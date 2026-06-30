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“Замість розмов про внутрішні зміни, ми сфокусувалися на конкретних, вимірювальних результатах”, – Анна Луганська, директорка з маркетингу VARUS

За сім днів вдалося зібрати понад 6,1 млн грн, які спрямували на підсилення підрозділів ППО
За сім днів вдалося зібрати понад 6,1 млн грн, які спрямували на підсилення підрозділів ППО

Після ракетного удару по розподільчому центру VARUS компанія за кілька годин не лише відновила критичні бізнес-процеси, а й запустила масштабний благодійний збір «Наша відповідь — захист неба». За сім днів вдалося зібрати понад 6,1 млн грн, які спрямували на підсилення підрозділів ППО. В інтерв'ю директорка з маркетингу VARUS Анна Луганська розповідає, як ухвалювалися рішення в умовах кризи, чому компанія обрала саме таку модель допомоги та які висновки зробила після однієї з найтрагічніших подій у своїй історії.

Як вдалося запустити масштабний збір «Наша відповідь — захист неба» вже за лічені години після удару?

— У кризовому маркетингу воєнного часу немає розкоші тижнями погоджувати брифи, малювати дизайни та збирати фокус-групи. Коли ми побачили масштаби руйнувань нашого складу, першою емоцією був біль, але другою — спортивний гнів. Ми миттєво зв’язалися з нашими надійними партнерами, з благодійною програмою ГеройCar. Оскільки ми вже мали досвід спільної роботи та вибудувану довіру, ми просто «зрізали» всі бюрократичні кути. Наша команда дизайнерів та копірайтерів працювала на адреналіні: креативи створювалися прямо в чатах. Ми трансформували наш розпач у дію за лічені години, бо розуміли: кожна хвилина зволікання — це незахищене небо.

Фото 2 — “Замість розмов про внутрішні зміни, ми сфокусувалися на конкретних, вимірювальних результатах”, – Анна Луганська, директорка з маркетингу VARUS
Анна Луганська, директорка з маркетингу VARUS

Чому ви обрали саме таку механіку, «1 гривня з кожних 100 гривень виторгу»?

— Ми шукали так звану безбар'єрну (frictionless) механіку. По-перше, ми не хотіли додатково фінансово обтяжувати наших покупців у цей скрутний час — купувати продукти все одно треба всім. По-друге, це психологічно найкомфортніший спосіб донатити. Людина просто робить свій звичний вечірній закуп для родини, але при цьому автоматично стає співавтором великої відсічі ворогу. Кожні 100 гривень у чеку перетворювалися на реальний внесок у безпеку. Це перетворило щоденну рутину на акт солідарності та спротиву.

Фото 3 — “Замість розмов про внутрішні зміни, ми сфокусувалися на конкретних, вимірювальних результатах”, – Анна Луганська, директорка з маркетингу VARUS
Фото 4 — “Замість розмов про внутрішні зміни, ми сфокусувалися на конкретних, вимірювальних результатах”, – Анна Луганська, директорка з маркетингу VARUS

Чому акцент у зборі був зроблений саме на дронах-перехоплювачах та комплексному підсиленні для груп ППО?

Коли ми ухвалювали рішення про старт збору, для нас було принципово важливо не гратися у військових експертів. Ми чудово розуміємося на ритейлі та комунікаціях, але як саме захищати небо — знають лише ті, хто робить це щодня на передовій.

Тому, параллельно із запуском збору, ми звернулися до відомих нам бригад і військових частин, які тримають повітряний щит країни, щоб отримати від них чіткий, верифікований перелік засобів, які їм необхідні.

Фото 5 — “Замість розмов про внутрішні зміни, ми сфокусувалися на конкретних, вимірювальних результатах”, – Анна Луганська, директорка з маркетингу VARUS

Позиція VARUS у благодійності є непохитною: ми закриваємо виключно офіційні потреби підрозділів за їхніми прямими запитами. Ми ніколи не обираємо обладнання на власний розсуд чи заради гучних заголовків у пресі. Якщо військові кажуть, що конкретна комплектація та технічні засоби допоможуть їм ефективніше збивати ворожі цілі — ми просто беремо цей запит в роботу і конвертуємо кожну гривню наших покупців у реальний результат на полі бою.

На зібрані більше 6,1 мільйонів гривень VARUS спільно з програмою ГеройCar підсилив 7 бригад: 

  • Зенітний ракетний дивізіон 151-ї окремої механізованої бригади м. Дніпро
  • Оперативне командування “Схід” (2 батальйони)
  • 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк, підрозділ протиповітряної оборони
  • Дивізіон перехоплювачів безпілотних літальних апаратів 1030-го зенітного ракетно-артилерійського полку 3-го армійського корпусу
  • 96-та зенітна ракетна Київська бригада
  • 1021 зенітний артилерійський полк
Фото 6 — “Замість розмов про внутрішні зміни, ми сфокусувалися на конкретних, вимірювальних результатах”, – Анна Луганська, директорка з маркетингу VARUS

Загально VARUS передав 8 пікапів та 62 дрони-перехоплювачі, які вже заступили на захист нашого неба.

Що, на вашу думку, дана ситуація показала про команду та внутрішні процеси VARUS?

— Насамперед ми побачили, наскільки важливими є швидкість ухвалення рішень і довіра всередині компанії. Замість розмов про внутрішні зміни, ми з перших годин сфокусувалися на конкретних, вимірювальних результатах. Нам потрібно було не просто пережити цей удар, а досягти чітких цілей у найкоротші терміни.

Ось три головні досягнення, які ми ставили перед собою та яких змогли досягти:

  • Операційний результат. Нашим першочерговим завданням було не допустити логістичного колапсу. Ми очікували від себе максимальної швидкості, і команда це зробила: процеси постачання переналаштували миттєво. Те, що мережа супермаркетів продовжила працювати без збоїв, а полиці залишалися повними — це перша велика перемога нашої логістики та комерційного департаменту.
  • Соціальне досягнення. Ми прагнули створити ефективний інструмент допомоги, який дасть швидкий результат. Очікуваний запуск збору разом із ГеройCar став саме таким точним ударом у відповідь. Те, що за 7 днів ми зафіксували суму у понад 6,1 мільйона гривень, довело: ми можемо оперативно мобілізувати мільйони людей для закриття офіційних запитів військових.
  • Турбота про людей у цифрах і діях. Найважливіший маркер успіху для нас — це реальна допомога постраждалим колегам та їхнім родинам. Нам вдалося миттєво скоординувати роботу з лікарнями, забезпечити повне фінансове та медичне покриття, надати психологічний супровід. Це досягнення, яке вимірюється не бізнес-показниками, а врятованим здоров'ям та реальною підтримкою нашої команди.
Фото 7 — “Замість розмов про внутрішні зміни, ми сфокусувалися на конкретних, вимірювальних результатах”, – Анна Луганська, директорка з маркетингу VARUS

Що б ви порадили іншим компаніям для збереження стійкості та ефективності у критичний момент?

— З нашого досвіду я вивела би три головні маркетологічно-управлінські поради:

  • Готуйте сани влітку: Безпекові протоколи мають бути автоматизовані до автоматизму. Креатив корисний у рекламі, але в безпеці потрібна сувора дисципліна.
  • Будьте проактивними: Криза — це не час ховатися і чекати, поки «пройде». Потрібно очолити зміни та виходити до аудиторії з готовим рішенням.
  • Людяність — понад усе: Якщо бренд не підтримає своїх людей і клієнтів у момент трагедії, жодна майбутня рекламна кампанія вже не поверне їхню довіру.

Чи можна сказати, що цей удар перевірив не лише інфраструктуру VARUS, а й цінності компанії?

— Безумовно. Інфраструктуру — залізо та бетон — ворог пошкодив, але наші цінності виявилися залізобетонними. Цей удар став миттєвим рентгеном для компанії. Те, що ми прописували у красивих корпоративних презентаціях про «команду» та «взаємоповагу», ми реалізували на практиці в перші ж години: від здачі крові колегами до безстрокових зобов'язань перед родинами постраждалих. Ми довели самі собі, що наші цінності — це не маркетинг, це наше життя.

Що було найбільшою перемогою за ці сім днів: зібрані кошти, відновлені процеси чи згуртованість людей?

— Як директор із маркетингу я маю пишатися цифрами збору та швидкістю відновлення бізнес-показників. Але як людина я скажу: найбільша перемога — це згуртованість людей. Гроші ми передали, процеси ми налагодили вже за кілька днів завдяки шаленій роботі нашої внутрішної команди та підтримки партнерів. Проте те відчуття єдності, коли мільйони сердець покупців б'ються в один унісон із серцем бренду, захищаючи наше небо, — це безцінно. Це та перемога, яку неможливо виміряти в гривнях, але яка дає нам сили рухатися далі.

Довідка

VARUS — національна мережа супермаркетів, що представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією «Омега». Перший магазин мережі відкрився у 2003 році у Дніпрі, наразі загальна кількість — 119 супермаркетів у різних містах України. Мережа працює в кількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go і розвиває сервіс усвідомлених покупок VARUS.UA