проактивными: Кризис – это не время прятаться и ждать, пока «пройдет». Следует возглавить изменения и выходить в аудиторию с готовым решением.
  • Человечность — превыше всего: Если бренд не поддержит своих людей и клиентов в момент трагедии, ни одна будущая рекламная кампания не вернет их доверие.

Можно ли сказать, что этот удар проверил не только инфраструктуру VARUS, но ценности компании?

Безусловно. Инфраструктуру – железо и бетон – враг повредил, но наши ценности оказались крепче. Этот удар стал мгновенным рентгеном для компании. То, что мы прописывали в красивых корпоративных презентациях о команде и взаимоуважении, мы реализовали на практике в первые же часы: от сдачи крови коллегами до бессрочных обязательств перед семьями пострадавших. Мы доказали сами себе, что наши ценности – это не маркетинг, это наша жизнь.

Что было самой большой победой за эти семь дней: собранные средства, возобновленные процессы или сплоченность людей?

Как директор по маркетингу я должна гордиться цифрами сбора и скоростью возобновления бизнес-показателей. Но как человек я скажу: самая большая победа — это сплоченность людей. Деньги мы передали, процессы мы наладили уже через несколько дней благодаря безумной работе нашей внутренней команды и поддержки партнеров. Однако то чувство единства, когда миллионы сердец покупателей бьются в один унисон с сердцем бренда, защищая наше небо, — это бесценно. Это та победа, которую невозможно измерить в гривнах, но которая дает нам силы двигаться дальше.

Справка

VARUS – национальная сеть супермаркетов, представленная на рынке продуктового ритейла Украины компанией «Омега». Первый магазин сети открылся в 2003 году в Днепре, общее количество — 119 супермаркетов в разных городах Украины. Сеть работает в нескольких форматах: классические супермаркеты, магазины To Go и развивает сервис осознанных покупок VARUS.UA